Darilo, ki nikoli ne razočara: kako izbrati pravo vino za decembrske praznike

Kako izbrati vino, ki ne bo le darilo, ampak sporočilo? Vsi smo že prejeli steklenico, ki smo jo – priznajmo – potisnili naprej ob prvi priložnosti. Napačna izbira je pogosta, ker vino kupimo mimogrede, brez premisleka. A prav steklenica je decembra ena najmočnejših simbolnih gest: govori o okusu, odnosu in spoštovanju. Kako torej izbrati pravo? In zakaj se med najboljšimi prazničnimi izbirami zadnja leta vedno znova pojavlja ime Zlati grič?

Ko podarimo vino, pravzaprav podarimo zgodbo – o krajini, ljudeh in načinu, kako vino nastaja. Ravno zato so vse bolj cenjena vina, ki imajo jasen izvor in tradicijo, ki jo lahko tudi povemo naprej. Med najlepšimi primeri takšne zgodbe je Zlati grič, posestvo, ki stoji na zemlji z več kot 800-letno vinogradniško dediščino in kjer se tradicija Žičke kartuzije sreča s sodobnim znanjem.

Vinorodno območje Škalc nad Slovenskimi Konjicami je eno najstarejših pri nas, a hkrati z eno najsodobnejših vinskih kleti v tem delu Evrope. Vkopana v pobočje se neopazno zlije s krajino. Foto: Zlati grič

Zlati grič: ko vino nosi krajino, zgodovino in sodobnost

"Na Zlatem griču verjamemo, da vino ni samo darilo, temveč poklon. Ko podariš steklenico, podariš našo krajino, delo vinogradnikov in 800 let tradicije," pravi Katarina Furman, vodja turizma Zlati Grič.

Vinorodno območje Škalc nad Slovenskimi Konjicami je eno najstarejših pri nas. Prve trte so tu zasadili kartuzijanski menihi iz Žičke kartuzije v 12. stoletju, njihovo znanje pa je oblikovalo pokrajino, ki jo poznamo danes. Ta zgodovinska plast se na Zlatem griču prepleta s sodobnostjo: arhitekturno nagrajena vinska klet, vkopana v pobočje, se neopazno zlije s krajino, v notranjosti pa vlada mir, v katerem vino zori počasi in v svojem ritmu.

Okoli kleti se razprostira 70 hektarjev skrbno oblikovanih leg, kjer prevladujeta kontinentalna klima in naravno višje kisline, ki dajejo vinom značilno živahnost. Trte so obremenjene minimalno, pridelava pa poteka v okviru integriranega vinogradništva.

Vse to je razlog, da Zlati grič ni le vinarska blagovna znamka, ampak tudi zgodba o kraju in pokrajini. Ko podariš vino s teh gričev, ne podariš le steklenice, ampak preplet zgodovine, narave, ljudi in kraja, ki živi z vinom že osem stoletij.

Zlati grič vina razvršča v tri glavne linije, ki se med seboj razlikujejo tako po slogu kot namenu:

Kreativa – sveža, mladostna in aromatična vina, ustvarjena za sproščena druženja in širok krog obdarovancev.

Premium – bolj strukturirana in elegantna vina, ki ob vsaki priložnosti ponujajo nepozabno izkušnjo in so odlična izbira za poslovna darila ali osebe, ki cenijo prefinjene sloge.

Črna linija – vrh ponudbe, vinske selekcije z zorenjem v sodih, globino in kompleksnostjo, namenjene poznavalcem, posebnim priložnostim ali darilom, ki pustijo močan vtis.

Zlati grič ponuja pestro izbiro vin za različne okuse in priložnosti. Z bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pa vam bodo znali priporočiti tisto vino, ki bo vašemu obdarovancu najbolj pristajalo. Foto: Zlati grič

Penine Carthusiane

Posebno mesto med vini Zlatega griča imajo penine Carthusiana. Zorijo v Otakarjevi kleti Žičke kartuzije, kjer je temperatura vse leto med 8 in 12 stopinjami Celzija, popolna tišina in naravna tema pa ustvarjata pogoje, ki jih sodobna tehnologija ne more posnemati. Penine ležijo na finih kvasovkah najmanj 24, nekatere tudi 36 mesecev ali več, zaradi česar razvijejo fine mehurčke, bogato aromatiko in posebno eleganco.

Ime Carthusiana nosijo le tiste penine, ki izpolnijo najstrožje hišne standarde – pridelane so iz belega pinota ali modre frankinje, zorijo najmanj dve leti in počivajo izključno v tišini Žičke kartuzije. To je oznaka, ki jamči, da ima steklenica vse, kar zaznamuje slog Zlatega griča: fineso, dolžino in izjemno čistost mehurčkov.

"Na Zlatem griču verjamemo, da vino ni samo darilo, temveč poklon. Ko podariš steklenico, podariš našo krajino, delo vinogradnikov in 800 let tradicije," pravi Katarina Furman, vodja turizma Zlati Grič. Foto: Zlati grič

PRIPOROČILA KATARINE FURMAN, KATERA VINA Z ZLATEGA GRIČA PODARITI

Ko gre za obdarovanje, se mnogi znajdemo v dvomih, katero vino izbrati za določeno osebo. Naj bo belo ali rdeče, suho ali polsuho, elegantno ali bolj polnega značaja? Dragoceno je, če nam lahko pri izbiri pomaga nekdo, ki vina resnično razume. Katarina Furman je sommelierka prve stopnje in ker vsakodnevno dela z obiskovalci Zlatega griča, dobro pozna njihove okuse in najpogostejše dileme. Zaradi bogatih izkušenj zna vsakomur priporočiti vino, ki bo najbolj pristajalo obdarovancu. To so njena preizkušena priporočila, komu podariti katero vino z Zlatega griča.

Bratu:

Za brata priporočam naše novo rdeče vino iz linije Premium, Red Habit (zvrst modre frankinje in modrega pinota) – ker je elegantno vino, a ima hkrati dovolj karakterja, da navduši nekoga, ki rad odkrije nekaj novega. To je vino, ki se odlično poda zimskemu času.

Sestri:

Sestri bi podarila Carthusiano Rose. Zaradi nežne svežine in sadnega okusa je idealna za praznične trenutke in ustvari občutek, da si ji želel podariti nekaj osebnega in posebnega.

Poslovnemu partnerju:

Za poslovna darila je primerna Carthusiana White – bela penina iz belega pinota, ki združuje prestiž, tradicijo in nevtralno eleganco. Je varna, a zelo prefinjena izbira, primerna za vsako poslovno priložnost.

Za poslovna darila je primerna Carthusiana White – bela penina iz belega pinota, ki združuje prestiž, tradicijo in nevtralno eleganco. Je varna, a zelo prefinjena izbira, primerna za vsako poslovno priložnost. Prijatelju:

Prijatelju bi podarila Sauvignon – svež, rahlo mineralen, direkten in izjemno piten. To je vino, ki bo ob vsaki priložnosti navdušilo ter vedno pustilo močan in pozitiven vtis.

Prijatelju bi podarila Sauvignon – svež, rahlo mineralen, direkten in izjemno piten. To je vino, ki bo ob vsaki priložnosti navdušilo ter vedno pustilo močan in pozitiven vtis. Prijateljici:

Prijateljici bi podarila Rose iz linije Kreativa – lahkotno, aromatično in moderno vino, ki je pogosto prva izbira tistih, ki imajo radi sveže, sadne in živahne sloge.

Prijateljici bi podarila Rose iz linije Kreativa – lahkotno, aromatično in moderno vino, ki je pogosto prva izbira tistih, ki imajo radi sveže, sadne in živahne sloge. Staršem:

Za starše, ki cenijo tradicijo, bi izbrala Renski rizling Dobnik iz Črne linije – vino z naravno eleganco, živahno svežino in lepim potencialom zorenja, ki se z leti še razvije. To je vino z značajem in dolgim življenjem, zato je idealno darilo za starše, ki cenijo tradicijo in dovršenost.

Za starše, ki cenijo tradicijo, bi izbrala Renski rizling Dobnik iz Črne linije – vino z naravno eleganco, živahno svežino in lepim potencialom zorenja, ki se z leti še razvije. To je vino z značajem in dolgim življenjem, zato je idealno darilo za starše, ki cenijo tradicijo in dovršenost. Tašči:

Za taščo priporočam Chardonnay iz linije Kreativa – harmonično, uglajeno in izjemno široko všečno vino. Z njim ne tvegate napačnega vtisa, saj se lepo poda k prazničnim jedem in prijetno zaokroži mizo.

Za taščo priporočam Chardonnay iz linije Kreativa – harmonično, uglajeno in izjemno široko všečno vino. Z njim ne tvegate napačnega vtisa, saj se lepo poda k prazničnim jedem in prijetno zaokroži mizo. Šefu:

Za šefa je primerna Carthusiana Vintage – penina brez dodanega likerja, zorjena najmanj 36 mesecev. To je darilo z izrazito dodano vrednostjo, ki izkazuje profesionalnost, okus in spoštovanje.

Za šefa je primerna Carthusiana Vintage – penina brez dodanega likerja, zorjena najmanj 36 mesecev. To je darilo z izrazito dodano vrednostjo, ki izkazuje profesionalnost, okus in spoštovanje. Starejšemu sorodniku, teti ali stricu:

Njim bi podarila Modri pinot iz Črne linije – vino nežne strukture, z mehkobo in klasično eleganco. Zelo primerno je za tiste, ki imajo raje umirjena, delikatna rdeča vina.

"Ko decembra izbiramo vino za darilo, pravzaprav izbiramo zgodbo. Nekateri podarimo trenutek praznovanja, drugi del tradicije, tretji pa posebnost, ki govori o našem odnosu. Vina Zlatega griča združujejo vse troje. So darilo, ki ga ne pozabiš zaradi občutka, ki ga prinesejo. Ko želimo podariti nekaj resnično iskrenega, je to morda največ, kar lahko damo," pravi Katarina Furman.