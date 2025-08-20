Po novem primeru pogina psa po kopanju v Bohinjskem jezeru bo Občina Bohinj namestila dodatne opozorilne table. Poskrbeli bodo tudi za forenzično obdukcijo psa, da bi razjasnili vzrok pogina. Ljudem priporočajo, naj se do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov na lokacijah, kjer so zaznali goščo.

Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka je v torek na Facebooku opozorilo na še en pogin psa po kopanju v Bohinjskem jezeru. Petmesečni mladič je poginil le malo po tem, ko se je z lastniki v nedeljo dopoldne zadrževal v in ob vodi v Ukancu. Več si lahko preberete v spodnjem prispevku:

Sodelovanje občine s pristojnimi ustanovami

Da bi ugotovili, kaj je razlog pogina in ali je bila razlog za smrt cianobakterija v jezeru, bodo izvedli forenzično obdukcijo. Kot je na svojem Facebook profilu objavila Občina Bohinj, sodelujejo z inšpektorati, upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter drugimi pristojnimi službami, da bi prišli do dna vzrokom za težave.

"V Bohinju si želimo, da bi obiskovalci in njihovi hišni ljubljenčki ob jezeru doživeli čim lepše in varno poletje. Kljub temu pa smo zaradi ponovnega tragičnega dogodka pozorni na opozorila in dodatne ukrepe za zaščito psov in ljudi. Zavedamo se, kako boleče je izgubljeno življenje hišnega ljubljenčka. Prav zato Občina Bohinj sprejema dodatne ukrepe za čim hitrejšo razjasnitev vzrokov in preprečitev podobnih primerov," so poudarili na občini.

Analize kopalnih voda, ki se v kopalni sezoni na dveh območjih jezera redno izvajajo na 14 dni, doslej niso pokazale nobenih odstopanj glede kakovosti vode. Na območju gošče v zalivu pod taborniškim prostorom je občina po junijskem poginu psičke postavila opozorilno tablo s prepovedjo kopanja za ljudi in pse.

Drugod z analizo kopalnih voda gošče niso zaznali. Foto: Shutterstock

Namestili so dodatne opozorilne table

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, so zdaj tablo namestili še na izlivu Savice. Poleg tega bodo preverili, ali se je gošča pojavila še kje drugje, da bodo tudi tam namestili opozorilne table.

Ljudem priporočajo, naj se na lokacijah, kjer je zaznana gošča, do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov. Hkrati opozarjajo, da je v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku in občinskim odlokom pse na območju jezera treba imeti ves čas na povodcu.

Primer preiskuje tudi policija

O poginu psa na območju Bohinja so bili v ponedeljek obveščeni tudi blejski policisti. Na podlagi obvestila so začeli preverjati navedbe in bodo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja tudi ustrezno ukrepali oz. obveščali druge pristojne ustanove, so v torek sporočili s Policijske uprave Kranj.

Junija psička poginila zaradi zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama

Tovrstno preiskavo so opravili tudi, ko so se pojavile informacije o poginu več psov po kopanju v Bohinjskem jezeru v začetku poletja. Takrat niso ugotovili elementov kaznivih ravnanj, ki bi bila v pristojnosti policije. Rezultati obdukcije junija poginule psičke, ki so bili znani šele v začetku avgusta, so namreč so pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili, da so pri obdukciji s toksikološko preiskavo dokazali prisotnost metaledehida in anatoksina. Metaldehid se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, prisotna pa je tudi v gorivu za prižiganje ognja. Za zastrupitev ali smrt zadostujejo že zelo majhne količine.

Anatoksin pa proizvajajo cianobakterije, ki se nahajajo tudi v vodi, najpogostejši vzrok zastrupitve pa je zaužitje takšne vode. Na prekomerno razmnoževanje cianobakterij kaže modro-zelena sluz v stoječih vodah, zato se je taki vodi treba izogniti.

Že v juniju so analize Nacionalnega inštituta za biologijo pokazale, da v vzorcu gošče iz zaliva jezera pod taborniškim prostorom obstajajo geni za več različnih skupin cianotoksinov. V vzorcu vode iz jezera pa teh genov niso zaznali, kar kaže, da voda nima cianotoksičnega potenciala. To pomeni, da je voda čista in ni nevarna za kopanje. Ljudem pa svetujejo, da se izogibajo kakršnemukoli tesnemu stiku z goščami in da to preprečijo tudi otrokom in psom.