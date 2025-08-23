Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
23. 8. 2025,
9.35

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
bakterije onesnaženje Bohinjsko jezero

Sobota, 23. 8. 2025, 9.35

1 ura, 15 minut

Analiza vode v Bohinjskem jezeru potrdila potencialno strupene cianobakterije

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Bohinjsko jezero | Na občini Bohinj obiskovalcem svetujejo, naj se stiku z goščami za zdaj izogibajo, so zapisali v sporočilu za javnost. | Foto STA

Na občini Bohinj obiskovalcem svetujejo, naj se stiku z goščami za zdaj izogibajo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Foto: STA

Občina Bohinj je po nedavnem poginu psa v Bohinjskem jezeru naročila vzorčenje vode na več lokacijah ob jezeru, predvsem na območju Ukanca pri izlivu Savice. Med pregledom vzorcev so potrdili potencialno strupene cianobakterije v goščah ob vodi. Obiskovalcem svetujejo, naj se stiku z goščami za zdaj izogibajo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina je pojasnila, da so "na nekaterih mestih v bližini iztoka Savice v jezero opazili gošče ob vodi, ki vsebujejo potencialno strupene cianobakterije, kot je potrdil mikroskopski pregled vzorcev". Vzorčenje so naročili pri Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Dodali so, da načrtujejo še molekularne analize toksičnega potenciala in pošiljanje vzorcev na kemijske analize cianotoksinov v tujino.

Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka je namreč v torek na Facebooku opozorilo na še en pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru. Pasji mladič je poginil le malo po tem, ko se je z lastniki v nedeljo dopoldne zadrževal v in ob vodi v Ukancu.

Že junija zaznali toksine

Več psov je sicer že na začetku poletja poginilo po kopanju v Bohinjskem jezeru. Rezultati obdukcije junija poginule psičke, ki so bili znani v začetku avgusta, so denimo pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Že junija so analize Nacionalnega inštituta za biologijo pokazale, da v vzorcu gošče iz jezera obstajajo geni za več različnih skupin cianotoksinov. V vzorcu vode iz jezera pa teh genov niso zaznali, kar je takrat kazalo, da voda nima cianotoksičnega potenciala. To pomeni, da je voda čista in ni nevarna za kopanje.

Pes, jezero
Novice Bohinj: izogibajte se zadrževanju psov na lokacijah z goščo
Juliana Trail 10 Vsi odtenki modre. Bohinjsko jezero.
Novice Po kopanju v Bohinjskem jezeru poginil še en pes
Bohinjsko jezero
Novice Na mestu gošče, ki so jo odkrili v Bohinjskem jezeru, bo stala opozorilna tabla
bakterije onesnaženje Bohinjsko jezero
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.