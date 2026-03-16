Inštitut 8. marec: Janša je najel izraelsko paraobveščevalno agencijo

Inštitut 8. marec je danes v sodelovanju s strokovnjaki predstavil poročilo o dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji pred parlamentarnimi volitvami. Konferenco so sklicali, potem ko so se prejšnji teden v javnosti pojavili posnetki domnevnih pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov. Na tiskovni konferenci so poročilo prestavili Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, novinar Mladine Borut Mekina, raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić in komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz. Razkrili so, da je predsednik SDS Janez Janša najel izraelsko paraobveščevalno agencijo. Iz anonimnih virov so izvedeli, da so štirje potniki iz Izraela iz izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube prišli v Ljubljano na Trstenjakovo ulico 8, sprejel pa naj bi jih Janez Janša osebno. "Jaz sem šokirana," je za Siol.net dejala Kovač, na Janeza Janšo pa neposredno naslovila tri vprašanja: "zakaj si v Slovenijo pripeljal izraelsko obveščevalno agencijo Blac Cube, kdo jih plačuje in komu si dolžen vse to."

"Vse predvolilne kampanje so intenzivne, to, kar se dogaja zdaj, je udarec pod pasom. Priča smo zgodovinskemu vmešavanju v slovensko demokracijo. Ko so se pojavili posnetki, sem prepoznala prakse, ki se pojavljajo v tujini. Avtoritarci skušajo prelomiti demokracijo. Ker v Inštitutu nimamo kapacitet, da bi raziskali, za kaj gre, smo k sodelovanju povabili druge strokovnjake," je uvodoma dejala predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Poudarila je, da imajo vsi sodelujoči ničelno toleranco do korupcije in da je pomembno, da se korupcija preiskuje.

Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Rokom Hodejem, nekdanjim generalnim direktorjem GEN energijeTomislavom Vukmanovićem. Konferenco so v Inštitutu 8. marec sklicali potem ko so se prejšnji teden v javnosti, natančneje na spletni strani anti-corruption2026.com pojavili posnetki domnevnih pogovorov zdajšnjih in nekdanjih politikov, ki nakazujejo tudi sume korupcije in kaznivih dejanj. Gre za posnetke pogovorov z nekdanjo pravosodno ministrico, odvetnico Nino Zidar Klemenčič , lobistom, nekdanjim generalnim direktorjem GEN energije Dejanom Paravanom in namestnikom direktorja hrvaške podružnice GEN-I

Tako se je na ugotovljeno odzvala Nika Kovač. "Jaz sem šokirana. Zame so tukaj pomembna tri vprašanja. Prvo vprašanje je, kdo je to plačal. Drugo vprašanje je, zakaj je Janez Janša povabil tajno obveščevalno agencijo iz Izraela. In tretje vprašanje je, komu je dolžan te usluge in kaj te usluge pomenijo za Slovenijo. Mislim, da so to ključna vprašanja, na katera moramo dobiti odgovore. Glede tega, kaj bo naprej in kako naprej, pa mislim, da je zdaj naloga novinarjev in preiskovalnih organov, da opravijo svoje delo – da preverijo dejstva, raziščejo, kaj se je tukaj dejansko zgodilo, in da dobimo jasne odgovore na ta vprašanja," je povedala za Siol.net.

Nika Kovač je tri vprašanja, torej, "zakaj si v Slovenijo pripeljal izraelsko obveščevalno agencijo Blac Cube, kdo jih plačuje in komu si dolžen vse to," neposredno naslovila na Janeza Janšo.

Podjetnike iz Izraela na Trstenjakovi sprejel Janša

Novinar Borut Mekina je v uvodu povedal, da je na ljubljanskem letališču v zadnjih mesecih kar trikrat pristalo izraelsko letalo, namenjeno VIP-prevozom za posebne operacije izraelske vlade in zasebne naročnike.

"Letalo je v Sloveniji pristalo trikrat: novembra in decembra lani ter nazadnje februarja letos. Vsi trije poleti so stali slabih sto tisoč evrov. Vsakič je letalo priletelo iz Tel Aviva. 22. decembra je v Ljubljano priletelo letalo, na katerem so bili štirje potniki, šli so na Trstenjakovo ulico, v stavbo stranke SDS. Pričakal jih je Janez Janša. Identificirali smo dva od štirih potnikov. Prvi naj bi bil soustanovitelj in glavni direktor izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube Dan Zorella, drugi pa upokojeni generalmajor in dolgoletni svetovalec omenjene agencije Giora Eiland, ki je bil v preteklosti na čelu izraelskega sveta za nacionalno varnost. Podjetje Black Cube je znano po odmevnih, spornih akcijah, ki so jih izvedli za svoje naročnike," je povedal Mekina.

"Vidna je torej uradna povezava z Izraelom. Dva od potnikov sta se namreč osebno srečala z izraelskim predsednikom," so še ugotovili. "Pri Janši so se zadrževali dve uri, trije potniki so šli nato z letalom naprej v Rim, eden je ostal tukaj," je še razkril Borut Mekina. Informacije so pridobili na podlagi pričevanj anonimnih virov ter iz javno dostopnih podatkov. Tako so identificirati dva od štirih potnikov.

Kot je še povedal Mekina, so operativci Black Cube po naročilu zloglasnega ameriškega filmskega producenta Harveyja Weinsteina sledili in snemali ženske, ki so Weinsteina obtožile spolnega nadlegovanja, zato da bi jih diskreditirali kot priče v kazenskem postopku.

Enako so pred volitvami počeli na Madžarskem

Za Slovenijo pa so pomembne predvsem akcije, ki jih je skupina izvedla na Madžarskem pred njihovimi volitvami. "Ustanovijo lažne profile, lažne telefonske številke, napadejo cilje, po napadu vsi podatki izginejo, v javnost material distribuirajo anonimno," dodaja Mekina.

Enako kot pri nas so se tovrstni posnetki pred volitvami pojavili tudi na Madžarskem. "Na Madžarskem je Black Cube deloval dvakrat, enkrat pred državnozborskimi volitvami 2018, drugič leta 2022. Na Madžarskem so imeli izmišljena imena, izmišljena podjetja. Ljudje so se predstavljali z lažnimi identitetami. Podjetje deluje že najmanj deset let," je pojasnil raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić.

Dobranić: Če kaj, je zdaj pomembno, da gremo čisto vsi na volitve

"Če kaj, je zdaj pomembno, da gremo čisto vsi na volitve. Zavedati se moramo, da je kakovost oziroma narava tega početja popolnoma drugačna od vsega, kar smo imeli kadarkoli prej. To ni neka domača scena. To so ljudje, ki so profesionalci, ki so vse življenje delali prav to – da so stvari videti tako, kot da nekdo nekomu nekaj dolguje ali da se nekoga v nekaj ujame. Ne vem, kje obstajajo sredstva za plačevanje takšnih operacij, mislim pa, da nas mora vse to predvsem prebuditi. Da rečemo: internet ni nekaj, kar lahko kar tako odpišemo ali ignoriramo," je za Siol.net povedal Filip Dobranić.

"Pogovorite se z ljudmi, ki jim zaupate. Premislite. Odločajte se. Vem, da je to morda slab odgovor, ampak v resnici nimam kaj drugega dodati. Treba je iti na volitve. Treba je pogledati stvari, se z njimi soočiti in zdaj stisniti zobe. Ni enostavno. Razumem, da je veliko informacij in da so težke. Ampak treba je pogledati, kaj se dogaja, se s tem soočiti in potem obkrožiti tisto, kar mislite, da bo Sloveniji prineslo največ dobrega. Nekaterim ljudem je mogoče všeč, da se uporabljajo takšne metode. Ampak če vam niso, je še toliko pomembneje, da se na to odzovete," je prepričan Dobranić.

Meni, da je to pomembno zato, da v prihodnje ne bomo živeli v strahu, da smo ves čas snemani ali nadzorovani. "Zato je pomembno, da takšnega delovanja ne podpiramo in ga ne normaliziramo. Nasilna dejanja in zlobo je treba jasno poimenovati in na glas reči: to je narobe, to je zlobno. In temu reči ne," je sklenil za Siol.net.

"Ob enajstih bomo razkrili nedopustno vmešavanje v slovensko demokracijo. S tem, kar bomo povedali, ne bomo v nevarnosti samo v Sloveniji, na nas se ne bodo spravili samo ti ljudje, ki se običajno spravljajo na nas – Janez Janša, njegovi kriminalni vplivneži in drugi. Svoj hrbet bomo nastavili tudi eni zelo nevarni skupini ljudi, ki deluje mednarodno. Povedali so mi, da bom s tem verjetno tudi sama v nevarnosti. Ampak meni se zdi pomembno, da se vedno borimo za pravo stvar. Ampak ne gre zame, gre za idejo o skupnosti, in karkoli se meni zgodi, bo ta ideja v Sloveniji živela naprej," je še pred tiskovno konferenco povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

