Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
14. 8. 2025,
21.13

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
TikTok hujšanje intervali japonska tehnika hoje hoja

Četrtek, 14. 8. 2025, 21.13

1 ura, 26 minut

Japonska hoja za hitro izgubo kilogramov

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
hoja, aktivnost | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Majhni koraki pripeljejo do velikih rezultatov in to drži tudi pri izgubi kilogramov. Eden izmed preprostih načinov, kako pospešiti metabolizem in porabo kalorij, je hoja, ki ne zahteva posebne opreme ali članstva v fitnesu. Če želite, da bo ta lahkotna aktivnost res učinkovita, poskusite japonsko tehniko hoje.

@paigepaxtonsnyder Throw on a weighted vest for an added challenge! This was such a fun way to get my steps in today! Kept it interesting and kept me in zone 2 so much more than my normal walk! #walk #walking #rucking #weightedvest #rucking ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice

Kaj je japonska tehnika hoje? 

Rečemo ji tudi intervalna hoja, saj zajema izmenični hitri in počasni tempo. Tehniko je razvil japonski profesor Hiroshi Nose z Univerze v Kyotu, njen cilj pa je povečati srčni utrip in aktivirati več mišičnih skupin kot pri enakomerni, počasni hoji. V praksi to pomeni, da tri minute hodite hitro (tako da se nekoliko zadihate), nato dve minuti počasneje za aktivno regeneracijo in to ponavljate od pet- do 10-krat. 

Zakaj ta tehnika deluje? 

Hitro-počasni intervali poskrbijo, da se poraba kalorij poveča, srčno-žilni sistem se krepi, mišice nog in trupa pa dobijo večji izziv. Poleg tega intervalna hoja spodbuja tudi porabo maščob, saj telo med počasnimi fazami še vedno deluje v pospešenem ritmu.  

hoja, aktivnost | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako začeti? 

Ogrevanje: pet minut lahkotne hoje 

Intervali: tri minute hitre hoje + dve minuti počasne hoje (skupaj vsaj 30 minut) 

Ohlajanje: 5 minut počasne hoje in raztezanje 

Nasvet za večjo učinkovitost 

Ob hoji poskrbite, da so ramena nazaj, trebuh rahlo napet, vključite roke in izberite rahlo razgiban teren. Če želite še bolj spodbuditi kurjenje kalorij, dodajte lahke uteži za roke ali hodite v hrib. 

hoja, aktivnost | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Japonska hoja je prijazna do sklepov, primerna za začetnike in tudi tiste z več kilogrami, hkrati pa prinaša rezultate, če ste pri tem dosledni. Najboljše pa je, da jo lahko izvajate kjerkoli, na sprehodu v naravi, po mestu ali pa tudi v fitnesu. 

Preberite še: 

zdrava prehrana
Trendi Ste slabe volje? Morda je razlog na vašem krožniku.
zdravo življenje, šport. telovadba, hujšanje
Trendi To je resnica, kako telovadba vpliva na izgubo kilogramov
prehrana, zdravje
Trendi Je preskakovanje obrokov koristno ali škodljivo?
TikTok hujšanje intervali japonska tehnika hoje hoja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.