Evropski parlament je danes na plenarni seji sprejel resolucijo o enakopravnosti, ki vključuje tudi podporo pobudi My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira). Z Inštituta 8. marec so sporočili, da gre za novo pomembno zmago v boju za dostopen in varen splav za vse prebivalke Evropske unije.

Amandma, ki podpira pobudo My Voice, My Choice, je prejel močno podporo v Evropskem parlamentu. Zanj je glasovalo 359 evropskih poslank in poslancev, proti jih je bilo 200, 51 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Pobuda, ki jo koordinira Inštitut 8. marec pod vodstvom Nike Kovač, ima tako zdaj jasno podporo evropskih poslancev.

"Danes smo znova zmagali"

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je po glasovanju poudarila, da kampanja za dostopen splav presega nacionalne meje in politične razlike: "Ne vemo še, ali bo šla čez celotno strategijo. Ampak My Voice, My Choice je dobil ogromno podpore, kar je upanje za celo resolucijo. Pomembno je, da se borimo še naprej – danes smo znova zmagali."

Naslednji koraki v boju za dostopen splav

Pobuda My Voice, My Choice ima zdaj podporo Evropskega parlamenta, aktivisti in zagovorniki reproduktivnih pravic pa nadaljujejo prizadevanja za zagotovitev varnega in dostopnega splava kot temeljne pravice vseh žensk v Evropski uniji.