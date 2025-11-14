Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
14. 11. 2025,
17.14

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Kako očistiti cedilo? Ta viralni trik vam bo olajšal življenje.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

čiščenje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Včasih se zdi, da nas drobni vsakodnevni izzivi utrudijo bolj kot velike naloge. In prav zato so triki, ki krožijo po družbenih omrežjih, tako priročni, saj nam prihranijo čas in živce ter presenetljivo poenostavijo rutino, ki smo se je lotili že neštetokrat. Eden takšnih je trik, ki je navdušil uporabnike TikToka in Instagrama, saj zares deluje in ne zahteva nobenih posebnih pripomočkov. Če vas zanima, za kaj gre, berite naprej.

Se sprašujete, kako hitro in učinkovito očistiti cedilo, ki se ponavadi upira vsaki gobici, krtači in topli vodi? Ostanki testenin, zdroba ali drobtin se pogosto zagozdijo v mrežico, čiščenje pa postane mučno. Toda z naslednjo metodo vse steče enostavno.

@homehacks.daily Genius life hack #lifehacks #tiktokhacks #tiktokhacks #viralhacks #homhacks #momhacks #diyhacks #DIY #viraltiktok #easytips #fyp #tipsandtricks #viraltiktokvideo #hacks #usefullifetips #homehacks #MomsofTikTok ♬ Burning Love (with The Royal Philharmonic Orchestra) - Elvis Presley & The Royal Philharmonic Orchestra

Žlica in voda za čisto cedilo v nekaj sekundah

Ko cedilo držite pod tekočo vodo, se tok ponavadi usmeri skozi eno ali dve odprtini in ne zadene celotne površine. Zato traja, da umazanija odstopi. A na družbenih omrežjih se je pojavil trik, ki tok vode spremeni v "razpršilec".

Postopek je preprost:

  1. Cedilo postavite pod pipo, kot bi ga normalno spirali.
  2. V roko vzemite žlico (navadno jedilno žlico).
  3. Žlico postavite pod curek vode, tako da voda najprej zadene njen hrbtni del.
  4. Tok vode se bo ob dotiku žlice razpršil v širši, enakomeren slap, ki v trenutku oplakne celotno površino cedila.

