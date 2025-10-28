Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
28. 10. 2025,
14.14

Osveženo pred

5 ur, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,96

Natisni članek

Natisni članek
letalo gripen Saab JAS 39 Gripen Saab F-35 F-16 Švedska Ulf Kristersson Volodimir Zelenski Ukrajina

Torek, 28. 10. 2025, 14.14

5 ur, 24 minut

Ukrajinska hladna prha za Trumpa

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,96
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen | Zaradi ameriške spremenljive in nezanesljive politike so se Ukrajinci odločili, da bodo namesto na ameriška v prihodnosti stavili na švedska bojna letala. Na fotografiji: Volodimir Zelenski na Švedskem, v ozadju je Saabov bojni lovec gripen. | Foto Guliverimage

Zaradi ameriške spremenljive in nezanesljive politike so se Ukrajinci odločili, da bodo namesto na ameriška v prihodnosti stavili na švedska bojna letala. Na fotografiji: Volodimir Zelenski na Švedskem, v ozadju je Saabov bojni lovec gripen.

Foto: Guliverimage

Ukrajinska vojska bo namesto ameriških letal kupovala švedska bojna letala tipa gripen. Do zdaj so Ukrajinci od zahodnih letal uporabljali ameriška F-16, ki so jim jih dobavile evropske države. Vojaški strokovnjaki trdijo, da je v ozadju strateška ukrajinska odločitev, povezana z negotovo in spremenljivo ameriško politiko do Ukrajine.

Prejšnji teden sta ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in švedski premier Ulf Kristersson podpisala memorandum o soglasju, ki predvideva možno dobavo do 150 švedskih lovcev JAS 39 gripen E Ukrajini.

Švedski gripni namesto ameriških F-16

Doslej so ukrajinski piloti leteli z ameriškimi lovci F-16, ki jih je Ukrajina prejela od evropskih zaveznikov. Te države so svoje F-16 zamenjale s sodobnejšimi F-35. Vendar pa ZDA same Ukrajini nikoli niso neposredno dobavile lovcev, je za Radio Svobodna Evropa poudaril ukrajinski vojaški strokovnjak Oleksander Kovalenko.

Letalo A-10
Novice Bodo ta letala v Ukrajini postala strah in trepet Rusov?

Pri odločitvi je verjetno igrala vlogo tudi potreba po načrtovanju varnosti. Kovalenko je pojasnil: "ZDA so nedavno pokazale, da niso stabilen partner – in to ne velja le za administracijo Donalda Trumpa, ampak tudi za Joeja Bidna, ki ni dobavil nobenega letala F-16 neposredno iz ZDA."

Ukrajinski strah pred ameriško nestabilnostjo

Kot piše nemški t-online, tudi ukrajinski vojaški strokovnjak Oleg Ždanov trdi podobno: "Naša današnja strategija je, da se čim bolj distanciramo od ZDA. Politična nestabilnost je naredila ZDA nezanesljivega partnerja."

Prejšnji teden sta Zelenski in Kristersson podpisala memorandum o soglasju, ki predvideva možno dobavo do 150 Saabovih lovcev JAS 39 gripen E Ukrajini. | Foto: Guliverimage Prejšnji teden sta Zelenski in Kristersson podpisala memorandum o soglasju, ki predvideva možno dobavo do 150 Saabovih lovcev JAS 39 gripen E Ukrajini. Foto: Guliverimage

Nov sporazum med Švedsko in Ukrajino je načrtovan za deset do petnajst let in naj bi stal približno deset milijard ameriških dolarjev. Zajema ne le dobavo letal, temveč tudi usposabljanje ukrajinskih pilotov ter vzpostavitev skupne tehnične baze za vzdrževanje in popravila. Ukrajinski piloti so že avgusta 2023 začeli s prvim usposabljanjem na lovskih letalih gripen.

Sodobni gripni v Ukrajini šele čez nekaj let

Vendar pa švedski Aftonbladet poudarja, da bo preteklo še veliko časa, preden bodo najnovejša letala gripen dejansko zaščitila ukrajinski zračni prostor. Po poročanju bi lahko trajalo do tri leta, preden bo nova generacija gripnov dobavljena Ukrajini.

B-2
Novice Peklensko orožje, ki ga Izraelci želijo od Američanov

Postavlja se tudi vprašanje financiranja, saj naročilo več kot 100 lovskih letal zahteva znatna sredstva – pri tem bi morali ključno vlogo igrati tudi zahodni zavezniki Ukrajine. Vendar pa bi se prve dobave starejših modelov gripen lahko zgodile že leta 2026, da bi se kratkoročno okrepile obrambne zmogljivosti Ukrajine.

Sodobno in nevarno bojno letalo

JAS 39 gripen E velja za eno najsodobnejših večnamenskih bojnih letal na svetu. Letalo, ki ga je razvil Saab, združuje manevrske sposobnosti, doseg in najsodobnejšo avioniko. Model ima zmogljivejši motor Volvo, daljši doseg ter dovršen radarski in elektronski sistem, ki pilotu omogoča hkratno zajemanje in napad na več ciljev.

V začetku ruske invazije so se številne evropske države odločile, da bodo Ukrajincem dobavile letala F-16 ameriške izdelave. Američani sami Ukrajincem niso neposredno dobavili nobenega F-16. | Foto: Guliverimage V začetku ruske invazije so se številne evropske države odločile, da bodo Ukrajincem dobavile letala F-16 ameriške izdelave. Američani sami Ukrajincem niso neposredno dobavili nobenega F-16. Foto: Guliverimage

Gripen lahko izstreli vodene bombe z dosegom do 500 kilometrov – dovolj daleč, da deluje zunaj dosega sovražnikovih sistemov zračne obrambe. Prav tako je sposoben nositi lasersko vodene precizne bombe, rakete zrak-zemlja in protiladijske rakete.

Švedski gripni in nemški taurusi

Še ena prednost: za razliko od F-16 lahko gripen uporabi tudi nemške manevrirne izstrelke taurus: v primeru, da bo Berlin odobril njihovo dobavo Ukrajini. To bi Ukrajini lahko prvič dalo letalo, ki deluje po najvišjih zahodnih standardih glede dosega, prilagodljivosti in natančnosti, še piše t-online.

Poljski F-16
Novice Poljska letala v zraku: "Obstaja nevarnost zračnega napada"
Rafale
Novice Opozorilo Putinu: bodo francoska letala, oborožena z jedrskim orožjem, poletela proti Nemčiji?
Vladimir Putin
Novice Lahko ta načrt ustavi Putina?
Vladimir Putin
Novice Vojaški strokovnjaki svarijo: Putin je sprožil fazo 0
F-35
Novice Danci imajo velike težave z letali F-35
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji
Donald Trump
Novice Velik udarec za Trumpa: to je lahko slovo ZDA kot svetovne velesile
F-35
Novice Norveško opozorilo Putinu: F-35 proti meji z Rusijo
Carsten Breuer
Novice Izredni krizni vrh nemških generalov: "Trump je zamenjal stran"
F-35
Novice Trumpov ubijalski izklop za Evropo?
Ukrajinski F-16
Novice Še nerazvozlana uganka: zakaj je strmoglavil ukrajinski F-16?
Rafale
Novice Kitajska menda trdi: Letala, ki jih imajo tudi Hrvati in Srbi, so zanič
letalo gripen Saab JAS 39 Gripen Saab F-35 F-16 Švedska Ulf Kristersson Volodimir Zelenski Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.