Nika Kovač: Nujno delite. To vse se bo dogajalo do nedelje. #video

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač opozarja, da bosta naslednja dva dneva ključna. V tem času je namreč, kot pravi, pričakovati, da bo v javnost sproženih še več posnetkov, ki bi lahko vplivali na potek volitev. Ob tem volivke in volivce poziva, naj ne nasedejo.

"Janez Janša je lagal. Priznal je, da se je srečeval z ljudmi iz Black Cuba, priznal je, da jih pozna in dejstvo je, da imajo oni v Sloveniji operacijo," je v izjavi uvodoma dejala Nika Kovač.

Opozorila je, da po drugih državah podjetje, kot je Black Cube, glavno delo začne 48 ur pred volitvami. "Naredijo vse, da se krši volilni molk. Naredijo vse, da se situacija spremeni. Zato, ker točno vedo, da se ljudje odločijo v zadnjih dveh dneh."

Pričakujemo lahko, kot pravi Kovač, "da sprožajo moralno paniko. Posnetke bodo sprožali celo soboto in del nedelje in v drugih državah organizirajo kriminalne vplivneže, da ustvarjajo paniko."

"Na ta način želijo v zadnjih urah obrniti rezultat volitev." Medtem "je demokratična stran tiho, ker spoštuje volilni molk in se noče vpletati v take teme." Ob tem poudarja: "Biti moramo pozorni in ne smemo nasedati na tovrstne mahinacije. Nujno je, da vemo, da nas bodo poskusili zmanipulirati, da bodo to počeli v naslednjih dveh dneh in da se ne pustimo," je sklenila.

Afera Black Cube

Posamezniki iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.