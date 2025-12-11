Mladi slovenski kitarist osvaja odre z izjemno muzikalnostjo

Kitarist Nace Ravnikar je eden tistih mladih umetnikov, ki v glasbi ne najde le umetniškega izraza, temveč tudi prostor miru, predanosti in rasti. "Največ mi pomeni, ko na odru začutim, da občinstvo uživa skupaj z mano," pravi 19-letni glasbenik, ki danes velja za enega najobetavnejših slovenskih kitaristov svoje generacije. Prav zaradi izjemnih uspehov in jasne glasbene vizije je bil izbran med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Nace Ravnikar je kitaro začel igrati pri šestih letih na Glasbeni šoli Škofja Loka. Že kot otrok je pokazal izjemen posluh in tehnično zrelost, ki sta ga vodila na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Tam je pod mentorstvom priznanih profesorjev hitro našel zavetje in smer svojega razvoja: "V prvem letniku konservatorija sem odkril, da želim kitaro igrati vso svoje življenje."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegov vsakdan je natančno strukturiran in popolnoma posvečen napredku. Dopoldne namenja tehniki, etidam in razčlenjevanju skladb, popoldne pa študiju in dodatni vaji. "Zelo pomembno mi je, da skladbe razdelim na več delov. Ko sem zadovoljen z vadbo, nadaljujem popoldne, ko izdelam stvari, ki prej niso bile popolne," razloži.

Njegova predanost se jasno kaže tudi v dosežkih, ki jih je v zadnjih letih dosegel na domačih in mednarodnih odrih. Leta 2023 je na državnem tekmovanju TEMSIG osvojil prvo mesto in zlato priznanje, kar ga je že takrat postavilo med vodilne mlade kitariste v Sloveniji. Sledil je še odmeven uspeh na Hrvaškem, kjer je na mednarodnem tekmovanju Ida Presti prepričljivo osvojil prvo nagrado. Leto pozneje je prejel še Škrjančevo nagrado, eno najprestižnejših priznanj za mlade glasbenike pri nas – priznanje, ki ga prejmejo le najbolj izstopajoči talenti z vrhunsko umetniško izraznostjo.

Vrhunski strokovnjaki, ki spremljajo njegov razvoj, v njem prepoznavajo izjemen potencial. Njegov mentor, virtuoz kitarist in pedagog, mag. art. Nejc Kuhar, ga opisuje kot glasbenika z izrazito muzikalnostjo, tehnično zrelostjo in profesionalnim pristopom: "Nace izstopa z izjemno glasbeno občutljivosto, zanesljivo tehniko in izjemno predanostjo. Sodi med najperspektivnejše študente, kar sem jih imel priložnost poučevati." Prav ta kombinacija talentiranosti, delovne etike in osredotočenosti ga po mentorjevih besedah postavlja med najobetavnejše mlade kitariste v Sloveniji.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Ob tem redno nastopa na koncertih, festivalih in mojstrskih tečajih, kjer ga odlikujejo muzikalnost, tehnična dovršenost in čut za interpretacijo. Izjemno podporo mu predstavlja tudi družina, še posebej brat – prav tako kitarist –, s katerim pogosto izmenjuje izkušnje, poglede in ideje.

V prihodnjih letih si želi svojo glasbeno pot razširiti na mednarodno raven: udeležiti se želi čim več mojstrskih tečajev, tekmovanj in koncertov v tujini. "V prihodnosti bi rad pridobil prepoznavnost tudi v mednarodnem okolju. Po končanem študiju pa bi želel svoje znanje predajati mlajšim generacijam," je odločen.

Glasbena pot pa je za mladega kitarista tudi finančni izziv. Nace Ravnikar obiskuje zasebno univerzo in mora vsak semester poravnati visoko šolnino. Obenem zaradi intenzivne vadbe pogosto tudi opremo, za udeležbo na tekmovanjih pa so potrebne prijavnine, potni stroški in nastanitve. Kot pojasnjuje: "S pomočjo dodatnih sredstev bi moje šolanje v tujini postalo mnogo lažje in kvalitetnejše." Tako bi pokril del prijavnin, šolnine in opreme.

Sredstva projekta Mladi upi 2025 bi mu tako omogočila stabilnejše pogoje za glasbeni razvoj, omogočila udeležbo na priznanih mojstrskih tečajih in mednarodnih festivalih ter mu pomagala ustvariti okolje, kjer bi lahko še naprej rasel kot glasbenik in ustvarjalec.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Nace Ravnikar je nadarjen, predan in izjemno discipliniran mladi umetnik, ki svojo vizijo gradi z jasnim ciljem: postati vrhunski kitarist in glasbenik, ki s svojo interpretacijo doseže ljudi. Njegova zgodba dokazuje, da se vrhunski umetniki ne rodijo čez noč – ustvarijo se skozi leta predanosti, ljubezni do glasbe in neštetih ur vaje.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.