Planica je bila prizorišče posebnega slovesa. Zadnja tekma sezone na Letalnici bratov Gorišek je bila obenem tudi zadnja v bogati karieri Kamila Stocha, enega največjih smučarskih skakalcev moderne dobe. Pri zadnjem skoku v karieri mu je na vrhu planiške letalnice zmahnila žena Ewa.

Poljak Kamil Stoch je v letih svoje kariere pustil močan pečat v svetovnem pokalu in na največjih tekmovanjih, s svojim imenom pa se je večkrat vpisal tudi v zgodovino skakalnega športa.

Zato ni presenetljivo, da je bilo njegovo zadnje dejanje v Planici pospremljeno z velikim spoštovanjem. Številni slovenski in poljski navijači - ti so imeli druženje z njim že v soboto zvečer na trgu v Kranjskih Gori - so videli konec bogate poti šampiona, ki je dolga leta sodil v sam vrh svetovnih skokov in bil eden od obrazov tega športa.

Planica bo imela zanj vedno posebno mesto - tu je spoznal ženo in jo v Kranjski Gori zaročil

Lepšega kraja za zaključek kariere praktično ni mogel izbrati - razen v domači Poljski. Planica ima zanj namreč poseben status. Dvakrat mu je uspelo zmagati, več kot desetletje nazaj pa je spoznal tu ženo Ewo, ki je takrat opravljala vlogo fotografinje. Zaročila sta se v Kranjski Gori, od leta 2010 pa sta poročena. In prav ona je bila tista, ki mu je v Planici zamahnila pri zadnjem skoku v karieri.

Poljski šampion Kamil Stoch se je od tekmovalnega sveta poslovil v dolini pod Poncami, kjer je zaključil zadnje poglavje bogate kariere.

"To prizorišče je zame res posebno, pa ne zgolj zaradi športnega vidika, pač pa tudi mojega zasebnega življenja. Tukaj se mi je zgodilo toliko lepih stvari. Dva velika kristalna globusa, kar nekaj lepih poletov, najlepše pa je to, da sem tu spoznal ženo. V Planico se bom vedno vračal z nasmehom na obrazu. Vedno bo imela posebno mesto v mojem srcu," je z nasmehom v pogovoru za Sportal obujal lepe spomine.

Skakalna karavana izgublja velikega moža, a je dobrodošla novica, da kani v drugčni vlogi ostati v tem športu, v katerem se je zapisal z zlatimi črkami.