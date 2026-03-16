To je znano o zloglasni obveščevalni agenciji Black Cube, ki naj bi jo najel SDS

Družba Black Cube je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje, ki je začelo delovati leta 2010 (po lastnih navedbah pa leta 2011). Na svoji spletni strani navajajo, da je delovalo v več kot 75 državah, obravnavalo več kot 540 primerov, izterjalo 4,6 milijarde evrov premoženja in pomagalo strankam pridobiti 12,8 milijarde evrov na podlagi sodb ali poravnav. A za slovensko javnost je zanimivo predvsem to, da je bila ta agencija med drugim vpletena v odmevno afero na Madžarskem in v Romuniji, ki spominjata na afero s prisluhi, ki smo ji priča zadnje dni.

Zasebno obveščevalno podjetje Black Cube sta ustanovila Dan Zorella, veteran tajne enote za specialne operacije izraelske vojske (IDF), in Avi Yanus, nekdanji častnik za strateško načrtovanje IDF, ki je na izraelski tehniški univerzi Technion doktoriral iz organizacijskih ved.

Član družbinega mednarodnega svetovalnega odbora je bil nekdanji direktor izraelske obveščevalne službe Mosad Meir Dagan, ki je bil predsednik podjetja do svoje smrti leta 2016. Med sedanjimi člani odbora družbe Black Cube so še nekdanji direktor Mosada Efraim Halevy, nekdanji komisar izraelske policije Yohanan Danin, nekdanji vodja izraelskega Sveta za nacionalno varnost in generalmajor IDF v pokoju Giora Eiland ter nekdanji direktor policije britanske prestolnice London Adrian Leppard.

Agencije se je prijelo ime "zasebni Mossad"

Sodelavci, ki so jih v Inštitutu 8. marec angažirali ob izbruhu afere s prisluhi in informacijah, da je ta zelo verjetno politično motivirana, so potrdili, da sta Dan Zorella in Giora Eiland 22. decembra 2025 prišla v Ljubljano na srečanje s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Ključni možje agencije Black Cube naj bi se z Janezom Janšo dobili na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer je sedež stranke SDS.

Agencija Black Cube je zelo kontroverzna in tudi učinkovita, zato ne čudi, da se je je prijel vzdevek "zasebni Mossad". Eden njenih znanih prijemov je, da ustvari fiktivna podjetja, potem poišče tarčo, ki jo kontaktirajo agenti z lažno identiteto, ti pa nato na skrivaj snemajo sestanke.

Gre za točno tak prijem, kot je bil uporabljen ob nedavnem izbruhu afere s prisluhi pri nas. Na tako delovanje je opozoril nekdanji generalni direktor državnega energetskega podjetja Gen energija Dejan Paravan, eden od petih posameznikov, ki so ga posneli in posnetke objavili na spletu.

Več o tem si lahko preberete tukaj:

Odmevna primera z Madžarske in iz Romunije

Za slovensko javnost je zelo zanimivo, da so agencijo Black Cube ne samo razkrinkali, temveč tudi obsodili zaradi delovanja v več odmevnih primerih in državah.

Med drugim so jo angažirali za zbiranje kompromitirajočega gradiva o Lauri Codruța Kövesi, glavni romunski tožilki za boj proti korupciji. Operativca David Geclowicz in Ron Weiner sta odpotovala v Bukarešto, da bi vdrla v njene e-poštne račune. Romunska policija ju je aretirala, preden je bila operacija končana. Oba sta bila nato obsojena. Laura Codruța Kövesi je danes glavna tožilka urada Evropske unije za boj proti korupciji.

Na podlagi sodnega postopka so leta 2022 soustanovitelja Black Cuba Dan Zorella in Avi Yanus ter izvršni direktor Gal Farchi na sodišču v Bukarešti po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde sprejeli pogojno kazen dveh let in 11 mesecev zapora zaradi obtožb o ustanovitvi organizirane kriminalne združbe. Romunija je edina država, ki je dosegla kazenske obsodbe proti podjetju Black Cube ali njegovemu vodstvu, so v preiskovalnem poročilu zapisali v društvu 8. marec.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.

Zelo odmeven je bil tudi njihov "angažma" med kampanjo pred parlamentarnimi volitvami in ponovno izvolitvijo sedanjega premiera Viktorja Orbana aprila 2018. Takrat so se operativci organizacije Black Cube izdajali za podpornike progresivnih nevladnih organizacij in se obrnili na predstavnike civilne družbe, povezane z Georgeem Sorosom – ki ga Orban ves čas navaja kot najhujšega političnega nasprotnika – v poskusu pridobivanja škodljivih informacij.

Madžarska revija je nato objavila seznam več kot 200 ljudi, za katere je trdila, da so vključeni v Sorosovo zaroto proti vladi. Politico Europe je primer razkril in s sklicevanjem na nekdanjega zaposlenega v organizaciji Black Cube ter notranji vir operacijo povezal s podjetjem. Izraelska poslanka v Knesetu Tamar Zandberg je to označila za "izraelsko sramoto". Black Cube je vse zanikal, piše v preiskovalnem poročilu.

Pred volitvami aprila 2022 je Black Cube ponovil vzorec iz leta 2018. Tokrat je z mrežo lažnih profilov na LinkedInu in ponudbami za zaposlitev zvabili vsaj 12 novinarjev in aktivistov, ki so kritizirali Orbana, na videoklice.

Posnetki so končali v proorbanovskih medijih

Posnetki so se pred volitvami pojavili v proorbanovskih medijih. Microsoft oziroma LinkedIn je novembra 2022 potrdil, da je bil za operacijo odgovoren Black Cube. LinkedIn je odstranil vse lažne profile in celotno korporativno stran družbe Black Cube.

Vzorec lažnih podjetij je bil identičen temu, kar zdaj vidimo v Sloveniji: fiktivna družba Wilson Energy Consultants je imela delujočo spletno stran, ki je po koncu operacije postala nedostopna, angleška telefonska številka pa preusmerjena na naročniško službo televizijskega kanala Sky.