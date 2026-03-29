Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
11.13

napad Rusija Ukrajina

Po ukrajinskem napadu izbruhnil požar v ruskem pristanišču ob Baltiku

Ukrajina Rusija | V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je ponoči izbruhnil požar v ruskem pristanišču Ust-Luga ob Baltiku. | Foto Reuters

V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je ponoči izbruhnil požar v ruskem pristanišču Ust-Luga ob Baltiku.

V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je ponoči izbruhnil požar v ruskem pristanišču Ust-Luga ob Baltiku, so danes sporočile ruske oblasti. Gre za drugi napad na to pristanišče v nekaj dneh. Medtem je v ruski regiji Belgorod ob napadu z brezpilotnikom umrl civilist, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

11.15 Po ukrajinskem napadu zagorelo v ruskem pristanišču Ust-Luga

Po navedbah guvernerja regije Leningrad Oblast Aleksandra Drozdenka v napadu Ust-Lugo ni bilo žrtev, gasilci pa v pristanišču, ki je ključno za izvoz gnojil, nafte in premoga, še gasijo požar. Dodal je, da je ruska obramba ponoči v regiji uničila 36 brezpilotnikov.

Ukrajina je v zadnjem obdobju okrepila napade na rusko infrastrukturo, vključno z rafinerijami, skladišči nafte in pristanišči, ki jih označuje kot legitimen cilj, saj da Rusija z njihovimi zaslužki financira vojaške operacije.

Pristanišče Ust-Luga je bilo tarča napada že v začetku tedna, odgovornost zanj pa je prevzela ukrajinska vojska.

Ukrajina je ta teden napadla tudi drugo veliko rusko baltsko pristanišče Primorsk, kjer je po napadu izbruhnil požar, viden tudi na satelitskih posnetkih, navaja AFP.

V ruski regiji Belgorod je po navedbah lokalnih oblasti v napadu z brezpilotnikom umrl civilist. Guverner Vjačeslav Gladkov je sporočil, da je moški umrl po dveh napadih na mesto Grajvoron, za katera je okrivil ukrajinsko vojsko.

Regija Belgorod je v zadnjih tednih pogosto tarča napadov z droni, ruske oblasti pa poročajo o več poškodovanih civilistih ter škodi na stanovanjskih objektih in vozilih.

Rusija je medtem ponoči izvedla obsežen napad na Ukrajino s 442 brezpilotniki in eno raketo, pri čemer je ukrajinska zračna obramba po lastnih navedbah prestregla ali sestrelila 380 letalnikov.

V južni ukrajinski regiji Mikolajiv so oblasti po napadih z brezpilotniki poročale o desetih ranjenih. Iz regije Odesa ob Črnem morju pa oblasti poročajo o ruskih napadih na energetsko infrastrukturo, zaradi česar prihaja do izpadov električne energije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

