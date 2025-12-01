Ponedeljek, 1. 12. 2025, 5.55
7 minut
Darilo, ki nikoli ne razočara: kako izbrati pravo vino za decembrske praznike
Kako izbrati vino, ki ne bo le darilo, ampak sporočilo? Vsi smo že prejeli steklenico, ki smo jo – priznajmo – potisnili naprej ob prvi priložnosti. Napačna izbira je pogosta, ker vino kupimo mimogrede, brez premisleka. A prav steklenica je decembra ena najmočnejših simbolnih gest: govori o okusu, odnosu in spoštovanju. Kako torej izbrati pravo? In zakaj se med najboljšimi prazničnimi izbirami zadnja leta vedno znova pojavlja ime Zlati grič?
Ko podarimo vino, pravzaprav podarimo zgodbo – o krajini, ljudeh in načinu, kako vino nastaja. Ravno zato so vse bolj cenjena vina, ki imajo jasen izvor in tradicijo, ki jo lahko tudi povemo naprej. Med najlepšimi primeri takšne zgodbe je Zlati grič, posestvo, ki stoji na zemlji z več kot 800-letno vinogradniško dediščino in kjer se tradicija Žičke kartuzije sreča s sodobnim znanjem.
Vinorodno območje Škalc nad Slovenskimi Konjicami je eno najstarejših pri nas, a hkrati z eno najsodobnejših vinskih kleti v tem delu Evrope. Vkopana v pobočje se neopazno zlije s krajino.
Zlati grič: ko vino nosi krajino, zgodovino in sodobnost
"Na Zlatem griču verjamemo, da vino ni samo darilo, temveč poklon. Ko podariš steklenico, podariš našo krajino, delo vinogradnikov in 800 let tradicije," pravi Katarina Furman, vodja turizma Zlati Grič.
Vinorodno območje Škalc nad Slovenskimi Konjicami je eno najstarejših pri nas. Prve trte so tu zasadili kartuzijanski menihi iz Žičke kartuzije v 12. stoletju, njihovo znanje pa je oblikovalo pokrajino, ki jo poznamo danes. Ta zgodovinska plast se na Zlatem griču prepleta s sodobnostjo: arhitekturno nagrajena vinska klet, vkopana v pobočje, se neopazno zlije s krajino, v notranjosti pa vlada mir, v katerem vino zori počasi in v svojem ritmu.
Okoli kleti se razprostira 70 hektarjev skrbno oblikovanih leg, kjer prevladujeta kontinentalna klima in naravno višje kisline, ki dajejo vinom značilno živahnost. Trte so obremenjene minimalno, pridelava pa poteka v okviru integriranega vinogradništva.
Vse to je razlog, da Zlati grič ni le vinarska blagovna znamka, ampak tudi zgodba o kraju in pokrajini. Ko podariš vino s teh gričev, ne podariš le steklenice, ampak preplet zgodovine, narave, ljudi in kraja, ki živi z vinom že osem stoletij.
Zlati grič vina razvršča v tri glavne linije, ki se med seboj razlikujejo tako po slogu kot namenu:
- Kreativa – sveža, mladostna in aromatična vina, ustvarjena za sproščena druženja in širok krog obdarovancev.
- Premium – bolj strukturirana in elegantna vina, ki ob vsaki priložnosti ponujajo nepozabno izkušnjo in so odlična izbira za poslovna darila ali osebe, ki cenijo prefinjene sloge.
- Črna linija – vrh ponudbe, vinske selekcije z zorenjem v sodih, globino in kompleksnostjo, namenjene poznavalcem, posebnim priložnostim ali darilom, ki pustijo močan vtis.
Zlati grič ponuja pestro izbiro vin za različne okuse in priložnosti. Z bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pa vam bodo znali priporočiti tisto vino, ki bo vašemu obdarovancu najbolj pristajalo.
Penine Carthusiane
Posebno mesto med vini Zlatega griča imajo penine Carthusiana. Zorijo v Otakarjevi kleti Žičke kartuzije, kjer je temperatura vse leto med 8 in 12 stopinjami Celzija, popolna tišina in naravna tema pa ustvarjata pogoje, ki jih sodobna tehnologija ne more posnemati. Penine ležijo na finih kvasovkah najmanj 24, nekatere tudi 36 mesecev ali več, zaradi česar razvijejo fine mehurčke, bogato aromatiko in posebno eleganco.
Ime Carthusiana nosijo le tiste penine, ki izpolnijo najstrožje hišne standarde – pridelane so iz belega pinota ali modre frankinje, zorijo najmanj dve leti in počivajo izključno v tišini Žičke kartuzije. To je oznaka, ki jamči, da ima steklenica vse, kar zaznamuje slog Zlatega griča: fineso, dolžino in izjemno čistost mehurčkov.
"Na Zlatem griču verjamemo, da vino ni samo darilo, temveč poklon. Ko podariš steklenico, podariš našo krajino, delo vinogradnikov in 800 let tradicije," pravi Katarina Furman, vodja turizma Zlati Grič.
PRIPOROČILA KATARINE FURMAN, KATERA VINA Z ZLATEGA GRIČA PODARITI
Ko gre za obdarovanje, se mnogi znajdemo v dvomih, katero vino izbrati za določeno osebo. Naj bo belo ali rdeče, suho ali polsuho, elegantno ali bolj polnega značaja? Dragoceno je, če nam lahko pri izbiri pomaga nekdo, ki vina resnično razume. Katarina Furman je sommelierka prve stopnje in ker vsakodnevno dela z obiskovalci Zlatega griča, dobro pozna njihove okuse in najpogostejše dileme. Zaradi bogatih izkušenj zna vsakomur priporočiti vino, ki bo najbolj pristajalo obdarovancu. To so njena preizkušena priporočila, komu podariti katero vino z Zlatega griča.
-
Bratu:
Za brata priporočam naše novo rdeče vino iz linije Premium, Red Habit (zvrst modre frankinje in modrega pinota) – ker je elegantno vino, a ima hkrati dovolj karakterja, da navduši nekoga, ki rad odkrije nekaj novega. To je vino, ki se odlično poda zimskemu času.
-
Sestri:
Sestri bi podarila Carthusiano Rose. Zaradi nežne svežine in sadnega okusa je idealna za praznične trenutke in ustvari občutek, da si ji želel podariti nekaj osebnega in posebnega.
- Poslovnemu partnerju:
Za poslovna darila je primerna Carthusiana White – bela penina iz belega pinota, ki združuje prestiž, tradicijo in nevtralno eleganco. Je varna, a zelo prefinjena izbira, primerna za vsako poslovno priložnost.
- Prijatelju:
Prijatelju bi podarila Sauvignon – svež, rahlo mineralen, direkten in izjemno piten. To je vino, ki bo ob vsaki priložnosti navdušilo ter vedno pustilo močan in pozitiven vtis.
- Prijateljici:
Prijateljici bi podarila Rose iz linije Kreativa – lahkotno, aromatično in moderno vino, ki je pogosto prva izbira tistih, ki imajo radi sveže, sadne in živahne sloge.
- Staršem:
Za starše, ki cenijo tradicijo, bi izbrala Renski rizling Dobnik iz Črne linije – vino z naravno eleganco, živahno svežino in lepim potencialom zorenja, ki se z leti še razvije. To je vino z značajem in dolgim življenjem, zato je idealno darilo za starše, ki cenijo tradicijo in dovršenost.
- Tašči:
Za taščo priporočam Chardonnay iz linije Kreativa – harmonično, uglajeno in izjemno široko všečno vino. Z njim ne tvegate napačnega vtisa, saj se lepo poda k prazničnim jedem in prijetno zaokroži mizo.
- Šefu:
Za šefa je primerna Carthusiana Vintage – penina brez dodanega likerja, zorjena najmanj 36 mesecev. To je darilo z izrazito dodano vrednostjo, ki izkazuje profesionalnost, okus in spoštovanje.
- Starejšemu sorodniku, teti ali stricu:
Njim bi podarila Modri pinot iz Črne linije – vino nežne strukture, z mehkobo in klasično eleganco. Zelo primerno je za tiste, ki imajo raje umirjena, delikatna rdeča vina.
"Ko decembra izbiramo vino za darilo, pravzaprav izbiramo zgodbo. Nekateri podarimo trenutek praznovanja, drugi del tradicije, tretji pa posebnost, ki govori o našem odnosu. Vina Zlatega griča združujejo vse troje. So darilo, ki ga ne pozabiš zaradi občutka, ki ga prinesejo. Ko želimo podariti nekaj resnično iskrenega, je to morda največ, kar lahko damo," pravi Katarina Furman.
INTERVJU S STROKOVNJAKINJO ZA BONTON
Na Zlatem griču ponujajo tudi darilne pakete, ki poleg njihovih vin vključujejo skrbno izbrane izdelke lokalnih proizvajalcev. Lično zapakirano darilo, ki izraža odnos do tradicije, in poudari vaš odnos do kakovosti.
Da bo vino resnično sporočalo pozornost, dober okus in spoštovanje
Če vino nosi zgodbo kraja, mora biti tudi sama gesta obdarovanja izbrana, spoštljiva in premišljena. Da bi razumeli, kako vino podariti tako, da bo res sporočalo pozornost in dober okus, smo za ključne napotke vprašali še Bojano Košnik Čuk, vodilno slovensko strokovnjakinjo za bonton in protokol.
Katero je prvo pravilo pri obdarovanju z vinom?
Veliko ljudi kupi prvo steklenico, ki jim pride pod roke, in to je velika napaka. Če podarimo vino, naj bo kakovostno, izbrano z mislijo na osebo. Darilo naj nosi zgodbo, zakaj smo ga izbrali, od kod prihaja, kaj nam pomeni. To je pozornost, ki šteje.
Zakaj ni dovolj, da vino preprosto damo v darilno vrečko?
To je najkrajša pot, a pogosto tudi najbolj neosebna. Darilo predstavlja nas, naš odnos. Steklenico lahko pospremimo s kratkim sporočilom ali zgodbo o vinu – to naredi gesto bolj osebno. Pogosta napaka je, da darilo roma naprej od osebe do osebe. Kultura vedenja pa izrecno pravi: kar prejmemo, ne podarjamo naprej. Pri vinu je ta skušnjava velika, zato ga je še toliko bolj smiselno obdariti premišljeno.
Kako izbrati vino?
Če prejemnika dobro poznamo, je izbira lažja. Če ga ne, je varneje ostati pri klasiki, suhih belih vinih, peninah ali rdečih vinih srednjega telesa. Absolutno se moramo izogniti delitvi na "ženska" in "moška" vina – to je zastarelo in netočno. Okus ne pozna spola. Če imamo možnost, diskretno povprašamo nekoga iz prejemnikovega okolja. Če ne, je penina v decembru najvarnejša izbira, še posebej pri množičnem obdarovanju v podjetjih.
Kaj so najpogostejše napake, ki jih delamo pri obdarovanju z vinom?
Najpogosteje se zgodi, da ljudje poskušajo manj kakovostno vino rešiti z razkošno embalažo. Slovenci pri tem radi pretiravamo – pentlje, suhe pomaranče, cimet, borove vejice – vse zato, da bi darilo delovalo bolj dragoceno. Pravilo bontona pa je jasno: embalaža ne sme presegati vrednosti darila. Druga pomembna napaka je personaliziranje steklenic z napisi, kot so županovo vino, dekanovo vino ali vino direktorja. Tega na etiketi ne sme biti. Etiketa je uradni dokument o vinu. Osebne posvetitve sodijo na kartonček, ne na steklenico.
Zakaj je penina v decembru izjemno priljubljeno darilo?
Penina je praznična, svečana in univerzalno sprejeta. Lahko jo ponudimo kot aperitiv, spremljavo obroka ali zaključek večerje. V poslovnem svetu zanjo velja posebno pravilo: v formalnih okoljih z njo ne trkamo, temveč samo nazdravimo. Trkanje prekine tok mehurčkov in razvrednoti trud vinarja. V bolj sproščenem domačem okolju pa seveda lahko trkamo brez zadržkov.
Ali obstajajo pravila, kdaj podariti belo, rdeče ali rose vino?
Ne, takšnega pravila ni. Odvisno je od priložnosti in osebe. V podjetjih pa svetujem enotnost: vsi naj prejmejo enako vino. Tako se izognemo primerjanju, kdo je dobil nekaj boljšega. Če obdarujemo tujce, je lepo izbrati lokalno vino in jim ob tem povedati zgodbo o naši regiji. Slovenija ima vrhunska vina in prav je, da se s tem pohvalimo.
Je vino primerno darilo tudi, če ga sami ne poznamo dobro?
Vino je del splošne kulture, vendar je poznavanje vin veščina, ki se je ne naučimo čez noč. Če se ne spoznamo na vino, je najboljše, da se posvetujemo s strokovnjakom v vinoteki ali z nekom, ki mu zaupamo. Bolje pošteno vprašati, kot napačno izbrati.
Kakšna nevarnost se skriva v alkoholu v poslovnem svetu?
Alkohol lahko postane orožje v negativnem pomenu besede. Ko v poslovnem okolju kdo popije preveč, hitro pove kaj, česar ne bi smel, in to lahko škodi odnosom. V Sloveniji pogosto ne ločimo med sproščenim in "po domače". Sproščeno še vedno ni neprofesionalno. Pravilo je preprosto: če pijemo, ne vozimo in ne delamo napak, ki jih kasneje obžalujemo.
Kakšna je vaša osebna misel o vinu v prazničnem času?
Vino naj bo užitek, ne sredstvo. Pijmo ga z občutkom, v dobri družbi in z zavedanjem, da je hladna glava v prazničnih dneh pogosto najboljše darilo sebi in drugim. December je čas, ko naj vino povezuje, ne pa razvezuje jezike.