Trije scenariji konca vojne v Ukrajini. In vsi so mračni.

Glede razpleta vojne v Ukrajini so po mnenju avstrijskega častnika in vojaškega analitika Markusa Reisnerja mogoči trije scenariji. Poimenoval jih je korejski, nemški in finski scenarij.

Zadnje mesece potekajo ameriško-ruska in ameriško-ukrajinska pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Pogajanja so vse bolj intenzivna, a vsaj za zdaj ne kaže, da bo kmalu nastopil mir.

"Vprašanje je, ali bo Ukrajina zdržala"

Avstrijski polkovnik Markus Reisner, ki je eden od najbolj znanih vojaških analitikov vojne v Ukrajini, je v pogovoru za nemško televizijo ntv dejal, da je vprašanje, kako dolgo lahko Ukrajina zdrži, ne pa, kako dolgo lahko zdržijo Rusi.

"Ne smemo pozabiti: Rusija se v tej vojni ne bori sama, ampak ima močne zaveznike. Verjetno bo tako tudi ostalo. Indija ima koristi od poceni ruske nafte. Kitajska nima interesa, da Rusija izgubi v vojni, ker se boji, da bi Američani potem svojo pozornost spet obrnili na vprašanje Tajvana," pojasnjuje Reisner.

"Rusi verjamejo, da so blizu zmage"

Kitajska tako Rusiji v velikem obsegu dobavlja kable, kolute in navijalne stroje za brezpilotne letalnike z optičnimi vlakni, Severna Koreja dobavlja topniško strelivo, Iran pa tehnologijo brezpilotnih letalnikov. To daje zagon Rusom, ki pa jim kljub temu ni uspelo doseči operativnega preboja.

Reisner za ntv:

"Toda Rusi verjamejo, da so že blizu zmage. Pravijo si: Zagotovo lahko zdržimo še šest mesecev, mogoče celo eno leto, dokler ne dobimo, kar hočemo. Rusi niso pripravljeni na kompromise," pravi Reisner.

Štirje glavni izzivi za Ukrajino

Po drugi strani je Ukrajina še vedno sposobna nekaj doseči na bojišču, čeprav le odbija ali odvrača ruske napade. Tako je Ukrajincem v zadnjih dnevih uspelo obkrožiti ruske čete v mestu Kupjansk in pridobivati ozemlje.

Po besedah avstrijskega polkovnika se Ukrajina sooča s štirimi glavnimi izzivi:

pomanjkanje denarja,

energetska kriza zaradi ruskih zračnih napadov,

korupcijski škandal okoli predsednika Volodimirja Zelenskega,

pomanjkanje vojakov na fronti.

Evropa lahko veliko stori, na primer z zagotavljanjem financiranja in dajanjem zamrznjenih ruskih sredstev na voljo Ukrajini, trdi Reisner.

Premetena ruska vaba za Trumpove poslovneže?

Avstrijec je prepričan, da se ameriški predsednik Donald Trump želi čim prej rešiti iz vojne v Ukrajini, kar Rusi spretno izkoriščajo. Na ameriški strani se ne pogajajo diplomati, ampak poslovneži, kot sta Steve Witkoff in Jared Kushner.

Reisner je prepričan, da so ruski pogajalci ameriškim pogajalcem, kot sta poslovneža Steve Witkoff (levo) in Jared Kushner (desno), premeteno dali vabo v obliki poslovnega sodelovanja med ZDA in Rusijo. Foto: Guliverimage

Rusi so jim premeteno ponudili skupne poslovne dogovore, v kar so Američani zagrizli. Želijo ustvarjati dobiček. Dostojanstven mir jim je manj pomemben, trdi Reisner.

Trije scenariji konca vojne?

Reisner vidi tri mogoče scenarija konca vojne. Poimenoval jih je korejski, nemški in finski scenarij.

Korejski scenarij: premirje brez mirovnih pogajanj.

Nemški scenarij: delitev Ukrajine, pri čemer bi bil zahodni del vključen v Nato.

Finski scenarij: diktirani oziroma narekovani mir, v katerem država preživi, a mora odstopiti ozemlje.

Korejski scenarij je dobil ime po načinu konca korejske vojne med letoma 1950 in 1953. Vojna se je končala tako, da je bilo med Severno in Južno Korejo sklenjeno premirje, vendar uradna mirovna pogodba še ni bila podpisana. Nemški scenarij je dobil ime po načinu konca druge svetovne vojne v Evropi. Nemčija je bila po porazu v drugi svetovni vojni razdeljena na Vzhodno in Zahodno. Zahodna Nemčija se je pridružila Natu, Vzhodna Nemčija Varšavskemu paktu. Finski scenarij je dobil ime po načinu konca t. i. zimske vojne med letoma 1939 in 1940. Finska je obdržala svojo neodvisnost, a je morala del ozemlja odstopiti Sovjetski zvezi.

"Rusi se pogajajo le, ko imajo nož na grlu"

Reisner meni, da Ukrajini grozi narekovani mir v finskem slogu: "Vsak, ki se bo poglobil v rusko zgodovino, bo opazil, da se je Rusija vedno bila pripravljena pogajati, ko je imela nož na grlu. Vendar tega zdaj ne vidimo. Evropejci niso sposobni (pritiska na Rusijo, op. p.), Američani pa tega niso pripravljeni storiti. Zato Ukrajini grozi narekovani mir. V tem primeru bo Rusija popolnoma zmagala."