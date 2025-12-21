Na območju slovitega arheološkega najdišča Stonehenge v Angliji se je danes zjutraj zbralo več tisoč ljudi, da bi spremljali sončni vzhod na zimski solsticij oziroma najkrajši dan v letu. Na posnetkih je videti, kako ljudje plešejo, pojejo in igrajo na glasbila okoli svetovno znanih kamnitih blokov.

Po poročanju BBC je tej tradiciji letos prisostvovalo okoli 8.500 ljudi, nekateri so prišli tudi iz zelo oddaljenih krajev.

Stonehenge je prazgodovinska megalitska struktura pri Salisburyju na jugu Anglije in velja za eno glavnih britanskih znamenitosti. Kamni, ki so jih začeli postavljati pred okoli pet tisoč leti, naj bi bili poravnani s položajem Sonca ob poletnem in zimskem solsticiju.

Zato velja prepričanje, da se na ta dva dneva v letu na tem mestu praznuje že tisočletja. Vendar pa pravi namen kamnitih spomenikov ostaja nejasen, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Z zimskim solsticijem oziroma zimskim Sončevim obratom, s katerim se začne koledarska zima, se začnejo dnevi na severni polobli znova daljšati. Po srednjeevropskem času bo nastopil ob 16.03.