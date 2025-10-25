Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
25. 10. 2025,
21.41

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ulrich Speck Vladimir Putin ZDA Estonija Latvija Litva Nemčija Nizozemska Danska Švedska Finska Norveška Velika Britanija Poljska Rusija

Sobota, 25. 10. 2025, 21.41

15 minut

Lahko njegov načrt ustavi Putina?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ulrich Speck | Nemški politični analitik Ulrich Speck je prepričan, da se lahko ruski grožnji zoperstavijo t.i. države prve bojne črte, ki bodo imele oporo v Nemčiji in ZDA. | Foto Guliverimage

Nemški politični analitik Ulrich Speck je prepričan, da se lahko ruski grožnji zoperstavijo t.i. države prve bojne črte, ki bodo imele oporo v Nemčiji in ZDA.

Foto: Guliverimage

Kako ustaviti Putinovo Rusijo? To je vprašanje, s katerim se zahodni politiki ter politični analitiki in vojaški strokovnjaki ubadajo od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Zanimivo kombinacijo zavezniških držav, ki bi lahko ustavile rusko grožnjo, je na družbenem omrežju X predstavil nemški novinar in politični analitik Ulrich Speck.

Nemec Ulrich Speck, ki je med drugim sodelavec možganskega trusta Carnegie Europe in kolumnist švicarskega medija Neue Zürcher Zeitung (NZZ), je prepričan, da bo rusko grožnjo lahko ustavilo naslednje zavezništvo.

Prva bojna črta

Prvo bojno črto bi sestavljale države ob Baltskem morju (Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Finska, Švedska in Danska), Norveška, Nizozemska in Velika Britanija.

Nemčija kot gospodarska opora, v ozadju pa bodo bedele ZDA

Tem državam bo ključna opora  Nemčija s svojo gospodarsko in industrijsko močjo. V ozadju evropskih sil pa bodo ZDA.

Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"
Dvorec Palmse
Novice Hiša skrivnosti, v katero je prepovedano vstopiti
Britanski tank v Estoniji
Novice Rusi na robu živčnega zloma: "Britanski tanki iz Estonije gredo nad Sankt Peterburg"
Nemški vojaki
Novice Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse
Poljska tanki K2
Novice Ali sredi Evrope raste nova vojaška supersila?
Ameriški vojaki na Gotlandu
Novice Švedi so prepričani, da je ta otok Putinova vojaška Ahilova peta
Ruski vojak v regiji Herson maja 2022
Novice Rusi zavzeli švedsko vas in jo skoraj popolnoma uničili
Gediminasov stolp v Vilniusu
Novice To, kar je spodletelo Slovencem, je uspelo Litovcem
Ulrich Speck Vladimir Putin ZDA Estonija Latvija Litva Nemčija Nizozemska Danska Švedska Finska Norveška Velika Britanija Poljska Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.