Za čarobni prizor mladoporočencev in Prisojnika, ki se dviguje iz megle, je slovenski fotograf Samo Rovan prejel novo mednarodno priznanje.

"Zelo sem počaščen, da je moja fotografija z Vršiča uvrščena med 50 najboljših poročnih fotografij leta 2025 na svetu po izboru ameriškega spletnega poročnega direktorija Junebug Weddings," je slovenski fotograf Samo Rovan povedal ob novem mednarodnem uspehu, ko so na enem najbolj znanih in prestižnih fotografskih natečajev poročne industrije njegovo fotografijo uvrstili v kolekcijo 50 najboljših poročnih fotografij leta na svetu.

"Največja zahvala gre mojemu čudovitemu poročnemu paru, s katerim smo vztrajno čakali na vremensko spremenljivem Vršiču, da se megla razkadi toliko, da bo izza njiju zaznan mogočen Prisojnik," je o nastanku fotografije povedal Rovan, "trud je bil poplačan po osmih minutah in petih sekundah ter 126 fotografijah!"

"V veliko čast mi je, da smo na natečaju zastopani tudi Slovenci in naša čudovita narava. Res imamo kaj pokazati v naši izjemni deželici," je še dodal Samo Rovan, ki se s poročno fotografijo profesionalno ukvarja že 24 let, v svoji karieri pa je bil že dvakrat razglašen za najboljšega poročnega fotografa na svetu.