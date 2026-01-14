Sreda, 14. 1. 2026, 11.42
40 minut
Evroliga, 22. krog
Bo Partizan našel pot iz krize?
Z obračunom Partizana in Olympiacosa se bo danes začel 22. krog evrolige. Partizan je z le šestimi zmagami na 21 tekmah trenutno zadnji v evroligi, kjer je brez zmage na zadnjih šestih zaporednih tekmah.
Dubaj Klemna Prepeliča se bo v četrtek pomeril z Virtusom iz Bologne, Baskonia Stefana Joksimovića pa čaka gostovanje pri Anadolu Efesu. Krog bosta s košarkarskim el clasiom v petek sklenila Real Madrid in Barcelona.
Evroliga, 22. krog:
Sreda, 14. januar
Četrtek, 15. januar
Petek, 16. januar