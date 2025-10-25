Kako ustaviti Putinovo Rusijo? To je vprašanje, s katerim se zahodni politiki ter politični analitiki in vojaški strokovnjaki ubadajo od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Zanimivo kombinacijo zavezniških držav, ki bi lahko ustavile rusko grožnjo, je na družbenem omrežju X predstavil nemški novinar in politični analitik Ulrich Speck.

Nemec Ulrich Speck, ki je med drugim sodelavec možganskega trusta Carnegie Europe in kolumnist švicarskega medija Neue Zürcher Zeitung (NZZ), je prepričan, da bo rusko grožnjo lahko ustavilo naslednje zavezništvo.

Prva bojna črta

Prvo bojno črto bi sestavljale države ob Baltskem morju (Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Finska, Švedska in Danska), Norveška, Nizozemska in Velika Britanija.

The future of European defense:



- Russia threatening

- Frontline states pushing back

- The Baltic Sea quasi-Alliance as the core (Poland, Baltic countries, Nordics, Britain)

- Germany the key back-up with economic and industrial power

- US in the background — Ulrich Speck (@ulrichspeck) September 17, 2025

Nemčija kot gospodarska opora, v ozadju pa bodo bedele ZDA

Tem državam bo ključna opora Nemčija s svojo gospodarsko in industrijsko močjo. V ozadju evropskih sil pa bodo ZDA.