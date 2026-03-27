Razkrivamo pomemben podatek o Sloveniji

Obstajajo različna merila, ki kažejo, kako visoka je stopnja blaginje posamezne države. Eno od meril je tudi stopnja skrajne revščine oziroma odsotnost skrajne revščine. Po tem merilu Slovenija spada v svetovni vrh, saj je zanjo značilna odsotnost skrajne revščine. Pri tem merilu smo po nekaterih podatkih boljši tudi od bogatih zahodnoevropskih držav, kot so Švica, Avstrija ali Norveška.

Na družbenem omrežju X je bila objavljena lestvica stopnje skrajne revščine: od držav z največjo stopnjo skrajne revščine do držav z najmanjšo oziroma tudi ničelno stopnjo skrajne revščine. Slovenija je na tej lestvici skupaj s Češko na dnu, ker nima skrajne revščine.

Boljši od Švica, Avstrije in nordijskih držav blaginje

Naša država je tako po tem merilu družbene blaginje boljša tudi od skandinavskih oziroma nordijskih držav blaginje (Švedska, Norveška, Finska, Islandija in Danska), pa tudi od naše severne sosede in zahodne sosede – Avstrije in Italije. Nekaj skrajne revščine ima tudi Švica, ki je za veliko Slovencev že nekaj desetletij zgled uspešne in bogate države.

Objava lestvice stopnje skrajne revščine od največje do najmanjše stopnje (za prikaz celotne lestvice klikni na Show more). Na lestvici sicer ni afriških in azijskih držav z visoko stopnjo skrajne revščine:

Extreme Poverty Rate (%)



Colombia🇨🇴: 7.69

Mexico🇲🇽: 2.33

Costa Rica🇨🇷: 1.28

USA🇺🇸: 1.25

Japan🇯🇵: 1.21

Lithuania🇱🇹: 1.10

Australia🇦🇺: 0.99

Italy🇮🇹: 0.93

Sweden🇸🇪: 0.84

Spain🇪🇸: 0.81

Israel🇮🇱: 0.72

Greece🇬🇷: 0.59

Türkiye🇹🇷: 0.53

Austria🇦🇹: 0.53

Chile🇨🇱: 0.52

UK🇬🇧: 0.50

Slovakia🇸🇰:… — Informal Economy (@EconomyInformal) March 26, 2026

Kaj je skrajna revščina

Po merilih Svetovne banke in Združenih narodov je skrajna revščina, ko mora oseba živeti z manj kot tremi ameriškimi dolarji na dan (manj kot 2,6 evra na dan).

Skrajna revščina je najhujša oblika revščine, zaznamuje pa jo pomanjkanje osnovnih človekovih potreb, kot so hrana, pitna voda, zdravje, sanitarije, izobraževanje in informacije.

Največ skrajne revščine je v podsaharski Afriki

Po podatkih živi na svetu v skrajni revščini okoli 808 milijonov ljudi oziroma približno desetina ljudi. Dve tretjini od tega v podsaharski Afriki.

Skrajna revščina se postopoma zmanjšuje, a bo po napovedih Združenih narodov leta 2030 v skrajni revščini še vedno živelo okoli 8,9 odstotka svetovnega prebivalstva.