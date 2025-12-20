Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
21.04

40 minut

Sobota, 20. 12. 2025, 21.04

Orban z izjavami o vojni v Ukrajini znova dvignil veliko prahu: "Kdo je napadel koga?"

Ka. N.

Viktor Orban

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek na letni novinarski konferenci ponovil stališče Kremlja, da Rusija ni začela vojne, obenem pa ukrajinsko vodstvo obtožil nelegitimnega prihoda na oblast.

Madžarski premier Viktor Orban pa je znova sprožil polemike s svojimi izjavami o vojni v Ukrajini. Postavil je pod vprašaj prevladujočo zahodno razlago odgovornosti za konflikt in odkrito kritiziral politiko Evropske unije do Kijeva. Po zasedanju Evropskega sveta je dejal, da ni povsem jasno, kdo je začel vojno med Rusijo in Ukrajino, ter ocenil, da se podpora EU Ukrajini opira na poenostavljeno predstavo o majhni državi, ki je bila napadena.

Po njegovih besedah Ukrajina ni "tako majhna", okoliščine izbruha konflikta pa niso enoznačne, čeprav je priznal, da je bila država izpostavljena nasilju.

Odziv iz Kijeva: primerjava z obdobjem pred drugo svetovno vojno

Na Orbanove izjave se je odzval tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha, ki je ironično primerjal neodločnost madžarskega vodstva z ravnanjem Madžarske v obdobju pred drugo svetovno vojno.

Razhajanja znotraj EU glede finančne pomoči Ukrajini

Orbanove izjave prihajajo v času, ko so se voditelji EU dogovorili o skupnem zadolževanju v višini 90 milijard evrov za finančno pomoč Ukrajini. Madžarska se je skupaj s Slovaško in Češko odločila, da v programu ne bo sodelovala, kar je še poglobilo razhajanja znotraj Unije glede politike do vojne.

Dodatne napetosti je povzročila tudi Orbanova trditev, da ga je ruski predsednik Vladimir Putin opozoril na morebitne ruske protiukrepe, če bi se Evropska unija odločila uporabiti zamrznjeno rusko državno premoženje za pomoč Ukrajini. Po Orbanovih besedah bi Moskva v tem primeru odgovorila z vsemi razpoložljivimi instrumenti mednarodnega prava, pri čemer bi upoštevala stališče vsake posamezne države članice EU.

