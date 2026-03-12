Po Dominiki Švarc Pipan in Nini Zidar Klemenčič tarča tudi Dejan Paravan

Tarča prirejenega poslovnega srečanja, na kakršnih so nastali tudi nezakoniti posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, je bil očitno tudi menedžer Dejan Paravan, sicer dolgoletni prijatelj premierja Roberta Goloba. Kot je sporočil, je imel namreč identično izkušnjo. Prijavil jo je policiji.

Nekdanji generalni direktor državnega energetskega podjetja Gen energija, ki je od začetka leta zaposlen v zasebnem energetskem podjetju NGEN, Dejan Paravan ocenjuje, da je bil tudi sam tarča prirejenega poslovnega srečanja.

Kontaktirali so ga zastopniki investicijskega sklada

Kot je namreč sporočil, so ga konec letošnjega januarja kontaktirali zastopniki investicijskega sklada, ki je imel interes za investiranje na področju energetike v jugovzhodni Evropi in je zato iskal lokalne eksperte. Ker je sam konec leta 2025 zamenjal službo in kariero nadaljuje v zasebnem podjetju, je "tako kot na mnoge druge sestanke z mednarodno udeležbo šel tudi na srečanje z dvema predstavnikoma sklada z imenom Parosi Capital".

"Konec februarja smo se srečali v Zagrebu. Po daljšem uvodnem delu pogovora o moji karieri in trendih v energetiki so postajala vprašanja in dikcija sogovornikov vedno bolj sugestibilna. Kljub temu da sem jim skozi sestanek večkrat povedal, da želim sodelovati na transparenten način in večkrat vprašal, za katerega investitorja naj bi šlo, so se izgovarjali na diskretnost do investitorja, ki naj bi ga spoznal v naslednjem koraku. Pri pogovoru o mojih izkušnjah je bila večkrat omenjena družba GEN-I," je svojo izkušnjo opisal Paravan, sicer dolgoletni bližnji prijatelj in sodelavec Goloba.

Omenjali so Goloba

Kot je še dodal, so v delu pogovora o tej družbi začenjali omenjati Roberta Goloba "ter zelo eksplicitno postavljati sugestibilna vprašanja, vezana na lastništvo GEN-I". Takrat je podvomil o namerah sogovornikov.

Po prihodu domov je sogovornikom, s katerimi je do zagrebškega sestanka komuniciral prek elektronske pošte, poslal še zadnje sporočilo, v katerem je še enkrat opozoril na svoje pogoje, ki so bili transparentno delovanje, korektnost do vseh preteklih in zdajšnjih delodajalcev ter pričakovanja, da deluje le s partnerji, ki imajo uveljavljeno reputacijo na trgu. "Zaključil sem s sporočilom, da v prihodnje nisem pripravljen sodelovati s sogovorniki, ki se jasno ne izpostavijo in ne potrdijo ustreznih etičnih jamstev," je navedel.

Dogodek je skušal prijaviti policiji

Po posvetu s strokovnjaki za varnost je naslednji dan zbral vso dokumentacijo in kronološki zapis o dogajanju. Dogodek je poskušal prijaviti tudi policiji. "Vendar mi je bilo rečeno, da dogodek sam po sebi ni kaznivo dejanje, prav tako takrat ni bil poznan motiv, zato prijave policija ne bi mogla sprejeti," je zapisal Paravan.

Čez nekaj dni je od domnevnega sklada sicer dobil odgovor, v katerem so se mu zahvalili in ga obvestili, da so se v zadnjem obdobju sestali z več sogovorniki za sodelovanje v regiji. "Iz pisanja je bilo zaznati, da so razumeli moje sporočilo in prekinili našo komunikacijo," je navedel.

Ko je zasledil izjavo Švarc Pipan, je prepoznal vzorec

Ko je te dni v medijih zasledil izjavo Dominike Švarc Pipan, katere posnetki s takih sestankov so se pojavili na anonimnih družbenih profilih, je prepoznal vzorec. "Najverjetneje gre za isto združbo, ki je nagovarjala tudi mene," ugotavlja Paravan.

S pripravljeno dokumentacijo je na pobudo odvetnika odšel na policijo in oddal prijavo, čeprav se je pri policistih sprva pojavila enaka in že omenjena dilema, saj njegovi pogovori niso bili nikjer objavljeni. "Očitno je odmevnost primera Švarc Pipan in še nekaj podobnih primerov sprožila utemeljene sume pri pristojnih organih," je sklenil današnje sporočilo Paravan.

Med posnetki, ki dnevno prihajajo na plan na anonimnih profilih na družbenih omrežjih, so namreč tudi posnetki poslovnih pogovorov nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan in Zidar Klemenčič. V njih govorita o tem, koga vse poznata, katera vrata vse lahko odpreta in kdo je v Sloveniji vpliven. Na sestanke so ju povabili iz podjetij, katerih spletne strani ne delujejo več. Posneli so ju na sestanku v restavraciji, obe pa trdita, da so objavljeni posnetki tudi premontirani in zmanipulirani.