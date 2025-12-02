Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Torek,
2. 12. 2025,
15.34

Celjan v le nekaj dneh izvedel tri rope: prodajalki grozil z revolverjem

Imitacija revolverja | Storilec je zaposleni zagrozil z revolverjem, za katerega se je kasneje izkazalo, da gre za imitacijo in zahteval denar. | Foto PU Celje

Storilec je zaposleni zagrozil z revolverjem, za katerega se je kasneje izkazalo, da gre za imitacijo in zahteval denar.

Foto: PU Celje

Celjski policisti so odvzeli prostost 44-letnemu moškemu, osumljenemu ropa trafike v centru Celja, tatvine iz blagajne v trgovini v Celju in poskusa tatvine gotovine.

Rop trafike v središču Celja so celjski policisti obravnavali v soboto, 22. novembra 2025, v dopoldanskih urah. Storilec je zaposleni zagrozil z revolverjem, za katerega se je kasneje izkazalo, da gre za imitacijo in zahteval denar. Ko mu je izročila denar, je pobegnil. Rop je izvedel, na predrzen način, v času, ko so bile mestne ulice polne obiskovalcev.

Sledila sta še dva ropa 

Dva dni pred ropom je v trgovini na Ipavčevi ulici v Celju vstopil v prostore, kjer zaposleni hranijo svoje stvari. Zaposlena, ga je zalotila, ko je brskal po njeni torbici in ga pregnala. V tem primeru ni uspel ničesar ukrasti.

26. novembra 2025 pa je v trgovini na Dečkovi cesti na predrzen način pri plačilu žvečilnih gumijev segel v predal blagajne in ukradel šop bankovcev ter stekel iz trgovine.

Denar za preživetje pridobiva izključno z izvrševanjem kaznivih dejanj

Celjski policisti so konec preteklega tedna pri 44-letniku, ki je v Celju bival neprijavljen, opravili hišno preiskavo in zasegli več stvari, med drugim tudi imitacijo revolverja, ki ga je uporabil pri ropu in je na las podoben pravemu strelnemu orožju. 44-letnik je odvisnik od prepovedanih drog in ni zaposlen. Denar za preživetje in prepovedane droge pridobiva izključno z izvrševanjem premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih izvršuje kontinuirano in na vedno bolj predrzne načine.

Zaradi storitve premoženjskih kaznivih dejanj je bil v preteklosti že obravnavan in tudi pravnomočno obsojen. Pred kratkim se je vrnil s prestajanja zaporne kazni. Preiskovalni sodnik mu je zaradi očitanih kaznivih dejanj odredil pripor. 

