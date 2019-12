Čas za romantiko: to so najboljše poročne fotografije leta 2019 #video

Poročni fotografi so pravzaprav pod dvojnim pritiskom – beležijo namreč trenutke v dnevu, ki je za marsikateri par najpomembnejši v njunem življenju, obenem pa želijo fotografijam dati svoj umetniški pečat.

Prav to slavijo mednarodne nagrade za najboljše poročne fotografe (International Wedding Photographer of the Year Awards), ki so jih letos podelili tretjič zapovrstjo. Prijavljene fotografije ocenjujejo v 11 različnih kategorijah, kot so črno-bela fotografija, dekliščina, portreti parov, podobe s plesišča, fantastične lokacije, iz zraka in podobno.

Tukaj so fotografije, ki so se znašle v finalu izbora:

Na izboru pa ob posameznih kategorijah razglasijo tudi skupno zmagovalko. To je letos postala fotografija, ki sta jo posnela Cat in Jeff Chang iz Vancouvra v Kanadi. Zakonski par je na izboru slavil s fotografijo mladoporočencev Pie in Juliana, ki sta se poročila v kanadskem smučarskem središču Whistler, njuno poroko pa sta zaznamovali različni kulturni okolji, iz katerih prihajata.

Poročno fotografijo leta sta posnela Cat in Jeff Chang iz vancouvrskega fotografskega studia The Apartment. Foto: Cover Images

"Pia in Julian sta na poroki združila svoje sorodnike, ki so prišli z vsega sveta, da bi z njima proslavili njuno ljubezen," sta povedala fotografa, "in tudi nore spremembe vremena od sonca do dežja in močnega vetra jima niso pokvarile zabave. Ves konec tedna sta bila nasmejana."

"Prva spremljevalka" izbora najboljših fotografij pa je bila podoba, ki jo je posnela estonska fotografinja Xenia Shabanova. Fotografija, na kateri vidimo ženina in nevesto večer pred poroko, kako vsak v svoji hotelski sobi čakata na veliki dan, je nastala s pomočjo drona, ki ga je fotografinja upravljala z ulice.

Drugouvrščena fotografija v skupni razvrstitvi je delo estonske fotografinje Xenie Shabanove. Foto: Cover Images

"Želela sem ujeti občutek in misli, ki nevesto in ženina prevevajo pred najpomembnejšim dogodkom v njunem življenju," je pojasnila fotografinja iz Talina.

