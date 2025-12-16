Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

16. 12. 2025
6.45

Torek, 16. 12. 2025, 6.45

29 minut

Evropski poslanci bodo razpravljali o pobudi My Voice My Choice

Sa. B., STA

Nika Kovač | Na čelu pobude za varen in dostopen splav je Inštitut 8. marec.

Na čelu pobude za varen in dostopen splav je Inštitut 8. marec.

Foto: Inštitut 8. marec

Evropski poslanci bodo danes na plenarnem zasedanju razpravljali o pobudi My Voice My Choice za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, o kateri bodo glasovali v sredo. V Strasbourgu bodo podelili tudi letošnjo nagrado Saharov.

Razprava o pobudi My Voice My Choice, ki jo je odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov podprl 8. decembra, je na programu danes popoldne.

Največja skupina v Evropskem parlamentu, Evropska ljudska stranka (EPP), je glede podpore pobudi razdeljena, v skupinah socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice jo podpirajo, skrajno desni Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN) pa ji nasprotujejo.

Tudi o protiresolucijah desnih političnih skupin

Poleg resolucije v podporo pobudi bodo poslanci v sredo glasovali še o štirih protiresolucijah desnih političnih skupin. Eno od njih je vložilo tudi vseh pet slovenskih evroposlancev iz Evropske ljudske stranke (EPP) skupaj z več kot 30 poslanci.

V Evropskem parlamentu bodo danes tudi podelili nagrado Saharov za svobodo misli, ki jo letos prejmeta poljsko-beloruski novinar Andrzej Poczobut in novinarka Mzia Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja. Ker sta oba dobitnika v zaporu, bodo nagrado v njunem imenu sprejeli njuni zastopniki.

Evroposlanci bodo danes med drugim glasovali o ukrepih za okrepitev evropske obrambne tehnološke in industrijske baze z usmerjanjem sredstev EU v obrambo in razpravljali o predlogu zakona, ki prepoveduje uvoz ruskega zemeljskega plina, ter o razmerah v Palestini in Libanonu.

