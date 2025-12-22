Otok Ciper – najlepša destinacija za zimo in poletje

Zimski in pomladni meseci so kot nalašč za raziskovanje Mediterana: temperature so prijetne, sonca je v izobilju, o poletni gneči ni ne duha ne sluha. Nabor sredozemskih destinacij je zelo bogat in če ne veste, za katero bi se odločili, naj vam, čisto po gorenjsko, namignemo: izberite Ciper !

Ciper je tretji največji otok v Sredozemlju, ki je edinstven v več pogledih. Upravno je razdeljen na skrajni sever, ki si ga lasti Turčija, južni dve tretjini pa pripadata Republiki Ciper – samostojni otoški državici, ki je del Evropske unije, zato lahko tja potujete zgolj z osebno izkaznico, plačujete pa z evri.

Večina ob besedi Ciper verjetno najprej pomisli na morje. Upravičeno. Južni Ciper se lahko namreč pohvali s čudovitimi plažami in z obilico sonca, a tudi z bogato zgodovino ter kulturno dediščino in čudovito hribovsko notranjostjo, ki se jo vsekakor splača raziskati. In zimski ter pomladni meseci so kot nalašč za to, saj ni tipične poletne gneče, precej nižje so tudi cene.

A kako priti na Južni Ciper? Ugodno! Iz Zagreba lahko od decembra do aprila z nizkocenovnim letalskim prevoznikom v mesto Paphos poletite kar dvakrat na teden ! Na Počitnice.si so šli ob tem še korak dlje in ugodne letalske polete združili s svojo izjemno bogato ponudbo preverjeno kakovostnih hotelov in apartmajev na Južnem Cipru.

Cena vključuje povraten letalski prevoz in namestitev v izbranem hotelu, na vašo željo pa vam na Počitnice.si uredijo tudi najem vozila na Južnem Cipru, ki ga prevzamete na letališču in ga ob koncu počitnic tja tudi vrnete. Promet na Cipru sicer poteka po levi strani, a naj vas to ne skrbi, avtomobilov ni veliko, ceste pa so varne, lepo označene in dobro vzdrževane, zato ga brez težav prevozite po dolgem in počez.

Popoln oddih za vse generacije – v vseh letnih časih

Južni Ciper je več kot 300 dni na leto obsijan s soncem. Ob krasnih peščenih plažah so vzdolž obale nanizani številni hoteli, ki slovijo po svoji čistoči, urejenosti in odličnem razmerju med kakovostjo in ceno. Počitnice.si imajo na Južnem Cipru denimo v ponudbi kar 150 hotelov in apartmajev , večinoma 4*, kjer lahko izbirate med nočitvijo z zajtrkom, polpenzionom ali all inclusive storitvijo, kar pomeni, da je poskrbljeno za vse tipe gostov.

Prav tako je Južni Ciper destinacija, kjer bodo na svoj račun prišli tako zaljubljeni pari kot tudi družine z otroki, počitka ali avantur željni seniorji ter večni raziskovalci. Zahvaljujoč milemu sredozemskemu podnebju se temperature pozimi namreč gibljejo med 13 in 20 stopinjami Celzija, kar je kot nalašč za dolge sprehode ob morju in raziskovanje pokrajine.

Še posebej atraktivna je lepo urejena sprehajalna pot na jugozahodnem delu otoka, ki vodi od hotelov do mesta Paphos, ki je vaše izhodišče počitnic na Južnem Cipru . To pomeni, da se praktično vsak dan lahko odpravite v mesto – peš ali z javnim prevozom, ki na tej relaciji vozi za drobiž.

Južni Ciper – kot na grških otokih, a občutno ugodneje!

Južni Ciper v veliki meri naseljuje grško prebivalstvo. Posledično lahko na vsakem koraku najdete taverne, v katerih odzvanjajo tipični grški ritmi, iz kuhinj pa diši po tradicionalnih grških specialitetah, ki so jim lahko dodane turške, arabske, celo azijske note. Pozabiti ne gre ne izbor izjemnih lokalnih vin, ki jih pridelujejo v notranjosti otoka, gostitelji pa vas z veseljem počastijo tudi s šilcem tradicionalnega grškega žganja ouzo.

Kot da bi bili na kakšnem grškem otoku, torej – le da so cene na Južnem Cipru veliko prijaznejše do vaše denarnice. Še posebej, če izkoristite odlično ponudbo počitniških paketov na Počitnice.si , kjer vam je nepozaben zimski oddih na Južnem Cipru na voljo že od 399 evrov na osebo.

Od decembra do aprila lahko s Počitnice.si na južni Ciper poletite dvakrat na teden , ob četrtkih in nedeljah, v poletni sezoni pa kar petkrat tedensko . To pomeni, da si lahko počitnice na Južnem Cipru prilagodite povsem po svoji meri, saj lahko poleg klasičnih 7- oziroma 14-dnevnih počitnic izberete tudi 3-, 5-, 7-, 9- ali 10-dnevni oddih!

Zakaj se Južni Ciper vsekakor splača obiskati tudi pozimi?

Ne glede na to, ali ga obiščete poleti, pozimi ali kje vmes – počitnice na Južnem Cipru bodo zagotovo avantura, ki je nikoli ne boste pozabili. Glavno izhodišče počitnic in osrednja turistična točka Južnega Cipra je mesto Paphos, ki ga krasita čudovit srednjeveški grad in romantično staro mestno jedro. V bližini velja obiskati arheološki park Kato in si ogledati lepo ohranjen amfiteater ter dovršene rimske vile z odlično ohranjenimi mozaiki. Za pravo arheološko dragocenost velja tudi nekropola, ki je znana kot Grobnica kraljev, čeprav tu niso pokopani kralji, temveč premožni meščani.

Ena najbolj znamenitih turističnih točk Južnega Cipra je veličastna Afroditina skala, kjer naj bi se po legendi iz morske pene rodila mitološka boginja lepote in ljubezni Afrodita in z vsakodnevnim ritualom kopanja ohranjala svojo lepoto in mladosten videz. Domačini verjamejo, da njen urok deluje še danes, za večno mladost tako telesa kot duha pa je treba odplavati krog okoli znamenite skalne formacije.

Na Južnem Cipru boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji pohodništva. Ena od možnosti je polotok Akamas s trekingi ob obali, druga tura pa vas bo vodila v notranjost otoka, v pogorje Troodos, ki ponuja čudovit sprehod med borovimi gozdovi do veličastnih slapov in starih vasic, ki jih krasijo tlakovane ulice ter bizantinski samostani. Najbolj znana med njimi je Omodos, ki je znana po vinogradih ter tradicionalni proizvodnji vina.

Kak dan se splača odpraviti na izlet do letovišča Limassol, drugega največjega mesta na otoku, kjer lahko obiščete srednjeveški grad ter ljudski vrt z zanimivimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V bližini stoji Kourion, pomembna mestna država iz časa stare Grčije, od katere so ostale ruševine gledališča, rimskega foruma, mozaikov, zgodnjekrščanske bazilike, kopališča in hiše gladiatorjev.

Proti vzhodu se tik ob meji s turškim delom lahko zapeljete do letovišča Ayia Napa, kjer boste našli eno izmed najlepših belih plaž na Cipru, znanih po živahnem nočnem življenju. Povsem edinstvena izkušnja pa bo obisk Nikozije, edine razdeljene prestolnice na svetu. Tako imenovani Zeleni pas razdvaja grški južni del od turškega severnega dela, prečkanje meje pri prehodu Ledra, za katerega potrebujete potni list, pa je zanimiva izkušnja, ki omogoča vpogled v kulturo in zgodovino obeh strani mesta – in otoka nasploh.

Naj bo sproščen podaljšan vikend ali nepozabna počitniška avantura – Južni Ciper je popolna destinacija v vseh letnih časih, za vse generacije in okuse!

