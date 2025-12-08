Katero penino izbrati za praznike? Strokovnjaki priporočajo Carthusiano. #nagradnaigra

Znate piti penino? Kdaj je pravi trenutek, da nazdravimo z njo? Kako jo ponudimo gostom in ali se s kozarci penine sploh sme trkniti ob zdravici? Majhne skrivnosti, ki jih pozna le peščica, močno vplivajo na doživetje penečega vina. Še posebej, ko govorimo o peninah Carthusiana iz Zlatega griča – elegantnih, prefinjenih in vse bolj prepoznavnih tudi v tujini, kjer jih odlikujeta izvor in edinstven način zorenja.

Peneča vina spremljajo najpomembnejše življenjske trenutke: praznike, rojstva, poroke, obletnice, uspehe. Čeprav jih pogosto odpremo spontano, so v resnici plod potrpežljivosti, tradicije in natančne vinarske tehnike. Svet penečih vin, kakršnega poznamo danes, se je začel v 17. stoletju, ko naj bi benediktinski menih Dom Pérignon po naključju ustvaril vino z mehurčki. Takrat se je začela zgodba, zaradi katere je penina postala simbol praznovanja in elegance.

Kje nastaja Carthusiana: v kleteh, starih več kot 800 let

Penine Carthusiana zorijo izključno v Otakarjevi kleti Žičke kartuzije, posebnem prostoru iz 12. stoletja, kjer so naravni pogoji za zorenje tako dobri, da jih sodobna tehnologija ne more posnemati. Temperatura je vse leto med 8 in 12 stopinjami Celzija, prostor je potopljen v popolno tišino in naravno temo, steklenice pa počivajo na finih kvasovkah najmanj dve, pogosto pa tudi tri leta ali več.

To počasno zorenje je tisto, ki daje Carthusiani njen prepoznaven slog: fine, obstojne mehurčke, bogato aromatiko in posebno eleganco. Naziv Carthusiana nosijo le tiste penine, ki izpolnijo najstrožje hišne kriterije: pridelane so iz samotoka – prvega soka, ki priteče iz grozdja pred stiskanjem – modre frankinje ali belega pinota, zorijo izključno v kartuzijanski kleti in so izdelane po klasični metodi.

Penine Carthusiana zorijo izključno v Otakarjevi kleti Žičke kartuzije, posebnem prostoru iz 12. stoletja, kjer so naravni pogoji za zorenje tako dobri, da jih sodobna tehnologija ne more posnemati. Foto: Zlati grič

Metode zorenja penine Penine ali peneča vina so lahko narejena po tradicionalni oziroma klasični metodi ali po metodi Charmat. Po tradicionalni metodi vino v steklenicah vsaj dve leti zori na kvasovkah. To zahteva več časa in natančnosti, rezultat pa so penine izjemne kakovosti z elegantnimi in dolgotrajnimi mehurčki. Metoda Charmat je cenejša in hitrejša, kar se odraža tudi v kakovosti in aromi, ohranjene so namreč bolj sveže in sadne arome, kot jih poznamo pri proseccu. Penine so po tej metodi izdelane tako, da vinu v velikih posodah (tankih) iz nerjavečega jekla dodamo ogljikov dioksid in s tem spodbudimo nastanek mehurčkov.

Tradicija, ki jo nadgrajuje sodobnost

Zlati grič gradi svojo vinarsko identiteto na spoštovanju kartuzijanske tradicije, hkrati pa z jasno vizijo sledi sodobnim mednarodnim standardom. Vina zorijo na kvasovkah v nadzorovanih pogojih, ki omogočajo razvoj finih mehurčkov, prečiščene arome in harmonične strukture. Tako nastajajo penine, ki združujejo starodavno zgodbo z moderno vinarsko natančnostjo.

"Naša vizija je spoštovati dediščino, ki so nam jo zapustili predniki, hkrati pa ustvarjati penine, ki sledijo svetovnim smernicam," pravijo v Zlatem griču.

To prepletanje preteklosti in sedanjosti se v peninah Carthusiana čuti v enem slogu, a različnih značajih:

Carthusiana Rosé

Penina rosé je pridelana iz samotoka modre frankinje po tradicionalni klasični metodi. V steklenicah zori najmanj dve leti v kleteh Žičke kartuzije. Osnovno vino ji daje izrazito sadno aromo in svežino, zaradi rastišča trte pa tudi lepo nežno mineralno noto. Prvi vtis v ustih je prijetno saden, mladosten in svež, z drobnimi, nežnimi mehurčki. Zaključek je srednje dolg in zelo harmoničen.

Carthusiana White

Penina iz samotoka belega pinota. Po začetnem zorenju vino napolnijo v steklenice, kjer poteka sekundarna fermentacija. Na kvasovkah zori najmanj tri leta v kleteh Žičke kartuzije. Penina je suha (7 g/l sladkorja), po vonju sveža in sadna, aroma je bogata in večplastna. Okus je izrazito svež in pitno eleganten. Mehurčki so zelo obstojni ter povzročajo lepo iskrenje. To je penina s posebnim karakterjem, ki ga dajeta osnovno vino in lega Škalc.

Penine niso le odličen aperitiv, ampak so tudi med najbolj vsestranskimi vini pri kulinaričnih kombinacijah. Foto: Zlati grič

Carthusiana Vintage

Penina, pridelana le v najboljših letnikih po tradicionalni metodi z najmanj štiriletnim zorenjem na kvasovkah. Osnovno vino je samotok belega pinota z izbrane lege v Škalcah, posebnost penine pa je, da ji po ločitvi vina od usedline ne dodajo odpremnega likerja. V njej se prepletajo vonj sadja, kruhove skorje in začimb. V ustih deluje elegantno, umirjeno in bogato, s prefinjeno svežino in dolgim, sočnim zaključkom.

S čim postreči penino

Penine niso le odličen aperitiv, ampak so tudi med najbolj vsestranskimi vini pri kulinaričnih kombinacijah. Zaradi svoje svežine in čistosti se izjemno dobro povezujejo z različnimi jedmi, kar še posebej velja za penine Carthusiana. Odlično se ujemajo s prekajenim mesom, lososom, ostrigami, kaviarjem, morskimi jedmi in sušijem. Lepo dopolnijo jedi z bogatimi maslenimi kremami, pečenega piščanca, teletino in praktično vse vrste sirov, kjer njihove kisline uravnotežijo polnost hrane. Penina je odlična izbira tudi ob sadnih sladicah, kjer lahkotnost mehurčkov ustvari popoln kontrast sladkobi.

Kako jih pravilno ponuditi

Penino je najbolje postreči dobro ohlajeno. Najboljša temperatura je med šestimi in osmimi stopinjami Celzija. Pri odpiranju steklenice je pomembno, da zamaška ne izstrelite. Zadržite ga in previdno odvijte, da se nežno odpre. Tako se ohranijo nežne arome in struktura mehurčkov.

Foto: Zlati grič

Penine Carthusiana so ustvarjene za trenutke, ko se ustavimo in se posvetimo okusu. Zorijo v kleti iz 12. stoletja, kjer se počasi razvijajo sveži, iskrivi in harmonični okusi. So penine za slavnostne priložnosti: rojstne dneve, poroke, obletnice ali posebne trenutke, ki si zaslužijo eleganco in brezčasnost.

Vsaka steklenica Carthusiane nosi zgodbo Škalc, Žičke kartuzije in dolge tradicije, ki jo Zlati grič ohranja z izjemnim spoštovanjem. Penina, ki vas popelje od sodobnosti nazaj k izviru – v čas, ko so menihi ustvarjali temelje vinogradništva.

Kako se peneča vina imenujejo po svetu Poimenovanje šampanjec je dovoljeno le za peneča vina iz francoske pokrajine Šampanja (Champagne). Drugod po svetu imajo peneča vina druga imena: • Italija – spumante, • Španija – cava, • angleško govoreče države – sparkling wine, • Nemčija – sekt ali schaumwein, • Francija (zunaj Šampanje) – crémant ali vin mousseux, • Slovenija – penina.

