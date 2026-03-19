Predvolilna kampanja v Sloveniji je pritegnila pozornost tudi največjih tujih medijev. O prikritih posnetkih politikov in drugih vplivnih posameznikov v Sloveniji, v ozadju katerih naj bi bila izraelska zasebna obveščevalna družba Black Cube, ki naj bi jo na skrivaj angažirala stranka SDS Janeza Janše, sta poročala Economist in Politico. Oba medija ocenjujeta, da je afera premešala karte in v volilni tekmi in zasenčila vsebinske teme kampanje. Namesto programov so po oceni teh dveh medijev v ospredju vprašanja legitimnosti posnetkov, politične odgovornosti in morebitnega vmešavanja iz tujine.

Prisluškovalna afera v Sloveniji se po oceni bruseljskega portala Politico dogaja v trenutku povečane zaskrbljenosti v Evropi zaradi prikritega tujega vmešavanja v demokratične volitve, tako prek operacij vplivanja kot političnih sabotaž.

Zaradi domnevnega tujega vmešavanja je premier Robert Golob predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval, naj preišče obtožbe o vmešavanju izraelske obveščevalne družbe Black Cube v volilno kampanjo v Sloveniji.

Afera s prisluhi, ki naj bi jo v javnost s pomočjo izraelske zasebne obveščevalne družbe Black Cube lansirala stranka SDS, je v Sloveniji po oceni portala še dodatno polarizirala tekmo. Ta je tako postala simbol širšega spopada med liberalnimi, proevropskimi silami in okrepljenim desničarskim populističnim gibanjem.

Spopad interpretacij afere s posnetki

"Golobova levoliberalna koalicija in Janševa Slovenska demokratska stranka (SDS) trenutno poskušata izkoristiti škandal z razkritimi posnetki za okrepitev medsebojnih napadov. SDS pravi, da so posnetki – na katerih so nekdanja ministrica, vplivna odvetnica in druge vidne osebnosti – dokaz korupcije na najvišjih ravneh slovenske družbe; Golobovi podporniki pa pravijo, da je škandal dokaz, da Janša sodeluje s tujimi subjekti, da bi ponovno prevzel oblast," poroča Politico.

Predsednik vlade Robert Golob je za Politico povedal, da so njegov prvi mandat zaznamovale dolgotrajne težave: ruska vojna proti Ukrajini, energetska kriza in visoka inflacija. Foto: Nebojša Tejić/STA Med intervjujem v pisarni svoje stranke v Ljubljani prejšnji mesec je Golob za Politico povedal, da so volitve zgodovinska priložnost za Slovenijo, da levoliberalna koalicija ostane na oblasti, kar bo "prineslo več stabilnosti v državo in najverjetneje tudi v soseščini".

Golob je dejal, da je odločen, da bo morebitni drugi mandat izkoristil za pospešitev zdravstvene reforme in povečanje gospodarske konkurenčnosti države, potem ko so njegov prvi mandat zaznamovale dolgotrajne težave: ruska vojna proti Ukrajini, energetska kriza in visoka inflacija.

Golob: Janšo navdihuje trda Trumpova politika

Golob je bil oster glede predsednika SDS Janeza Janše in ga obtožil zapravljanja javnega denarja in zlorabe organov pregona v prejšnjem mandatu. Dejal je tudi, da bo Janšo verjetno navdihnila trda imigracijska politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Imamo skrajno desničarskega voditelja, ki je bil na oblasti že tri mandate, vsakič pa je bilo slabše. Torej prvič ni počel stvari, o katerih razpravljamo, ampak z vsakim njegovim mandatom je slabše, ko gre za državljanske pravice in zlorabo organov pregona," je dodal.