Severnokorejski voditelj nadzoroval izstrelitev rakete

V Severni Koreji so izvedli nov raketni preizkus. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na severnokorejske državne medije, je testiranje nadgrajenega raketnega motorja na trdo gorivo osebno nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap naj bi motor izdelali za nove medcelinske balistične rakete Hwasong-20, ki jih trenutno razvijajo.

Gre za del petletnega načrta za razvoj vojaških zmogljivosti, ki je bil odobren na kongresu Delavske stranke februarja, je poročala severnokorejska tiskovne agencije KCNA. Podrobnosti o lokaciji ali datumu preizkusa ni navedla.

Kim je nadzoroval izstrelitev rakete. Foto: Reuters

Kim je ob tem zatrdil, da je vaja "zelo pomembna za dvig strateške vojaške moči države na najvišjo raven in je v celoti skladna z nacionalno strategijo in vojaškimi zahtevami po posodobitvi strateških sil".

Na kongresu Delavske stranke Koreje so februarja opredelili politično smer za naslednjih pet let. Največ poudarka so namenili krepitvi vojaškega odvračanja in jedrskim zmogljivostim Severne Koreje.