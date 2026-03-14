Kako lahko Janšev podpornik na nacionalni televiziji komentira nezakonite prisluhe?

V javnosti se že več dni razpreda o nezakonitih prisluhih domnevnih pogovorov sedanjih in nekdanjih funkcionarjev stranke Gibanje Svoboda in nekaterih drugih vidnih Slovencev. Zadevo je v Odmevih na TV Slovenija in v oddaji 24UR komentiral strokovnjak za umetno inteligenco Niko Gamulin, ki je obenem viden podpornik desnega političnega pola. Iz njegovih objav na družbenem omrežju X je lahko razbrati politično pristranskost, na kar v omenjenih oddajah niso opozorili.

Gamulina mediji predstavljajo kot strokovnjaka za digitalno tehnologijo in umetno inteligenco, sam pa se opisuje kot "AI Innovator". Potem ko je Gamulin v Odmevih na TV Slovenija in v oddaji 24UR komentiral verodostojnost posnetkov domnevnih pogovorov sedanjih in nekdanjih funkcionarjev stranke Gibanje Svoboda in še nekaterih drugih v političnem prostoru znanih oseb, so na portalu Reporter opozorili na Gamulinovo delovanje na družbenih omrežjih.

Tam namreč ostro kritizira aktualno oblast in izraža podporo desnemu političnemu polu. Bil je celo eden od razpravljavcev na konferenci Demokracija in tehnologija, ki jo je organizirala stranka SDS.

Njegove objave na družbenem omrežju X širijo posamezniki, ki so naklonjeni desnici, prav tako pa sam večkrat deli zapise prvaka SDS Janeza Janše. O pristranskosti političnega komentatorja je opozoril portar Reporter, medtem ko so to na TV Slovenija in POP TV zamolčali.

Le nekaj njegovih zapisov na družbenem omrežju X si lahko preberete spodaj:

Na naslednjih volitvah ne izbiramo samo vlade. Gre za to, ali bomo Sloveniji povrnili zdrav razum. Država razpada, vlada pa se zadolžuje, da bi z darili kupila glasove. — Niko Gamulin (@NikoGamulin) November 12, 2025

Nujno deliti, nujno preveriti našteto!

Potniki iz Dubaja so se fijakali po puščavi zato, da so lahko prispeli za premierjem, ki se je skrivoma vračal iz Dubaja??? https://t.co/JLUR2vljau — Mojca Škrinjar (@mojcaskrinjar) March 6, 2026

Gamulin je pred časom komentiral tudi rezultate spletne ankete, objavljene na portalu Info360, medija, ki je v lastni podpornika desnega političnega pola Aleša Štrancarja. Anketa je napovedala prepričljivo zmago desne opcije, medtem ko druge raziskave javnega mnenja v zadnjih mesecih kažejo povsem drugačno sliko.