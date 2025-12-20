Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
20.43

ZDA Rusija Ukrajina vojna pogajanja

Sobota, 20. 12. 2025, 20.43

49 minut

Pogovori o Ukrajini znova potekajo: delegacije v Miamiju, Rusija napoveduje udeležbo

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V ameriškem Miamiju so se začela nova posvetovanja o morebitnem koncu vojne v Ukrajini. Ukrajinska delegacija se je najprej sestala s predstavniki Združenih držav Amerike, kasneje pa je pričakovati tudi udeležbo ruskega predstavnika. Medtem je ukrajinski predsednik javno opredelil ključna vprašanja, ki za Kijev ostajajo sporna v pogajanjih z Moskvo.

Ruski predsedniški svetovalec Kiril Dmitriev je v soboto prispel v Miami, kjer potekajo novi pogovori o končanju konflikta v Ukrajini. To je za tiskovno agencijo AFP potrdil ruski vir. Dmitriev je prihod pred tem napovedal tudi na družbenem omrežju X.

Pogovori v Miamiju so se sicer začeli brez ruske udeležbe, vendar naj bi se ruski predstavniki posvetovanjem pridružili naknadno. Štiri dni prej so se predstavniki ZDA, Ukrajine in Evrope o Ukrajini sestajali tudi v Berlinu.

Zelenski: tri ključne sporne točke za Ukrajino

Na tiskovni konferenci v Kijevu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izpostavil tri glavne odprte točke v pogajanjih o koncu ruske agresije. Po njegovih besedah so to vprašanje ukrajinskih ozemelj, nadzor nad jedrsko elektrarno Zaporožje in financiranje njene obnove.

"To so ozemlja, ki pripadajo Ukrajini. Naslednja je jedrska elektrarna Zaporožje, naša jedrska elektrarna. Tretja točka je financiranje njene obnove," je povedal. Dodal je, da bodo o teh temah v prihodnje še potekale podrobnejše razprave. Ukrajinska vlada medtem zavrača ozemeljske koncesije, ki jih zahteva Rusija.

Zelenski je povedal še, da so se pogovori dotaknili tudi tehničnih vprašanj, povezanih z varnostnimi jamstvi in mehanizmi nadzora. ZDA so po njegovih besedah predstavile svojo vizijo, zdaj čakajo na odziv Rusije.

Pogajanja v Miamiju predstavljajo nadaljevanje diplomatskih prizadevanj, katerih izid za zdaj ostaja odprt. | Foto: Reuters

ZDA predlagajo neposredna pogajanja

Po navedbah Zelenskega ZDA predlagajo format neposrednih pogajanj med Ukrajino in Rusijo, pri čemer bi sodelovali tudi ameriški predstavniki. Po njegovem razumevanju bi moral biti v proces vključen tudi evropski del. Takšni pogovori bi lahko potekali prvič po šestih mesecih, vendar za zdaj ni jasno, ali bi se lahko odvili že ta konec tedna v Miamiju.

Zelenski je to izjavil na skupni tiskovni konferenci s portugalskim premierjem Luísom Montenegrojem v Kijevu in ocenil, da je predlagani format "logičen".

Zadnje neposredno srečanje v Turčiji

Ruski in ukrajinski pogajalci so se nazadnje osebno srečali poleti v Turčiji. Po besedah Zelenskega takratni pogovori niso prinesli večjega preboja, je pa pozdravil dogovorjene izmenjave ujetnikov, ki so iz teh srečanj sledile.

Pogajanja v Miamiju tako predstavljajo nadaljevanje diplomatskih prizadevanj, katerih izid za zdaj ostaja odprt.

ZDA Rusija Ukrajina vojna pogajanja
