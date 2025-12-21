Klara Lukan prepričljivo zmagala na 10 km v Franciji

Šentjernejčanka Klara Lukan je prepričljivo zmagala v cestnem teku na 10 km v Houillesu v Franciji. S časom 31 minut in 14 sekund je za 22 sekund premagala Mekde Woldu (31:36), Francozinjo eritrejskega rodu, tretja je bila Rebecca Chepkwemoi (32:01) iz Kenije.

Klara Lukan je slovenski rekord v cestnem teku s časom 30:26 popravila 16. februarja letos v Castellonu, letos je izboljšala tudi državna rekorda na pet km in v polmaratonu.

Petindvajsetletna biotehnologinja je imela izjemno sezono, v kateri je nanizala številne rekorde. Poleg tega je 13. aprila letos na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro.