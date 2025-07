Znani Nemec ima sporočilo za Thompsona. Kaj bo storila Slovenija?

Michael Martens, ki je dopisnik FAZ za jugovzhodno Evropo, je v nizu čivkov zapisal več misli o Marko Perkoviću Thompsonu. Pevca, ki je postal znan leta 1991 s pesmijo Bojna Čavoglave (sl. Čavoglavski bataljon), je označil za skrajnega desničarja, ki mu je uspel uspešen poslovni model: mešanica hrvaškega nacionalizma in načrtnega zmanjševanja nevarnosti fašizma.

Ker je leta 2018 Martens grajal njegov nastop ob sprejemu hrvaške nogometne reprezentance v Zagrebu (opisal ga je kot skrajnega desničarja, ki poveličuje fašizem), je pevec izrazil željo za intervju z njim. Do Martensa je pristopil nek v Nemčiji živeči Hrvat.

"Hrvaški nacionalist, ki živi v Nemčiji – prijazen, a neumen, kot je večina nacionalistov – je deloval kot posrednik. Ta hrvaški nacionalist je postal žrtev pogoste zmote med nacionalisti. Opazil je, da v svojih besedilih redno in ostro kritiziram srbski nacionalizem, zato je menil, da mora biti nekdo, ki je proti srbskemu nacionalizmu, za hrvaški nacionalizem. Se sliši neumno? Res je. Toda v preprostem umu nacionalista so takšne neumnosti smiselne," stik s Thompsonovim posrednikom opisuje Martens.

Glede težav z dovoljenji za koncerte v tujini (svojčas je imel takšne težave tudi na Hrvaškem) je Thompson Martensu dejal, da ne razume, zakaj so bili njegovi koncerti v tujini v zadnjih letih zaradi protestov večkrat odpovedani (leta 2017 tudi v Sloveniji, op. p.). Našel pa je krivce pri Judih.

Niz čivkov Michaela Martensa o Thompsonu:

In July 2018, in a text for Frankfurter Allgemeine, I referred to Perković as a “far-right creep and glorifier of fascism”. The article ran under the headline “Celebrating with the singer of hate.”https://t.co/igVzq1A3Zk