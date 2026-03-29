kariera konec kariere slovo smučarski skoki smučarski poleti Letalnica bratov Gorišek Planica Kamil Stoch

Nedelja, 29. 3. 2026, 11.16

47 minut

Slovo Kamila Stocha

Kamil Stoch v Planici končal bogato kariero

Kamil Stoch | Kamil Stoch je v Planici pomahal v slovo in na Letalnici bratov Gorišek sklenil izjemno športno pot. | Foto Guliverimage

Kamil Stoch je v Planici pomahal v slovo in na Letalnici bratov Gorišek sklenil izjemno športno pot.

Planica je bila prizorišče posebnega slovesa. Zadnja tekma sezone na Letalnici bratov Gorišek je bila obenem tudi zadnja v bogati karieri Kamila Stocha, enega največjih smučarskih skakalcev moderne dobe. Pri zadnjem skoku v karieri mu je na vrhu planiške letalnice zmahnila žena Ewa.

Poljak Kamil Stoch je v letih svoje kariere pustil močan pečat v svetovnem pokalu in na največjih tekmovanjih, s svojim imenom pa se je večkrat vpisal tudi v zgodovino skakalnega športa.

Zato ni presenetljivo, da je bilo njegovo zadnje dejanje v Planici pospremljeno z velikim spoštovanjem. Številni slovenski in poljski navijači - ti so imeli druženje z njim že v soboto zvečer na trgu v Kranjskih Gori - so videli konec bogate poti šampiona, ki je dolga leta sodil v sam vrh svetovnih skokov in bil eden od obrazov tega športa.

Planica bo imela zanj vedno posebno mesto - tu je spoznal ženo in jo v Kranjski Gori zaročil

Lepšega kraja za zaključek kariere praktično ni mogel izbrati - razen v domači Poljski. Planica ima zanj namreč poseben status. Dvakrat mu je uspelo zmagati, več kot desetletje nazaj pa je spoznal tu ženo Ewo, ki je takrat opravljala vlogo fotografinje. Zaročila sta se v Kranjski Gori, od leta 2010 pa sta poročena. In prav ona je bila tista, ki mu je v Planici zamahnila pri zadnjem skoku v karieri.

"To prizorišče je zame res posebno, pa ne zgolj zaradi športnega vidika, pač pa tudi mojega zasebnega življenja. Tukaj se mi je zgodilo toliko lepih stvari. Dva velika kristalna globusa, kar nekaj lepih poletov, najlepše pa je to, da sem tu spoznal ženo. V Planico se bom vedno vračal z nasmehom na obrazu. Vedno bo imela posebno mesto v mojem srcu," je z nasmehom v pogovoru za Sportal obujal lepe spomine.

Skakalna karavana izgublja velikega moža, a je dobrodošla novica, da kani v drugčni vlogi ostati v tem športu, v katerem se je zapisal z zlatimi črkami.

Uspehi Kamila Stocha

V Planici je dvakrat prejel veliki kristalni globus ... | Foto: Žiga Zupan/Sportida V Planici je dvakrat prejel veliki kristalni globus ... Foto: Žiga Zupan/Sportida

V skupnem seštevku svetovnega pokala je zmagal dvakrat, in sicer v sezonah 2013/14 in 2017/18, še štirikrat pa je končal med najboljšimi tremi. Nazadnje je bil tretji skakalec sezone 2020/21.

V svetovnem pokalu je zbral 39 zmag, kar ga uvršča na četrto mesto skupaj z rojakom Adamom Malyszem. Več zmago so dosegli le Avstrijec Gregor Schlierenzauer (53), Finec Matti Nykänen (46) in še en Avstrijec Stefan Kraft (45). Zadnjič je slavil v sezoni 2020/21, ko je bil najboljši v Titisee-Neustadtu.

... trikrat je osvojil novoletno turnejo ... | Foto: Reuters ... trikrat je osvojil novoletno turnejo ... Foto: Reuters

Stoch je trikrat dobil tudi slovito turnejo štirih skakalnic in je eden od treh skakalcev, ki je slavil na prav vsaki od postaj v sezoni. To mu je uspelo v sezoni 2017/18. Enak dosežek je uspel še Japoncu Rjojuju Kobajašiju (2018/19) in Nemcu Svenu Hannawaldu (2001/02).

Na OI je trikrat osvojil zlato kolajno, v Sočiju 2014 je bil najboljši tako na veliki kot srednji skakalnici. Štiri leta kasneje je bil v Pjongčangu še najboljši na veliki skakalnici. Z reprezentančnimi kolegi je bil v Južni Koreji bronast še na ekipni tekmi.

... trikrat je bil olimpijski prvak. | Foto: Getty Images ... trikrat je bil olimpijski prvak. Foto: Getty Images

S svetovnih prvenstev ima šest kolajn, od tega dve zlati. Posamični svetovni prvak je bil 2013 na veliki skakalnici, z ekipo pa v Lahtiju štiri leta kasneje. Ima še tri bronaste kolajne z ekipnih tekem in srebro s posamične tekme v Seefeldu leta 2019.

Kolajne ima tudi s svetovnih prvenstev v poletih, dvakrat pa je bil najboljši tudi na norveški turneji Raw Air (2018, 2020). Njegov osebni rekord iz Planice leta 2017 znaša 251,5 meta.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.