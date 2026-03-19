Zakaj Janša ni govoril resnice? Kaj se je zgodilo med ponedeljkom in sredo?

Na ponedeljkovem soočenju na POP TV je prvak SDS Janez Janša jasno zanikal kakršnekoli stike z agenti izraelskega podjetja Black Cube. Dejal je, da za njih še nikoli ni slišal, po njegovih besedah se v SDS niso sestajali z nobenimi agenti, "ne na ta ne na katerikoli drug datum". V sredo je Janša na Planet TV dejal, da so bili predstavniki Black Cuba na sedežu stranke na Trstenjakovi, vendar ni navedel, kdaj naj bi se to zgodilo.

Ponedeljek: informacije o delovanju tuje obveščevalne agencije v Sloveniji

V ponedeljek je Inštitut 8. marec v sodelovanju s strokovnjaki razkril, da so bili v Sloveniji predstavniki izraelskega podjetja Black Cube, ki je znano po obveščevalnih in prikritih operacijah. Poročila so nakazovala, da bi bila njihova dejavnost lahko povezana z zbiranjem informacij v političnem kontekstu, kar je sprožilo vprašanja o morebitnem vplivu na slovensko politiko oziroma volitve.

Na soočenju na POP TV se je na to odzval Janez Janša, ki je:

zanikal kakršnekoli stike s predstavniki Black Cuba,

dejal, da se z njimi ni sestajal "ne takrat ne kadarkoli prej",

zavrnil očitke o povezavah s tem podjetjem.

Sreda: Sova dogajanje potrdi, Janša spremeni izjavo

V sredo je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) na seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost ocenila, da zbrana dejstva kažejo na neposredno tuje vmešavanje v slovenske volitve, pri čemer je državni sekretar Vojko Volk dodal, da naj bi to najverjetneje potekalo po naročilu iz Slovenije.

Kmalu zatem se je na soočenju na Planet TV odzval Janez Janša, ki je:

povedal, da pozna enega od predstavnikov podjetja Black Cube,

priznal, da je ta oseba "bila pri njih",

ob tem zatrdil, da gre za zlorabo državnih organov za zaščito korupcije.

Inštitut 8. marec trdi: Janša je lagal, Black Cube je bil na sedežu dvakrat

Kasneje so se na družabnih omrežjih oglasili še z Inštituta 8. marec. Zapisali so, da Janša ne govori resnice, saj naj bi "bili na sedežu SDS na Trstenjakovi predstavniki zasebnega Mosada dvakrat". Prvič naj bi bili 11. decembra, kar je na novinarski konferenci v sredo potrdil tudi Volk, drugič pa po navedbah Inštituta 8. marec 22. decembra, ko naj bi jih pred vilo pričakal Janez Janša osebno, kar je po njihovih besedah novinarju Mladine potrdila priča.

"Povezava med Slovenijo in izraelsko obveščevalno agencijo Black Cube, ki poskuša vplivati na volitve v Sloveniji in napada suverenost naše države, je zdaj še dodatno potrjena," so že zapisali na inštitutu.

Ob tem generalni sekretar iz Gibanja Svoboda Matej Grah opozarja, da so besede Janeza Janše na soočenju v ponedeljek hitro izgubile kredibilnost: "V ponedeljek sem to lahko spremljal iz prve vrste. Na soočenju je Janez Janša samozavestno in arogantno ponavljal, da Robert Golob laže. Še več, trdil je, da ne pozna ljudi iz zloglasnega Black Cuba. Jasno, odločno, brez kančka dvoma. Dva dni kasneje pa preobrat. Priznanje, da so ga predstavniki Black Cuba obiskali v Sloveniji. Datuma se sicer 'ne spomni'. To ni spodrsljaj. To ni nesporazum. To je veleizdaja."

Grah to vidi kot večkratno spreminjanje zgodbe, ki presega politično razpravo in ogroža kredibilnost.