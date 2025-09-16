Študij, ki vam odpira vrata v svet

Ko razmišljamo o prihodnosti gospodarstva, pogosto pomislimo na tehnologijo, digitalizacijo, umetno inteligenco. A obstaja panoga, ki tiho, a vztrajno raste – povezuje ljudi, ohranja kulturo, ustvarja doživetja in gradi mostove med svetovi. To je turizem, perspektivna gospodarska panoga, ki po pandemiji doživlja ponoven razcvet*. Trajnost, digitalne tehnologije in personalizirana doživetja predstavljajo osrednje usmeritve sodobnega turizma, a za njihov razvoj so ključni ljudje z ustreznim znanjem.

Prav takšne strokovnjake že petnajst let uspešno izobražujejo na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru s sedežem v Brežicah, ki jo v prihodnjem študijskem letu čaka pomemben mejnik – selitev v nove, sodobno opremljene prostore, ki bodo študentom omogočali še boljše pogoje za kakovosten in spodbuden študij.

Širok spekter zaposlitvenih možnosti

Sanjarjenje o oddaljenih destinacijah, ljubezen do dela z ljudmi in raziskovanje novih kultur so le nekateri izmed razlogov, zakaj se mnogi odločajo za študij turizma. A poleg osebne strasti gre tudi za strateško odločitev – turizem je ena najbolj perspektivnih gospodarskih panog, ki ponuja širok spekter zaposlitvenih možnosti in priložnosti za karierni razvoj. Če iščete pot do uresničitve teh sanj, je Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru vsekakor prava izbira.

Fakulteta ne nagovarja zgolj mladih, ki prvič izbirajo svojo študijsko pot, temveč tudi vse tiste, ki želijo nadgraditi svoja znanja ali se podati na novo poklicno pot. "Naš cilj je ustvariti prostor, kjer se teorija sreča s prakso in inovacije postanejo standard. Želimo, da vsak udeleženec odide z znanji, ki jih lahko uporabi že naslednji dan," poudarjajo na fakulteti.

Danes Fakulteta za turizem UM združuje študij in vseživljenjsko učenje ter ustvarja okolje, kjer se srečujejo študenti, podjetja in strokovnjaki. Prav v Brežicah nastajajo novi kadri, ki bodo soustvarjali turizem prihodnosti – inovativen, trajnosten in odporen na izzive časa.

"Naši diplomanti so iskani kadri, saj turizem potrebuje ljudi, ki razumejo lokalno okolje, znajo razmišljati globalno in povezovati teorijo s prakso," dodajajo na fakulteti. Povpraševanje po strokovnjakih s področja turizma nenehno raste, kar odpira široke zaposlitvene možnosti za diplomante na vseh ravneh študija – doma in v tujini.

Sodobni programi na vseh stopnjah študija

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru ponuja študij turizma na vseh treh stopnjah – visokošolski (VS), univerzitetni (UN), magistrski (MAG) in doktorski (DR). Programi so oblikovani v skladu s potrebami gospodarstva in aktualnimi trendi v turizmu, z močnim poudarkom na digitalizaciji, trajnosti in znanju jezikov.

Na dodiplomski ravni lahko študenti izbirajo med visokošolskim strokovnim programom Sodobne turistične prakse ter univerzitetnim programom Turizem: sodelovanje in razvoj. Oba trajata tri leta in ponujata širok nabor znanj s področij menedžmenta, podjetništva, trženja, jezikov in dela z ljudmi. Nadaljevanje je mogoče na magistrskem programu Turistične destinacije in doživetja ter doktorskem programu Sodobne turistične študije. Študijski programi so oblikovani v skladu s potrebami gospodarstva in aktualnimi trendi v turizmu, hkrati pa vseskozi vključujejo nove vsebine – od uporabe VR, AR in umetne inteligence pri oblikovanju turističnih doživetij do razvoja trajnostnih rešitev v destinacijskem menedžmentu in gastronomiji. Tako študenti pridobijo vpogled v aktualne prakse in inovativne pristope v turizmu.

Velik del teh vsebin je fakulteta najprej razvila v okviru krajših, usmerjenih izobraževanj znotraj projekta NOO, zdaj pa jih postopno vključuje tudi v študijski proces. Izobraževanja so praktično naravnana, potekajo v živo in na daljavo, vključujejo strokovnjake iz prakse ter številne primere dobrih rešitev iz Slovenije in tujine. Poleg rednih programov fakulteta prek Centra za inovativni turizem (CIT) nudi tudi krajša izobraževanja po meri za podjetja in destinacije. Med njimi izstopajo delavnice javnega nastopanja, tujih jezikov in analize podatkov, namenjene tako začetnikom kot izkušenim strokovnjakom.

Pomembno je poudariti, da je študij na dodiplomski in magistrski ravni za redne študente brezplačen – kar predstavlja veliko prednost pri odločanju za nadaljnje izobraževanje.

Zadnja priložnost za vpis v študijsko leto 2025/26 Če razmišljate o študiju turizma, je to vaša priložnost, da se pridružite sodobnim, mednarodno usmerjenim programom Fakultete za turizem UM. Prijave na podiplomske programe (magistrski in doktorski študij) bodo potekale 23. in 24. septembra, prijave na dodiplomske programe (visokošolski in univerzitetni študij) pa 24. in 25. septembra 2025.

Od predavalnice do delovnega mesta

Posebna odlika študija so praktične izkušnje ter intenzivna povezava z gospodarstvom in okoljem: od terenskih vaj – ki potekajo kot enodnevne ali večdnevne obiske turističnih destinacij, znamenitosti, ponudnikov, degustacij in drugih izkušenj, s čimer študenti prebudijo vse senzorične čute in nato del dela študijskih obveznosti opravijo tudi z analizami in idejnimi rešitvami – do študentskih projektov, v katerih sodelujejo z organizacijami iz gospodarstva in negospodarstva, pogosto so ti projekti plačani, kar dodatno motivira; pa praktično usposabljanje, ki je obvezen del procesov dodiplomskega študija, kjer študenti med zaključnimi leti del svojih obveznosti opravijo v podjetjih ali organizacijah iz turizma in povežejo teorijo s prakso; ter študentskih izmenjav, kjer študenti prek mobilnosti Erasmus+ in drugih programov preživijo semester na tuji univerzi, kar jim odpira mednarodne perspektive.

Študenti se tako že pred diplomo srečajo z realnim delovnim okoljem in ustvarjajo stike, ki jim odpirajo vrata na trg dela. Zaradi vseh teh priložnosti so diplomanti Fakultete za turizem UM dobro pripravljeni na vstop na trg dela – danes delujejo kot vodje projektov, turistični svetovalci, organizatorji dogodkov, razvijalci turističnih produktov, podjetniki ter zaposleni v vodilnih turističnih podjetjih doma in v tujini.

Zakaj študirati na Fakulteti za turizem UM?

Fakulteta za turizem UM ponuja študij v butičnem, prijetnem okolju, kjer vladajo sproščeni odnosi in poudarek na kakovostni študijski izkušnji. Manjše skupine omogočajo bolj oseben pristop, individualno podporo in več možnosti za neposredno sodelovanje s predavatelji. Ti so izkušeni strokovnjaki z inovativnimi učnimi pristopi, ki znajo povezati teorijo s prakso in spodbuditi ustvarjalno razmišljanje. Kakovost študija se zagotavlja tudi z aktivnim mentorstvom ter usmerjanjem skozi celoten proces izobraževanja.

Poleg predavanj se študenti vključujejo v različne projekte in raziskovalno delo, kar jim omogoča pridobivanje konkretnih izkušenj že med študijem. Študijski programi, posodobljeni leta 2020, sledijo potrebam gospodarstva in so zasnovani tako, da študentom ponujajo uporabna znanja, povezana z aktualnimi izzivi turizma. Pomemben del izobraževanja predstavljajo tudi praksa, terenske vaje ter priložnosti za študijske izmenjave, potovanja in mednarodna gostovanja. Fakulteta ima razvito mrežo partnerjev v tujini, kar odpira možnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost.

Redni študij na prvi in drugi stopnji je brezplačen, celotna študijska izkušnja pa je dinamična, nikoli dolgočasna, raznolika in naravnana na pridobivanje znanj, ki so v turizmu resnično uporabna. Študij na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru ni le akademska pot, temveč priprava na konkreten, razgiban in vedno aktualen poklicni svet.

Študenti prvič pod eno streho Z oktobrom 2025 se Fakulteta za turizem seli v nove prostore na Trgu izgnancev 1 v Brežicah, kjer bodo prvič v zgodovini študija vsi študenti združeni na eni lokaciji. Novi prostori vključujejo šest sodobno opremljenih predavalnic z interaktivnimi tablami in projektorji, med njimi tudi računalniško učilnico. Učilnice so prilagodljive in omogočajo različne oblike dela, prijetno študijsko okolje pa dopolnjujejo tudi skupni prostori za druženje in pripravo na študij. Fakulteta bo prostore uporabljala v dolgoročnem najemu, kar omogoča tudi razvoj lastnih vsebin, kot so razstave, raziskovalni projekti in druge študentske dejavnosti. Čeprav prostorska ureditev še ni povsem zaključena – manjkajo na primer knjižnica, laboratoriji in dodatne pisarne – selitev predstavlja pomemben korak k izboljšanju študijskih pogojev. Več informacij o vpisu in aktualnih izobraževanjih je na voljo na spletni strani www.ft.um.si.

