Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
12. 11. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
smučarska sezona smučanje turizem zimska sezona Avstrija

Sreda, 12. 11. 2025, 4.00

6 ur, 20 minut

Gostinci in hotelirji v skrbeh: ponujajo 2200 evrov plače, zastonj hrano in nastanitev, prijav na delo pa ni

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Mayrhofen | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Avstrijski hotelirji in gostinci so v skrbeh, saj jim pred začetkom zimske turistične sezone močno primanjkuje kadra, poroča portal Heute.

V turističnem sektorju se odvija pravi boj za vsakega zaposlenega, še posebej težko je najti sezonske delavce. Tako kot na Hrvaškem, kjer se že dlje časa soočajo s pomanjkanjem kadra v času poletne turistične sezone, so na enako težavo naleteli tudi hotelirji in gostinci v Avstriji. 

"Že pred koronavirusom ni bilo lahko najti usposobljenega osebja iz Avstrije, zdaj pa je še težje," je v intervjuju za Heute pojasnil lastnik hotela v tirolskem mestu Fliess. Mnogi natakarji so namreč med pandemijo zamenjali poklic.

Kot je povedal, nima druge izbire, kot da bo za sezono od 18. decembra 2025 do 6. aprila 2026 prek avstrijskega zavoda za zaposlovanje iskal natakarico ali natakarja v tujini. Ponuja minimalno plačo 2200 evrov bruto na mesec, z možnostjo povišice, zagotovljeno brezplačno nastanitev in prehrano. Med zahtevami za opravljanje dela je ustrezno znanje nemškega jezika, prijaznost, samostojnost in predanost delu. Zaželene so delovne izkušnje v strežbi.

Lastnik hotela pravi, da se je na delovno mesto že prijavilo več kandidatov, a še nihče resen: "Žal so zaenkrat prispele le prijave iz Maroka," je povedal za portal Heute.

smučarska sezona smučanje turizem zimska sezona Avstrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.