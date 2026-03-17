"To, da podatki pridejo v javnost en teden pred volitvami, pa še volilni molk imamo v soboto, je povsem jasno, da je nekdo to lansiral z namenom diskreditirati delovanje vlade in vladnih strank," opozarja politični analitik dr. Samo Uhan. Če bi bil namen zgolj obveščanje javnosti, bi se informacije lahko objavile že takrat, ko so bile pridobljene in preverjene. Uhan je ob tem spomnil tudi na nastop dveh političnih komentatorjev na nacionalni televiziji, kjer je bilo slišati, da je prvak opozicije v napovedovanju dogodkov v naslednjih dneh javno povedal, da je seznanjen s tem, kaj se bo zgodilo. Torej to ni šlo za ugibanje, ampak je kazalo, da je razpolagal z nekaterimi podatki, kar pa še ne pomeni, da so bili tudi avtorji teh informacij. Hkrati Uhan opozarja, da podobni primeri v preteklosti praviloma niso imeli učinka, ki bi ga pričakovali njihovi avtorji. "Gledalci, ki imajo malce daljši politični spomin, se nemara spomnijo dokumentov, udbomafije in prisluhov … in ugotoviti moramo, da nikoli v resnici niso imeli takšnega vpliva, da bi javno mnenje obrnili."

Uhan ob tem opozarja, da takšni primeri lahko sprožijo različne odzive volivcev. "Lahko se zgodi celo nekaj drugega, da se ljudje kljubovalno zoperstavijo temu tako, da še bolj podprejo opcijo, ki je bila prej samo opcija, zdaj pa postane realnost."

Po njegovih besedah pa lahko del volivcev reagira tudi drugače: "Seveda pa je povsem možno tudi, da je del volivcev, ki niso nekako zelo angažirani v tem političnem razmišljanju. Takšno delovanje lahko tudi odžene z volitev, ker stvari res presegajo vse meje pričakovanega."

Slovenija kot možna tarča obveščevalnih operacij

Uhan opozarja tudi na širši kontekst. "Slovenija se je, kot kaže, očitno znašla v skupini držav, ki je lahko tudi predmet napadov delovanja obveščevalnih služb, ki so zunaj naše države in katerih dejavnost smo opazili pri volitvah v Romuniji in v Moldaviji, pa na Madžarskem in v nekaterih drugih državah, tudi na Poljskem."

Komentiral je tudi navedbe o domnevnem delovanju izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube. "Glede dokončnih sodb o tem, kaj se je zgodilo, moramo biti nekoliko zadržani. Vendarle smo iz minute v minuto izpostavljeni zelo alarmantnim informacijam."

Kot je dejal, gre za zasebno organizacijo z znanimi povezavami z izraelskimi obveščevalnimi strukturami. "Nekateri temu rečejo privatni Mosad. Če se je to zgodilo, moramo biti v skrbeh. Ne vemo pa točno, v kolikšni meri se je to zgodilo in natančno, kdo je v ozadju in kdo je naročnik."

Kaj je prvak opozicije vedel vnaprej?

Uhan se je ob tem skliceval tudi na nedaven televizijski nastop političnih komentatorjev. "Nekaj dejstev je znanih. Očitno je včeraj ali pa nekaj dni nazaj v nastopu dveh političnih komentatorjev na nacionalki bilo slišati, da je prvak opozicije v napovedovanju, kaj se bo v naslednjih dneh zgodilo, v resnici povedal javnosti, da je seznanjen s tem, kaj se bo zgodilo. Torej to ni šlo za ugibanje, ampak je šlo očitno za to, da je razpolagal z nekaterimi podatki."

Pri tem je opozoril še, da iz tega ni mogoče sklepati o avtorstvu teh informacij. "To seveda še ne pomeni, da so bili oni avtorji teh podatkov, ampak če so bili seznanjeni, so bili blizu virov, ki to onkraj vsakega dvoma vedo."

Prisluhi lahko vplivajo tudi na povolilne koalicije

Uhan opozarja, da bi se lahko politične posledice takšnega dogajanja pokazale tudi po volitvah, zlasti pri razmislekih o oblikovanju koalicij. "Če se nekako razgali, da je v teh prisluhih imela glavno besedo, morebiti ne vemo, največja opozicijska stranka, kaj to pomeni za razmislek po volitvah pri sestavljanju koalicije, vendarle gre za resen očitek."

Po njegovih besedah bi to lahko vplivalo tudi na razmišljanja o različnih koalicijskih kombinacijah: "Nekaj časa smo razmišljali, da so mogoče mešane koalicije. Bi rekel, da ta dogodek zdaj to možnost zmanjšuje."

Jaz si ne znam predstavljati, da bi lahko prišlo do mešane koalicije, potem ko je nekdo uporabil takšno orodje diskreditacije."