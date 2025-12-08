Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
19.25

splav Evropski parlament My Voice, My Choice Inštitut 8. marec Nika Kovač

Po številnih težavah je Nika Kovač sporočila: Zmagali smo!

"Danes praznujemo, jutri pa fajtamo dalje," je zapisala Nika Kovač.

"Danes praznujemo, jutri pa fajtamo dalje," je zapisala Nika Kovač.

Foto: Facebook/Inštitut 8. marec

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da so pobudo za varen in dostopen splav, o kateri je Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakosti spolov (FEMM) moral odločati ponovno, danes znova potrdili. "Zmagali smo! Ponovno. Upanje in sreča. Naslednji korak: še zadnje glasovanje v Evropskem parlamentu, ki bo 18. decembra. Hvala vsem, ki ste z nami," je zapisala.

Kot je dodala, je njihovo pobudo podprlo 26 poslank in poslancev, proti pa jih je glasovalo 12. Pred glasovanjem so se sicer soočali z nekaterimi težavami: "Pobuda je dobila prepričljivo podporo kljub hudim napadom, ki so se pred glasovanjem dogajali v dvorani Evropskega parlamenta. Skrajno desna poslanska skupina Patriots for Europe je poskušala celo preprečiti glasovanje o pobudi My Voice, My Choice. A ni jim uspelo. Zmagali smo. Danes praznujemo, jutri pa fajtamo dalje. Osemnajstega decembra nas čaka še zadnje glasovanje. Hvala, da ste še vedno tu."

O pobudi je odbor moral odločati ponovno zaradi spremembe postopka. Naslednje glasovanje bo 18. decembra v Strasbourgu, ko bo danes potrjeno resolucijo obravnaval in o njej odločal še Evropski parlament.

"V težkih trenutkih se ne pustimo"

"Bitka še ni končana. Imela sem že nekaj zelo zoprnih sestankov, pripravljajo se napadi, poskušali bodo narediti vse, da nas ustavijo, ne vem, ali je to zadnja zmaga, ki jo imamo, ampak za nas je pomembna zmaga, ker kaže, da se v težkih trenutkih ne pustimo," pa je Kovač med drugim dejala v posnetku, ki je bil objavljen po današnjem glasovanju, in spomnila, da gre za slovensko kampanjo.

Pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, na čelu katere je Inštitut 8. marec in ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, je Evropska komisija v obravnavo sprejela 1. septembra letos. Zdaj ima do začetka marca 2026 čas, da odgovori nanjo. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne, navaja STA.

