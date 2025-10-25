Sobota, 25. 10. 2025, 21.41
Lahko njegov načrt ustavi Putina?
Kako ustaviti Putinovo Rusijo? To je vprašanje, s katerim se zahodni politiki ter politični analitiki in vojaški strokovnjaki ubadajo od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Zanimivo kombinacijo zavezniških držav, ki bi lahko ustavile rusko grožnjo, je na družbenem omrežju X predstavil nemški novinar in politični analitik Ulrich Speck.
Nemec Ulrich Speck, ki je med drugim sodelavec možganskega trusta Carnegie Europe in kolumnist švicarskega medija Neue Zürcher Zeitung (NZZ), je prepričan, da bo rusko grožnjo lahko ustavilo naslednje zavezništvo.
Prva bojna črta
Prvo bojno črto bi sestavljale države ob Baltskem morju (Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Finska, Švedska in Danska), Norveška, Nizozemska in Velika Britanija.
The future of European defense:— Ulrich Speck (@ulrichspeck) September 17, 2025
- Russia threatening
- Frontline states pushing back
- The Baltic Sea quasi-Alliance as the core (Poland, Baltic countries, Nordics, Britain)
- Germany the key back-up with economic and industrial power
- US in the background
Nemčija kot gospodarska opora, v ozadju pa bodo bedele ZDA
Tem državam bo ključna opora Nemčija s svojo gospodarsko in industrijsko močjo. V ozadju evropskih sil pa bodo ZDA.