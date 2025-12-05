Konec za Donalda Trumpa? Kmalu bo vse jasno.

Tako rekoč brezmejna podpora in zvestoba kongresnikov in senatorjev ameriške republikanske stranke predsedniku ZDA Donaldu Trumpu se je letos najprej začela nekoliko krhati zaradi Epsteinovih dosjejev, zdaj pa še zaradi spornih napadov ameriške vojske na domnevne tihotapske čolne v mednarodnih vodah. Razkol znotraj republikanske stranke bi se lahko v prihodnjih mesecih še poglobil zaradi enega samega dejavnika. Je mogoč celo odmik stranke od Trumpa?

Prav mogoče je, da se bodo republikanski zakonodajalci kmalu številčnejše začeli odmikati od stališč Donalda Trumpa, o tem pa bo morda odločal en sam dejavnik – po besedah političnega analitika in vodje notranjepolitičnega uredništva medija Politico Jonathana Martina je v pogovoru to dejal eden od nekdanjih republikanskih senatorjev ZDA, ki ni želel biti imenovan.

Če bodo videli, da nimajo pravega izzivalca, se bo vse spremenilo

Ključni bodo roki za vložitev kandidatur za nastop na strankarskih volitvah, po katerih bo odločeno, kateri kandidati republikanske stranke se bodo na volitvah novembra 2026 potegovali za sedeže v kongresu in senatu ZDA.

"Govoril sem z nekdanjim senatorjem in dejal je samo to: 'Roki za vložitev kandidatur.' Zakaj je to pomembno? Zato, ker bo po izteku teh rokov zakonodajalcem jasno, kdo bo ali pa ne bo na prihajajočih volitvah kandidiral za njihov stolček v kongresu ali senatu. Takrat bomo začeli videvati več svobode, več neodvisnosti," je za televizijo MSNBC dejal Martin.

Na volitvah novembra prihodnje leto se bodo kandidati republikanske in demokratske stranke potegovali za vseh 435 sedežev v predstavniškem domu ZDA in 35 od 100 sedežev v senatu. Foto: Shutterstock

"Te ljudi skrbijo samo njihovi položaji in ponovna izvolitev"

Politični analitik verjame, da so republikanci, če bodo prepričani, da na strankarskih volitvah ne bodo ogroženi s strani morebitnih kandidatov s podporo Bele hiše, ameriškega predsednika Donalda Trumpa morda pripravljeni vreči volkovom.

"Te ljudi skrbijo samo njihovi položaji in možnost ponovne izvolitve. Če bodo videli, da na strankarskih volitvah do določenega datuma v letu 2026 ne bodo imeli pravega izzivalca, bodo lahko začeli glasneje izražati, kaj si v resnici mislijo o tej predsedniški administraciji," je prepričan Martin.

Trumpov neomajni imperij podpore se krha

Prvo leto Trumpovega drugega predsedniškega mandata je že zaznamovalo več dogodkov, ki so povzročili, pa čeprav v majhni meri, razkol znotraj republikanske stranke, kar zadeva neomajno podporo potezam Trumpove administracije.

Mnogi so verjeli in še vedno verjamejo, da bi bilo lahko razkritje Epsteinovih dokumentov v celoti usodno za Donalda Trumpa, ki je bil nekoč Epsteinov zelo dober prijatelj. Foto: Guliverimage

Eden od njih je bila saga z objavo Epsteinovih dosjejev, pri kateri je najbolj glasno vztrajal prav republikanski kongresnik, in sicer Thomas Massie. Peščici "odpadnikov", ki so v tej zadevi sprva prav tako vlekli v drugo smer kot Trumpova lokomotiva, so se sprva pridružile še republikanske kongresnice Nancy Mace, Lauren Boebert in Marjorie Taylor Greene.

Vsi štirje so bili dlje tarče kritik s strani podpornikov Donalda Trumpa. Ta je Taylor Greene, ki je (bila) njegova goreča sledilka, zaradi tega celo odrekel podporo na prihajajočih strankarskih volitvah. Predsedniška administracija je kasneje obrnila ploščo in podprla objavo Epsteinovih dosjejev, nakar so v kongresu za to glasovali prav vsi republikanski poslanci z izjemo enega.

Nekdaj goreča podpornica Donalda Trumpa Marjorie Taylor Greene je v Beli hiši po zelo kratkotrajnem in zanjo tako rekoč nezaslišanem kljubovanju volji predsednika ZDA postala persona non grata. Foto: Reuters

V zadnjih tednih duhove burijo napadi ameriške vojske na čolne v mednarodnih vodah, predvsem v Karibskem morju, ki po zagotovilih Trumpove administracije in Pentagona prevažajo mamila, namenjena v ZDA.

Več vidnih republikanskih zakonodajalcev, med drugim senatorji Rand Paul, Roger Wicker, Thom Tillis in Jim Justice, je izrazilo nestrinjanje z napadi oziroma napovedalo zelo podrobno preiskavo dogodkov ter celo ukrepanje proti ministru ZDA za obrambo Petu Hegsethu.

Obrambnega ministra ZDA Peta Hegsetha nekateri obtožujejo, da je kriv za vojni zločin. Foto: Reuters

Ta se je pod drobnogledom namreč znašel zaradi enega od napadov na čoln, pri katerem je vojska ZDA izvedla dodaten napad na čoln, ki ga je zadela. Pri tem so umrli člani posadke, ki so sicer preživeli prvi napad. Senator Rand Paul Hegsetha, ki je sprva dejal, da ni vedel za drugi napad oziroma da se ni zgodil, nato pa so v Beli hiši potrdili, da se je, obtožuje ali laganja ali nesposobnosti.

Nekateri kritiki Hegsetha medtem obtožujejo celo, da je odgovoren za vojni zločin. Med njimi je upokojeni ameriški sodnik Andrew Napolitano, ki je kot politični analitik na ameriški konservativni televiziji Fox News skoraj desetletje delal skupaj s Hegsethom. "To je bil vojni zločin. Ukaz, da se preživele brodolomce ubije namesto reši, nima nobene pravne podlage," je bil med gostovanjem na televiziji Newsmax neposreden Napolitano.