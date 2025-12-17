Nika Kovač sporoča: Zmagali smo!

Evropski parlament je danes s 358 glasovi za in 202 glasovoma proti podprl pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav, za katero stoji Inštitut 8. marec. "V resnici take zmage nismo pričakovali, ker je evidentno, da je manjšina, ki nasprotuje splavu, glasnejša. Za nas je bilo današnje glasovanje v resnici glasovanje o tem, v katero smer bo šla EU in kaj se bo zgodilo s samo Evropo. Pokazalo se je, da v EU poslušajo državljane in državljanke in da so reproduktivne pravice skupna vrednota," je v prvem odzivu za Siol.net povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Tekle so solze sreče

Evropski poslanci so s 358 glasovi za, 202 glasovoma proti in 79 vzdržanimi potrdili evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav, ki jo je sprožil Inštitut 8. marec z direktorico Niko Kovač na čelu.

Glasovanje zunaj plenarne dvorane so pozorno spremljali člani ekipe My Voice, My Choice, ki so razglasitev rezultatov pospremili z glasnimi vzkliki navdušenja, tekle pa so tudi solze sreče.

"Ne samo, da smo zmagali. Zmagali smo prepričljivo, s 358 glasovi v podporo naši pobudi. Združili smo ljudi z vseh političnih polov. Še enkrat smo dokazali, da je splav tema, ki povezuje," so sporočili iz inštituta.

Vrečko: Ponosni smo na vas. Pišete zgodovino. To je boj vseh nas.

Po uspešnem glasovanju je predlagateljem pobude čestitala ministrica za kulturo Asta Vrečko. "Ponosni smo na vas. Pišete zgodovino. To je boj vseh nas. Hvala!" je zapisala Vrečko.

Joveva: Ponosna sem, da je Evropski parlament izbral človekove pravice namesto nazadnjaštva

"Izredno ponosna sem, da je danes Evropski parlament jasno in glasno večinsko izbral razum namesto hinavščine ter človekove pravice namesto nazadnjaštva. Ponosna sem, da sem bila del tega poguma, še bolj pa sem ponosna na dejstvo, da je pobuda še bolj pogumne ekipe predanih Slovenk – pa tudi Slovencev – dosegla nekaj, kar je doslej v EU uspelo redkim," je v odzivu na glasovanje zapisala slovenska evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda).

"V kontekstu Evropskega parlamenta so oni absurdno nepomembni. Evidentno je to pokazalo glasovanje. Poslali pa so pomembno sporočilo Sloveniji, kakšno politiko bodo vodili, če pridejo na oblast

Ta kampanja bo trajala še kar nekaj časa. Naslednji korak je, da moramo prepričati Evropsko komisijo, ki bo 2. marca odločala o tem, potem pa Svet evrope. Še nekaj časa sem obsojena na to. Moja resnična želja je, da v primeru, da v SLoveniji ne bo avtoritarne oblasti, da se umaknem, zato ker potrebujem malo časa in v resnici se mi zdi, da sem mogoče naredila dovolj.

Zdaj je na vrsti Evropska komisija

Pobudo, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU je odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) že drugič podprl 8. decembra.

Po podpori v Evropskem parlamentu je zdaj na vrsti Evropska komisija. Pobudo je v obravnavo sprejela 1. septembra letos, za odgovor nanjo ima čas do začetka marca 2026. Odločala bo, ali bo na podlagi državljanske pobude pripravljen konkreten zakonodajni predlog.

Nezavezujoča resolucija Evropsko komisijo med drugim poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v svojih državah glede na nacionalno zakonodajo nimajo dostopa do tega. Opozarja tudi, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku.

Poslanci zavrnili pobudo desnice

Poslanci so imeli danes na mizi še štiri resolucije proti pobudi My Voice, My Choice, ki jih je vložila desnica.

Najprej so glasovali o resoluciji poslancev iz desnosredinske EPP ter desnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), pod katero je skupaj z več kot 30 poslanci podpisanih tudi vseh pet slovenskih evroposlancev iz vrst Evropske ljudske stranke. Ta resolucija ni bila sprejeta. Podprlo jo je namreč 241 poslancev, 356 jih je bilo proti, 48 vzdržanih.

Resolucije proti pobudi so vložili še v skrajno desnih političnih skupinah Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN). Ker je resolucija v podporo pobudi prejela zadostno podporo, o teh protiresolucijah parlament ni glasoval.