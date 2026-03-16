B. G., STA

Sajovic: Lahko nas skrbi za suverenost in demokracijo

Borut Sajovic | Foto Ana Kovač

Obrambni minister Borut Sajovic (Svoboda) je ob informacijah o domnevnem delovanju zasebnih obveščevalnih služb pred volitvami izrazil zaskrbljenost za suverenost in demokracijo v državi. Meni, da je na mestu vprašanje, kaj so nekateri pripravljeni storiti za oblast. Pozval je k udeležbi na volitvah, ki bodo "ponovni referendum o samostojnosti".

Dogajanje zadnjih dni bodo sicer po besedah Sajovica preiskale neodvisne institucije, ki jim v največji vladni stranki Gibanje Svoboda zaupajo, je zatrdil.

Tako je tudi o tem, ali se zavzemajo za preiskavo vsebine posnetkov znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali ter bi lahko kazali na sume spornih oziroma koruptivnih dejanj, zatrdil, da je treba v dobro države preiskati vse, ne glede na "opredelitev, ne glede na stran".

Dodal je, da sam dodatnih informacij o dogajanju sicer nima, prebral pa je današnje odzive na dogajanje. "Tam je bilo rečeno, da nekdo nekoga ne pozna, ni pa bilo rečeno, da se to ni zgodilo, in to se mi zdi ključno sporočilo," se je obregnil ob zatrjevanje SDS, da prvič slišijo za izraelsko zasebno obveščevalno agencijo Black Cube, ki bi lahko stala za operacijo snemanja.

Bo pa volilna nedelja priložnost, da državljani postavijo "piko na i" in odločijo, je dejal Sajovic. "Daleč od tega, da bi bila to navadna volilna nedelja, to je dan, ponoven slovenski referendum o naši suverenosti in samostojnosti," je prepričan obrambni minister iz vrst Svobode.

Kam smo prišli, da nas je strah za svobodo, demokracijo?

Ob tem pa je po njegovem mnenju po 35 letih samostojne države na mestu tudi vprašanje, "kam smo prišli, da nas je strah za svobodo, demokracijo in da se tujci vmešavajo v volitve neodvisne in suverene države".

Po njegovih besedah je ob tem ključno vprašanje, kaj so nekateri pripravljeni storiti, da pridejo na oblast, in če jim to uspe, kaj, da se tam obdržijo.

O tem, kako bo sicer prav na njihovo odločanje vplivalo aktualno dogajanje, pa je dejal, da do 22. marca "vse stvari vplivajo na volitve tako ali drugače". "Jaz si želim, da je najmočnejši vpliv na udeležbo, da res gremo in odločimo, ali smo za prihodnost, za preteklost, za svobodo ali kaj drugega," je sklenil.

Glede tega, ali bo zaradi dogajanja sklican tudi Svet za nacionalno varnost (SNAV), ni podal konkretnega odgovora. Kot je navedel, "se ve, kdo te organe sklicuje". Sam pa je prepričan, da je treba takšno dogajanje preveriti. Po informacijah STA bo sicer tako kot vsak teden tudi tokrat zasedal sekretariat SNAV.

