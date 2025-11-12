Gostinci in hotelirji v skrbeh: ponujajo 2200 evrov plače, zastonj hrano in nastanitev, prijav na delo pa ni

Avstrijski hotelirji in gostinci so v skrbeh, saj jim pred začetkom zimske turistične sezone močno primanjkuje kadra, poroča portal Heute.

V turističnem sektorju se odvija pravi boj za vsakega zaposlenega, še posebej težko je najti sezonske delavce. Tako kot na Hrvaškem, kjer se že dlje časa soočajo s pomanjkanjem kadra v času poletne turistične sezone, so na enako težavo naleteli tudi hotelirji in gostinci v Avstriji.

"Že pred koronavirusom ni bilo lahko najti usposobljenega osebja iz Avstrije, zdaj pa je še težje," je v intervjuju za Heute pojasnil lastnik hotela v tirolskem mestu Fliess. Mnogi natakarji so namreč med pandemijo zamenjali poklic.

Kot je povedal, nima druge izbire, kot da bo za sezono od 18. decembra 2025 do 6. aprila 2026 prek avstrijskega zavoda za zaposlovanje iskal natakarico ali natakarja v tujini. Ponuja minimalno plačo 2200 evrov bruto na mesec, z možnostjo povišice, zagotovljeno brezplačno nastanitev in prehrano. Med zahtevami za opravljanje dela je ustrezno znanje nemškega jezika, prijaznost, samostojnost in predanost delu. Zaželene so delovne izkušnje v strežbi.

Lastnik hotela pravi, da se je na delovno mesto že prijavilo več kandidatov, a še nihče resen: "Žal so zaenkrat prispele le prijave iz Maroka," je povedal za portal Heute.