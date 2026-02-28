Hrvati osuplo o Sloveniji: Onkraj Sotle je drug svet. 50 let pred nami so.

Na Hrvaškem je nekaj prahu dvignila primerjava med blaginjo v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jo je objavil hrvaški medij Index. Če v Sloveniji nekateri – v predvolilno vročičnem času – trdijo, da Hrvaška dohiteva ali celo prehiteva Slovenijo, pa je onkraj Sotle in Kolpe ravno obratno. Vsaj po komentarjih na družbenih omrežjih sodeč je veliko Hrvatov prepričanih, da Slovenija zelo prekaša Hrvaško.

Index je pred dnevi objavil primerjavo med državama: neto plače, dodatki za prevoz in prehrano, regres, porodniški dopust, inflacija, stopnja DDV, mediana neto dohodka in BDP PPP na prebivalca. Po vseh merilih je Slovenija pred Hrvaško.

Komentarji Hrvatov na Facebooku

Odzivi Hrvatov na družbenih omrežjih, na primer na Facebooku, pod temi podatki so bili naslednji (odzivi oziroma komentarji Hrvatov so v narekovajih):

"... Hrvaška stagnira. Namesto da dohiteva Slovenijo, gremo v 'rikverc'. Romunija nas je prehitela in za to smo krivi sami. Nihče drug ni kriv."

"Slovenija je Evropa, mi smo Balkan. To je to. Pa je samo nekaj kilometrov razlike."

"Vsaj za 50 let so bolj napredni od nas."

"In to vedno. Samo pojdi čez Sotlo in tam je drugi svet." To je bil odgovor na zgornji komentar, da je Slovenija vsaj 50 let pred Hrvaško.

"Slovenija na tej sliki videti malce boljše (od Hrvaške, op. p.), toda če bomo šli realno v dejansko stanje in dejansko sliko, pa je Slovenija veliko veliko boljša od Hrvaške. Za kakšnih deset stopenj so pred nami v vsem. Ni ene stvari, po kateri bi bila Hrvaška boljša od Slovenije."

"V Sloveniji so boljše plače, v trgovinah so izdelki iste blagovne znamke ugodnejši, večji so regresi in božičnice. Tudi po drugih stvareh je to bolj urejena država od naše. Capljamo skoraj pri vsem, ker smo se zaciklali v preteklost, namesto da bi reševali bistvena vprašanja."

"Pozabili ste na najpomembnejše: povprečna pokojnina v Sloveniji je 900 evrov, na Hrvaškem pa 600. Delež upokojencev v obeh državah je ogromen, zato povprečna oseba, ki hodi po ulicah Hrvaške, stiska žepe ter hiti s kuponi in zadnjimi oglasnimi listki proti ustreznemu trgovskemu središču, namesto da klika po internetu in išče najbolj ugodno destinacijo za križarjenje."

"Hrvaško gospodarstvo večinoma raste zaradi (evropskih, op. p.) skladov in turizma, slovensko pa je na bolj zdravih nogah."

"Odmislimo vso to statistiko. V Sloveniji je boljše živeti, ker je pravna država, ki se drži zakonov. In gledajo v prihodnost in ne živijo v preteklosti."

"Mož je bil danes v nekem zakotnem slovenskem kraju na inšpekciji v neki tovarni. Kje so naše tovarne? (in emotikoni potrtosti)"

"Na Hrvaškem ni tovarn, pa kaj vam bo sploh to. /.../ Sami ste še zadnjo kuno dali Cerkvi. Vlada in mesta še vedno dajejo denar. Ovce so za striženje."

Črno-beli komentarji primerjave med državama

Nekateri komentarji so zelo črno-beli, kar zadeva primerjavo Slovenije in Hrvaške.

"Pri njih je manj lopovov kot pri nas."

"Slovenija ni vsega razprodala kakor Hrvaška."

"Edina bistvena razlika je, da v Sloveniji politiki delajo za ljudi, na Hrvaškem pa ljudje delajo za politiko. Vse drugo so malenkosti."

"Ker tam (v Sloveniji, op. p.) vladajo modri, pri nas pa rdeči, je.. ga."

Zgornje mnenje je zanimivo, gleda na to, da Hrvaška velja za zelo desno državo z močnim protikomunizmom. A ni nenavadno. Tudi na Poljskem, kjer je levica, ki korenini v poljski partiji, zelo šibka, lahko na družbenih komentarjih preberemo trditve kakšnega Poljaka, da jim še vedno vladajo komunisti.

Manj kritični komentarji

Nekaj komentatorjev je glede porodniškega dopusta opozorilo, da so na Hrvaškem še dodatni dopusti v povezavi z rojstvom otrok in da Indexovi podatki ne držijo popolnoma.

Nekateri so tudi trdili, da na Hrvaškem le ni tako slabo.

"Niso imeli vojne in pred nami so vstopili v EU. Na dobri poti smo. Bodimo potrpežljivi."

"Slovenija je bila bolj napredna že, ko smo bili skupaj (v Jugoslaviji, op. p.). Zakaj sploh ta primerjava? Ste že pozabili?"

"Samo zato, ker je (Slovenija, op. p.) manjša država."

Kaj pravi statistika

Gospodarska razvitost (realni BDP)

To pravijo Hrvati o razliki med svojo državo in Slovenijo. Poglejmo pa še statistične primerjave. Realni BDP na prebivalca, ki meri gospodarsko razvitost posamezne države, je bil po Eurostatu leta 2024 v Sloveniji 25.480 evrov, na Hrvaškem pa 17.060 evrov. Hrvaška ima torej 67 odstotkov slovenske gospodarske razvitosti, kar pomeni, da nas po gospodarski razvitosti ni ne dohitela ne prehitela.

Kupna moč (BDP PPP)

Po BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo kupne moči oziroma primerjavo življenjskih stroškov (PPP), je imela Slovenija po Eurostatu leta 2024 90 odstotkov povprečja EU, Hrvaška pa 78 odstotkov.

Dejanska individualna poraba (AIC)

Podobno je pri merilu AIC (sl. dejansko individualna poraba): leta 2024 je imela Slovenija 86 odstotkov povprečja EU, Hrvaška pa 79 odstotkov.

Pri BDP PPP na prebivalca in AIC je treba upoštevati, da je imela Slovenija po Eurostatu leta 2024 90,6 odstotka povprečja cen v EU, Hrvaška pa le 74 odstotkov. Drugače povedano: BDP PPP in AIC sta bolj naklonjena gospodarsko manj razvitim državam, ki imajo prav zaradi tega nižje cene. Morda bi lahko rekli, da tudi malce varljivo izkrivljata razliko med razvitimi in manj razvitimi državami.

Slovenci živijo v povprečju tri leta več kot Hrvati

Pomenljiv je tudi podatek Združenih narodov o pričakovani življenjski dobi. V Sloveniji je pričakovana življenjska doba 82,09 leta, na Hrvaškem pa 79,09 leta. V povprečju torej prebivalci Slovenije živijo tri leta dlje od prebivalcev Hrvaške. Tudi to je merilo, ki kaže na blaginjo in kakovost življenja v eni in drugi državi.