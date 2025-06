Vprašanja, ki si jih morate zastaviti pred nakupom jedilne mize

Koliko prostora imam in koliko ga miza zasede v praksi?

Prvi in najpomembnejši korak so meritve. Izmerite prostor, kjer bo miza stala, in dodajte vsaj 60–80 centimetrov prostega prostora okoli nje za udobno gibanje in stole. Pomislite tudi na prehode, bližino sten, oken ali kuhinjskih elementov.

Opravite meritve še preden se lotite iskanja nove jedilne mize. Foto: Shutterstock

Koliko oseb bo mizo uporabljalo vsak dan in koliko ob posebnih priložnostih?

Redna uporaba in občasni obiski zahtevajo razmislek o velikosti in fleksibilnosti. Če ste pogosto gostitelji, razmislite o raztegljivi mizi. Vsekakor pa mora biti miza za vsaj toliko oseb, kot je članov gospodinjstva.

Izbira velikosti je ključna. Foto: Shutterstock

Kakšna višina je optimalna za udobno sedenje in uporabo?

Standardna višina jedilne mize je okoli 75 centimetrov, a ni vsaka miza enaka. Preverite, ali je višina usklajena z vašimi stoli (idealno je približno 30 centimetrov razlike med površino za sedenje in površino mize). Če imate višje stole ali bar stolčke, preverite tudi možnosti kuhinjskih pultnih miz.

Ne pozabite na višino mize in stolov. Foto: Shutterstock

Kateri materiali so primerni za moj življenjski slog?

Na izbiro je veliko različnih materialov, a pomembno je, da izberete takšnega, ki se bo ujemal s preostalimi kosi vašega pohištva. Prav tako ne pozabite na nego materiala, da bo vaša miza lepo ohranjena tudi po daljši uporabi. Naravni les je topel in klasičen, a zahteva nego. Furnirji so cenovno ugodnejši, vendar bolj občutljivi. Steklo je zračno, a zahteva redno čiščenje. Keramika in kompozitne površine so odporne in praktične, odlične za živahna gospodinjstva. Črne mize so moderne, vendar bo prah bolj viden.

V mislih imejte, da bo ob izbiri materiala pomembna tudi nega. Foto: Shutterstock

Kakšna oblika in slog dopolnjujeta moj dom?

Pravokotna miza je vsestranska in najpogostejša, okrogla spodbuja enakovrednost in toplino, ovalna omehča prostor. Izberite slog, ki dopolnjuje vaše preostalo pohištvo, pa naj bo to rustikalno, minimalistično, skandinavsko ali urbano elegantno.

Izberite slog, ki dopolnjuje preostalo pohištvo. Foto: Shutterstock

Kakšno vzdušje želim ustvariti za to mizo?

Premislite o tem, kako želite, da se vi in drugi počutite ob mizi. Naj bo to prostor za sproščeno druženje, formalne večerje, ustvarjalne projekte ali preprosto vsakdanjo bližino. Čustven vidik je tisti, ki mizo spremeni v pravo srce doma.

Miza postane pravo srce prostora. Foto: Shutterstock

