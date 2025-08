V četrtek je v Zagrebu potekala vojaška parada ob 30. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je v večji meri končala vojna na Hrvaškem. Na slovesnosti v prisotnosti državnega vrha so sodelovale vse veje hrvaških oboroženih sil. Povsem na koncu so predvajali pesem Ako ne znaš šta je bilo Marka Perkovića - Thompsona. Premier Andrej Plenković je vstal, začel ploskati in plesati, medtem ko je hrvaški predsednik Zoran Milanović slovesnost zapustil.

Ko je Plenković slišal Thompsonovo pesem, je začel plesati in k plesu pozival tudi druge prisotne. Z njim so plesali tudi drugi visoki uradniki, med njimi predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković. Predsednik Zoran Milanović je nekaj časa sedel in opazoval, kaj se dogaja, nato pa parado brez komentarja zapustil.

Na vojaški paradi, ki je potekala na 2,4-kilometrski trasi, je po poročanju STA sodelovalo okoli 3.400 vojakov in 500 vozil. Prikazali so polet celotne eskadrilje hrvaških lovcev, bojne drone, oklepna vozila in tanke. Na velikih zaslonih so predvajali tudi plovbo mornarice iz Dalmacije. Slovesnosti so se prvič pridružili pripadniki oboroženih sil iz osmih držav, sodelovali pa so tudi ministrstvo za notranje zadeve, civilna zaščita, hrvaška gasilska zveza in hrvaška gorska reševalna služba. Zaradi dogodka so v prestolnici zaprli številne ceste.

Obletnico Nevihte na Hrvaškem praznujejo 5. avgusta, ta dan pa velja za enega največjih državnih praznikov. Med Nevihto, ki je potekala od 4. do 7. avgusta 1995, so hrvaške sile osvobodile veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski separatisti. Po hrvaških virih je med Nevihto državo zapustilo okoli 90 tisoč hrvaških Srbov. Domov naj bi se jih po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč. Po srbskih podatkih pa naj bi bilo med Nevihto in po njej iz Hrvaške pregnanih 220 tisoč Srbov, pogrešanih in ubitih pa okoli 1.960.

