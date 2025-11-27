Nika Kovač sporočila, da se umika

"V resnici sem se odločila, da se po tej kampanji umaknem iz nevladnega sektorja oz. aktivizma. In sicer zato, ker to počnem zadnjih deset let in moja želja, če v Sloveniji ne bo avtoritarne oblasti, je, da zapustim inštitut in počnem druge stvari," je za sobotno prilogo povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in obraz aktualne kampanje My Voice, My Choice za varen in dostopen splav.

Ob tem je poudarila, da so pritiski na aktiviste močni. "Te stvari so res težke, ampak gre za to, da se dalje preda idejo, da se bori in je glas prisoten. Seveda pa se vedno uporabljajo najrazličnejši mehanizmi, da se utiša kritične glasove," je povedala Kovač.

Kovač je zadnjih deset let ena glavnih aktivistk za človekove pravice in enakost v Sloveniji. Zadnja kampanja Inštituta 8. marec My Voice, My Choice je doživela velik uspeh. Pobudo za varen in dostopen splav je podprl odbor Evropskega parlamenta. Aktivisti in zagovorniki reproduktivnih pravic pa zdaj nadaljujejo prizadevanja za zagotovitev varnega in dostopnega splava kot temeljne pravice vseh žensk v Evropski uniji.