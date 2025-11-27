Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
27. 11. 2025,
15.56

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49

Natisni članek

Natisni članek
My Voice, My Choice 8. marec Nika Kovač

Četrtek, 27. 11. 2025, 15.56

29 minut

Nika Kovač sporočila, da se umika

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49
Nika Kovač | Za zdaj ni znano, kdo bi lahko na mestu direktorice Inštituta 8. marec zamenjal Niko Kovač. | Foto STA

Za zdaj ni znano, kdo bi lahko na mestu direktorice Inštituta 8. marec zamenjal Niko Kovač.

Foto: STA

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je napovedala, da se po zaključku kampanje My Voice, My Choice umika iz nevladnega sektorja oz. aktivizma.

"V resnici sem se odločila, da se po tej kampanji umaknem iz nevladnega sektorja oz. aktivizma. In sicer zato, ker to počnem zadnjih deset let in moja želja, če v Sloveniji ne bo avtoritarne oblasti, je, da zapustim inštitut in počnem druge stvari," je za sobotno prilogo povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in obraz aktualne kampanje My Voice, My Choice za varen in dostopen splav. 

Ob tem je poudarila, da so pritiski na aktiviste močni. "Te stvari so res težke, ampak gre za to, da se dalje preda idejo, da se bori in je glas prisoten. Seveda pa se vedno uporabljajo najrazličnejši mehanizmi, da se utiša kritične glasove," je povedala Kovač.

Kovač je zadnjih deset let ena glavnih aktivistk za človekove pravice in enakost v Sloveniji. Zadnja kampanja Inštituta 8. marec My Voice, My Choice je doživela velik uspeh. Pobudo za varen in dostopen splav je podprl odbor Evropskega parlamenta. Aktivisti in zagovorniki reproduktivnih pravic pa zdaj nadaljujejo prizadevanja za zagotovitev varnega in dostopnega splava kot temeljne pravice vseh žensk v Evropski uniji.

Nika Kovač
Novice Nova zmaga pobude My Voice, My Choice v Evropskem parlamentu
Nika Kovač
Novice Nika Kovač sporočila slabo novico
My Voice, My Choice 8. marec Nika Kovač
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.