Avtor:
STA

Sreda,
8. 4. 2026,
16.23

Slovaška Slovenija vaterpolo

Vaterpolo, svetovni pokal divizije 2, Malta

Slovenci priznali premoč Slovakom

Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem pokalu divizije 2 na Malti izgubila proti Slovaški z 8:13 (2:2, 1:2, 2:5, 3:4). V torek je Slovenija s 15:22 izgubila z Nemčijo, v četrtek je v predtekmovalnem delu na sporedu še tekma z Gruzijo.

Slovenski vaterpolisti brez poškodovanih kapetana Jaše Kadivca, Nikole Miletića in Aleksandra Paunovića so tudi proti Slovaški zdržali en polčas in prikazali solidno predstavo. V drugem so Slovaki zagospodarili v bazenu in zanesljivo dobili dvoboj.

V prvem delu je Nace Štromajer z goloma v uvodni četrtini poskrbel, da je izid ostal poravnan, v drugi je zadel Miha Šantak in tekmeci so ob menjavi strani vodili le za gol.

Odločilno prednost so si Slovaki priigrali v tretjem delu, ko je Maroš Tkač zadel štirikrat, enkrat pa Adam Furman in pri izidu 3:9 je bil zmagovalec praktično znan. Štromajer in kapetan Aljaž Troppan sta kozmetično popravila razliko.

Ko je Štromajer v zadnjem delu zadel še četrtič, se je pri izidu 6:9 vrnil kanček upanja, ki pa so ga Slovaki hitro pokopali z novima zadetkoma. Vukašin Stefanović in Štromajer sta minuto in 44 sekund pred koncem spet znižala na 8:11, a je bilo za preobrat prepozno, saj je Furman v naslednjem napadu s petmetrovke spet povišal razliko.

Slovenija : Slovaška 8:13 (2:2, 1:2, 2:5, 3:4)

* Bazen Cottonera, sodnika: Bourges (Francija), Matijašević (Črna Gora).
* Slovenija: Smolič, Stefanović 1, Šantak 1, Čanč, Kirasić, Lipnik, N. Štromajer 5, Fičur, Berić, Cerar, Troppan 1, Potočnik, Udovč, Kirasič, Petrović.
* Slovaška: Hoferica, Mihal 2, Tisaj, Juhasz, Durik 1, Tkač 4, Seman 1, Molnar, Furman 2, Bielik 1, Čaraj, Balaz 2, Balogh, Bačo.

Nace Štromajer, vaterpolo Slovenija
Sportal Zgodovinska tekma slovenskih vaterpolistov, strelski šov v prvem polčasu proti Nemčiji
 
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
