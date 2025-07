O Thompsonu se je "posmrtno" oglasil tudi Tuđman

Hrvaški pevec Marko Perković Thompson velja za glasbenika, ki je zelo povezan z vladajočo stranko HDZ. A nekdanja hrvaška premierka iz vrst te stranke Jadranka Kosor je zelo kritična od Thompsona in njegovih neoustaških oboževalcev, ki so se v soboto zbrali v Zagrebu. Na družabnem omrežju X je objavil vrsto kritik, zaradi česar je po njenih besedah dobila grožnje. Dan po koncertu je na omrežju X objavila posnetek nekdanjega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, v katerem ta kritizira črnosrajčnike. Po njenem mnenju je to tudi dokaz Tuđmanovega zavračanje Thompsonove ideologije.

Hrvaški predsednik Franjo Tuđman je leta 1992 sodeloval v pogovorni oddaji, v katerem se je v oddajo vključil gledalec, ki ga je vprašal, zakaj zanemarja borcev HOS in njihov prispevek k boju zoper srbsko agresijo.

Borci HOS (kratica za Hrvaške obrambne sile) so bili paravojaško krilo desničarske Hrvaške stranke prave (HSP). Med drugim so obudili ustaški vzklik Za dom spremni (sl. Za domovino pripravljeni), ki ga Marko Perković Thompson uporablja na začetku svoje pesmi Bojna Čavoglave (sl. Čavoglavski bataljon).

"Glede borcev HOS. Bili so med njimi fanatiki, ki so imeli hrvaške ideale. Čudi pa me, da nasedajo tistim, ki jih oblačijo v črne srajce in fašistične oznake iz izgubljene druge svetovne vojne. Kaj bi bilo od Nemčijo, če bi nadaljevala z rjavosrajčnimi tradicijami in z oznakami s kljukastimi križi? /…/ To je bila ena od glavnih preprek za mednarodno priznanje Hrvaške. To je nekaj, ker svet ne more sprejeti. Današnji svet je zgrajen na načelih demokratske antifašistične koalicije," je med drugim povedal Tuđman.