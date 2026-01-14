Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
14. 1. 2026,
11.42

40 minut

Sreda, 14. 1. 2026, 11.42

40 minut

Evroliga, 22. krog

Bo Partizan našel pot iz krize?

Avtor:
Š. L.

Duane Washington, Partizan | Partizan čaka srečanje z Olympiacosom. | Foto Filip Barbalić

Partizan čaka srečanje z Olympiacosom.

Foto: Filip Barbalić

Z obračunom Partizana in Olympiacosa se bo danes začel 22. krog evrolige. Partizan je z le šestimi zmagami na 21 tekmah trenutno zadnji v evroligi, kjer je brez zmage na zadnjih šestih zaporednih tekmah.

Dubaj Klemna Prepeliča se bo v četrtek pomeril z Virtusom iz Bologne, Baskonia Stefana Joksimovića pa čaka gostovanje pri Anadolu Efesu. Krog bosta s košarkarskim el clasiom v petek sklenila Real Madrid in Barcelona.

Evroliga, 22. krog:

Sreda, 14. januar

Četrtek, 15. januar

Petek, 16. januar

Lestvica:

Sportal Aleksandru Sekuliću soglasna podpora IO KZS
