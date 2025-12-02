Komisarka: Preprečevanje tveganih splavov je vprašanje javnega zdravja

Preprečevanje tveganih prekinitev nosečnosti je vprašanje javnega zdravja, je v današnji razpravi o evropski državljanski pobudi My Voice, My Choice v Evropskem parlamentu povedala evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib. Koordinatorica pobude Nika Kovač je ob tem pozvala k enotnosti in ukrepanju.

"Vaša pobuda prinaša pomembno sporočilo. Preprečevanje tveganega splava je vprašanje javnega zdravja in to brez dvoma drži," je v razpravi o pobudi My Voice, My Choice za varen in dostopen splav za vse ženske v EU na parlamentarnem odboru za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) povedala Hadja Lahbib. To je treba po njenih besedah nasloviti, vprašanje je le, kako to storiti in na kateri ravni.

Pojasnila je, da Komisija stališča do pobude še ni sprejela, bo pa njen odgovor upošteval omejitve glede pristojnosti EU na področju zdravja. 168. člen pogodbe o delovanju EU namreč določa, da je zagotavljanje zdravstvene oskrbe, tudi na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, v pristojnosti držav članic, je dodala.

"Dobro se zavedamo, da je regulacija spolnega in reproduktivnega zdravja, kot je splav, tesno povezana z etičnimi odločitvami vsake države članice. Članom parlamenta zagotavljam, da odločitev Komisije o pobudi ne bo posegla v te nacionalne odločitve. Namen EU je podpreti in dopolniti," je poudarila komisarka.

Pomoč brez posegov v nacionalno zakonodajo

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v predstavitvi pobude, ki jo je koordinirala, dejala, da se pobudniki zavedajo, da EU ne more posegati v nacionalno zakonodajo. Mora pa zaščititi svoje državljane, ko jih nacionalna zakonodaja ogroža. Zato v pobudi My Voice, My Choice unijo pozivajo k vzpostavitvi finančnega mehanizma, ki bo ženskam z območij, kjer ne morejo opraviti varnega splava, omogočil pot tja, kjer je splav dostopen in varen ter ga bodo lahko opravile.

"Vas člane Evropskega parlamenta in ljudi na položajih pozivam, da pokažete enotnost, prevzamete odgovornost in ukrepate," je pozvala v uvodnem nagovoru, ki so mu sledila vprašanja evroposlancev.

Po današnji skoraj triurni razpravi s člani pristojnega in več drugih odborov Evropskega parlamenta bodo poslanci o pobudi za varen in dostopen splav razpravljali še na plenarnem zasedanju sredi decembra v Strasbourgu. Tedaj bodo predvidoma odločali tudi o resoluciji o pobudi. Komisija pa ima čas za odgovor nanjo do začetka marca.

EPP razdeljen

V razpravi se je med drugim pokazalo, da je največja politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) glede podpore pobudi razdeljena. Poljska evroposlanka Miroslawa Nykiel je v imenu koordinatorice EPP v odboru FEMM Eleonore Meleti podprla boj za varen splav, a izrazila zaskrbljenost glede načina komuniciranja predstavnikov pobude, predvsem na družbenih omrežjih. V lastnem imenu pa se je kasneje zahvalila pobudnikom za to, kar delajo.

Nasprotovanje pobudi sta medtem izrazila evroposlanca EPP iz Hrvaške Tomislav Sokol, ki je zatrdil, da "splav ni človekova pravica", in Slovenije Matej Tonin (NSi). Ta je spomnil na odločitev Evropske komisije iz aprila lani, ko je registrirala pobudo My Voice, My Choice. Vprašal je, kako bodo zagotovili, da finančni mehanizem ne bo predstavljal vmešavanja v odločitve držav članic na področju zdravstvene oskrbe.

Matjaž Nemec (S&D/SD) pa je podprl pobudo. "Vse, ki se bojijo, da jim bo ta pobuda kaj vzela, naj potolažim, da bo kvečjemu dala vsem. Dala bo predvsem svobodo odločanja. In to je osnovna paradigma Evropske unije, da se v njej počutimo varne," je dejal.

Podporo pobudi za varen in dostopen splav za vse ženske v EU so izrazili tudi drugi člani socialistov in demokratov (S&D), pa tudi člani liberalcev (Renew), Zelenih in Levice.

Skrajno desne stranke kritične do pobude

V skrajno desnih političnih skupinah Domoljubov za Evropo (PfE), Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter Evrope suverenih narodov (ESN) pa so bili medtem kritični do pobude. Španska evroposlanka iz vrst PfE Margarita de la Pisa Carrion je pobudnikom očitala konflikt interesov, saj da so prejeli financiranje od organizacij, "ki služijo s splavi".

Predstavnica komisije Irena Moozova je ob koncu razprave pojasnila, da pobudo še preučujejo, in zagotovila, da bodo pri pripravi odgovora upoštevali danes predstavljena stališča. Za odgovor na pobudo imajo sicer čas do začetka marca 2026.

Kovač pa je po skoraj triurni razpravi s člani FEMM in več drugih parlamentarnih odborov v izjavi za slovenske medije ocenila, da je bil odziv komisarke "izredno pozitiven". Izrazila je upanje, da bo Bruselj podprl njihov predlog.

Poslanci bodo čez dva tedna pobudo za varen in dostopen splav v EU obravnavali še na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, ko je predvideno tudi glasovanje o resoluciji na to temo.