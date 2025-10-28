Ukrajinska hladna prha za Trumpa

Ukrajinska vojska bo namesto ameriških letal kupovala švedska bojna letala tipa gripen. Do zdaj so Ukrajinci od zahodnih letal uporabljali ameriška F-16, ki so jim jih dobavile evropske države. Vojaški strokovnjaki trdijo, da je v ozadju strateška ukrajinska odločitev, povezana z negotovo in spremenljivo ameriško politiko do Ukrajine.

Prejšnji teden sta ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in švedski premier Ulf Kristersson podpisala memorandum o soglasju, ki predvideva možno dobavo do 150 švedskih lovcev JAS 39 gripen E Ukrajini.

Švedski gripni namesto ameriških F-16

Doslej so ukrajinski piloti leteli z ameriškimi lovci F-16, ki jih je Ukrajina prejela od evropskih zaveznikov. Te države so svoje F-16 zamenjale s sodobnejšimi F-35. Vendar pa ZDA same Ukrajini nikoli niso neposredno dobavile lovcev, je za Radio Svobodna Evropa poudaril ukrajinski vojaški strokovnjak Oleksander Kovalenko.

Pri odločitvi je verjetno igrala vlogo tudi potreba po načrtovanju varnosti. Kovalenko je pojasnil: "ZDA so nedavno pokazale, da niso stabilen partner – in to ne velja le za administracijo Donalda Trumpa, ampak tudi za Joeja Bidna, ki ni dobavil nobenega letala F-16 neposredno iz ZDA."

Ukrajinski strah pred ameriško nestabilnostjo

Kot piše nemški t-online, tudi ukrajinski vojaški strokovnjak Oleg Ždanov trdi podobno: "Naša današnja strategija je, da se čim bolj distanciramo od ZDA. Politična nestabilnost je naredila ZDA nezanesljivega partnerja."

Prejšnji teden sta Zelenski in Kristersson podpisala memorandum o soglasju, ki predvideva možno dobavo do 150 Saabovih lovcev JAS 39 gripen E Ukrajini. Foto: Guliverimage

Nov sporazum med Švedsko in Ukrajino je načrtovan za deset do petnajst let in naj bi stal približno deset milijard ameriških dolarjev. Zajema ne le dobavo letal, temveč tudi usposabljanje ukrajinskih pilotov ter vzpostavitev skupne tehnične baze za vzdrževanje in popravila. Ukrajinski piloti so že avgusta 2023 začeli s prvim usposabljanjem na lovskih letalih gripen.

Sodobni gripni v Ukrajini šele čez nekaj let

Vendar pa švedski Aftonbladet poudarja, da bo preteklo še veliko časa, preden bodo najnovejša letala gripen dejansko zaščitila ukrajinski zračni prostor. Po poročanju bi lahko trajalo do tri leta, preden bo nova generacija gripnov dobavljena Ukrajini.

Postavlja se tudi vprašanje financiranja, saj naročilo več kot 100 lovskih letal zahteva znatna sredstva – pri tem bi morali ključno vlogo igrati tudi zahodni zavezniki Ukrajine. Vendar pa bi se prve dobave starejših modelov gripen lahko zgodile že leta 2026, da bi se kratkoročno okrepile obrambne zmogljivosti Ukrajine.

Sodobno in nevarno bojno letalo

JAS 39 gripen E velja za eno najsodobnejših večnamenskih bojnih letal na svetu. Letalo, ki ga je razvil Saab, združuje manevrske sposobnosti, doseg in najsodobnejšo avioniko. Model ima zmogljivejši motor Volvo, daljši doseg ter dovršen radarski in elektronski sistem, ki pilotu omogoča hkratno zajemanje in napad na več ciljev.

V začetku ruske invazije so se številne evropske države odločile, da bodo Ukrajincem dobavile letala F-16 ameriške izdelave. Američani sami Ukrajincem niso neposredno dobavili nobenega F-16. Foto: Guliverimage

Gripen lahko izstreli vodene bombe z dosegom do 500 kilometrov – dovolj daleč, da deluje zunaj dosega sovražnikovih sistemov zračne obrambe. Prav tako je sposoben nositi lasersko vodene precizne bombe, rakete zrak-zemlja in protiladijske rakete.

Švedski gripni in nemški taurusi

Še ena prednost: za razliko od F-16 lahko gripen uporabi tudi nemške manevrirne izstrelke taurus: v primeru, da bo Berlin odobril njihovo dobavo Ukrajini. To bi Ukrajini lahko prvič dalo letalo, ki deluje po najvišjih zahodnih standardih glede dosega, prilagodljivosti in natančnosti, še piše t-online.