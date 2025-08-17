Velik dan za Benjamina Šeška

V novi sezoni angleškega prvenstva (2025/26) prvič v zgodovini premier lige igrata dva slovenska nogometaša. Benjamin Šeško bi lahko za Manchester United debitiral že danes proti Arsenalu (17.30), Jaka Bijol (Leeds United) pa v ponedeljek zaradi kazni rdečega kartona, ki ga je prejel na zadnji tekmi za Udinese v sezoni 2024/25, ne bo mogel zaigrati proti Evertonu. Dogajanje se je začelo v petek s tekmo med branilcem naslova Liverpoolom in Bournemouthom (4:2). Sobotno dogajanje se je začelo v Birminghamu, kjer sta se Aston Villa in Newcastle, neuspešen Šeškov snubec, razšla brez zadetkov. Pri srakah v ekipi ni bilo nezadovoljnega Šveda Alexandra Isaka. Ta do nadaljnjega bojkotira klub, saj mu ne dovoli prestopa k Liverpoolu, s katerim bi lahko zaslužil več kot 120 milijonov evrov. Manchester City je sezono odprl z zmago s 4:0 na gostovanju pri Wolverhamptonu, dva gola je dosegel Erling Haaland.

Benjamin Šeško, ki je pred kratkim iz ekipe RB Leipzig prestopil v Manchester United za 85 milijonov evrov odškodnine, in Jaka Bijol, ki je pred dvema mesecema postal član kluba Leeds United, sta šele sedmi in osmi Slovenec v angleški premier ligi. Sploh prvič pa dva slovenska nogometaša v isti sezoni nastopata v tem prvenstvu. Njun prvi dvoboj bo 3. januarja 2026, ko bo Leeds gostil Manchester. Največ nastopov v premier ligi ima Robert Koren, ki je v dveh sezonah odigral 57 tekem in dosegel štiri zadetke. Zadnji Slovenec v premier ligi pa je bil Jon Gorenc Stanković, ki je za Huddersfield Town pred šestimi leti nastopil na 11 tekmah.

Slovenci v angleški premier ligi:



57 tekem – Robert Koren (Hull City 2013/2014, West Bromwich Albion 2008/2009)

17 – Milenko Ačimović (Tottenham 2002/2003)

12 – Aleš Križan (Barnsley 1997/1998)

11 – Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town 2018/2019)

5 – Haris Vučkić (Newcastle United 2011/2012, 2014/2015)

4 – Aleksandar Rodić (Portsmouth 2004/2005)

0 – Jaka Bijol (Leeds United, 2025–), Benjamin Šeško (Manchester United, 2025–)

Benjamin Šeško se je preteklo soboto predstavil navijačem Uniteda. Foto: Guliverimage Samozavestni 22-letni Šeško ne bo imel lahke naloge. Ekipi se je pridružil vsega teden pred prvo tekmo sezone. Pričakovanja navijačev so najvišja, a 20-kratni angleški prvak nima domačega naslova od leta 2013, v pretekli sezoni je bil celo samo 15. Forme ekipe ni izboljšal niti portugalski trener Ruben Amorim, ki je med sezono zamenjal Nizozemca Erica ten Haga, mu pa v klubu zaupajo in so prepričani, da bo skupaj z okrepitvami poskrbel za napredek. "Ekipa bo postala boljša, všeč mi je klubski projekt. Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bomo spet pri vrhu," je ob podpisu pogodbe dejal Šeško.

Podobno kot Manchester United, ki ga pod tem imenom poznamo od leta 1902, ima bogato zgodovino tudi Leeds United. In prav tako burna zadnja leta. Angleški prvak je bil trikrat, nazadnje leta 1992. V prejšnji sezoni je osvojil championship, torej angleško drugoligaško tekmovanje. Po izpadu iz premier lige leta 20024 so v nekaj sezonah nazadovali celo v tretjo ligo, leta 2020 so se vrnili med prvoligaše, a se obdržali le tri sezone. Z Jako Bijolom, ki se je uveljavil v Udineseju in slovenski reprezentanci, bodo zagotovo imeli stabilno obrambo.

Jaka Bijol je iz Udineseja prestopil takoj po koncu sezone in tako celotne priprave odigral z Leedsom. Foto: Guliverimage

Kdo so glavni favoriti?

Glavni favoriti nove sezone premier lige so branilec naslova Liverpool, londonska Arsenal in Chelsea ter Manchester City, ki je v preteklih osmih sezonah osvojil šest naslovov, a bil v pretekli "samo" tretji, torej za drugim Arsenalom. Ta je bil tretjič zapored drugi, na lovoriko pa čaka že dolgih 22 let. Liverpool je bil z novim trenerjem Arnejem Slotom po 38 odigranih tekmah deset točk pred Arsenalom, 13 pred Cityjem, 15 pred Chelseajem in 18 pred Newcastle Unitedom, ki bo to sezono kot peti angleški klub igral v ligi prvakov.

Prvak Liverpool je v sezono vstopil v precej spremenjeni sestavi. Diogo Jota je tragično umrl v prometni nesreči, ekipo sta zapustila Darwin Nuñez in Trent Alexander Arnold, pozimi bo ekipa pogrešala tudi Mohameda Salaha, ki se bo pridružil ekipi Egipta na afriškem pokalu. Iz Bayer Leverkusna so za 130 milijonov evrov pripeljali Floriana Wirtza, v mesto Beatlov sta prišla tudi Hugo Ekitike in Jeremie Frimpong.

Liverpool si je prigaral zmago. Foto: Reuters

Branilci naslova iz Liverpoola so v prvem dejanju sicer s kar nekaj težavami slavili s 4:2 proti Bournemouthu. Liverpool je povedel v 37. minuti, ko je v kazenski prostor tudi po malce srečnem odbitku prišel Ekitike, ki je rutinirano končal delo za prvi zadetek nove sezone. Rdeči so dobro začeli tudi drugi polčas, tako da je Cody Gakpo z roba kazenskega prostora podvojil prednost v 49. minuti. V 64. minuti je vse boljši Bournemouth, ki je razkril nekaj nedoslednosti v rdeči obrambi, zmanjšal zaostanek po protinapadu, zadel je Antoine Semenyo. Isti igralec je po novem protinapadu udaril še v 77. minuti in izid izenačil.

V 88. minuti pa je Liverpoolčane rešil povsem nepričakovani junak. Federico Chiesa, ki je do zdaj okusil le drobtinice na Anfieldu in ga mnogi sploh ne vidijo več v klubu, je malce pred tem vstopil v igro, potem pa z volejem z desetih metrov zadel za 3:2. Končni izid je v 94. minuti postavil Mohamed Salah.

Poleg remija v Birminghamu med Aston Villo in Newcastlom (0:0) ter visoke zmage Manchester Cityja sta si v soboto po točko razdelila še Brighton in Fulham (1:1), zmagi s 3:0 pa sta doma dosegla Sunderland, ki je ugnal West Ham, in Tottenham, ki je hitro prebolel poraz v evropskem pokalu, ko je po pravi drami in loteriji klonil pred PSG. Spurs so na krilih dvakratnega strelca Richarlisona ugnali Burnley.

Sobotna tekma v Birminghamu se je začela z minuto molka v spomin na pokojna portugalska nogometaša Dioga Joto in Andreja Silvo. Foto: Reuters

