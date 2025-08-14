Majhni koraki pripeljejo do velikih rezultatov in to drži tudi pri izgubi kilogramov. Eden izmed preprostih načinov, kako pospešiti metabolizem in porabo kalorij, je hoja, ki ne zahteva posebne opreme ali članstva v fitnesu. Če želite, da bo ta lahkotna aktivnost res učinkovita, poskusite japonsko tehniko hoje.

Kaj je japonska tehnika hoje?

Rečemo ji tudi intervalna hoja, saj zajema izmenični hitri in počasni tempo. Tehniko je razvil japonski profesor Hiroshi Nose z Univerze v Kyotu, njen cilj pa je povečati srčni utrip in aktivirati več mišičnih skupin kot pri enakomerni, počasni hoji. V praksi to pomeni, da tri minute hodite hitro (tako da se nekoliko zadihate), nato dve minuti počasneje za aktivno regeneracijo in to ponavljate od pet- do 10-krat.

Zakaj ta tehnika deluje?

Hitro-počasni intervali poskrbijo, da se poraba kalorij poveča, srčno-žilni sistem se krepi, mišice nog in trupa pa dobijo večji izziv. Poleg tega intervalna hoja spodbuja tudi porabo maščob, saj telo med počasnimi fazami še vedno deluje v pospešenem ritmu.

Foto: Shutterstock

Kako začeti?

Ogrevanje: pet minut lahkotne hoje

Intervali: tri minute hitre hoje + dve minuti počasne hoje (skupaj vsaj 30 minut)

Ohlajanje: 5 minut počasne hoje in raztezanje

Nasvet za večjo učinkovitost

Ob hoji poskrbite, da so ramena nazaj, trebuh rahlo napet, vključite roke in izberite rahlo razgiban teren. Če želite še bolj spodbuditi kurjenje kalorij, dodajte lahke uteži za roke ali hodite v hrib.

Foto: Shutterstock

Japonska hoja je prijazna do sklepov, primerna za začetnike in tudi tiste z več kilogrami, hkrati pa prinaša rezultate, če ste pri tem dosledni. Najboljše pa je, da jo lahko izvajate kjerkoli, na sprehodu v naravi, po mestu ali pa tudi v fitnesu.

