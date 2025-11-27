Plaz v Avstriji zasul več ljudi

Reševalci iščejo preživele na širšem območju ledenika Stubai v Avstriji, potem ko je jutranji plaz pod seboj pokopal več smučarjev. Plaz se je sprožil okoli 9.30 v bližini prelaza Daunscharte, na območju zunaj označenih prog.

Plaz, ki se je sprožil v bližini smučišča, na območju zunaj urejenih smučišč nad rdečo progo številka 9, so po navedbah uradnikov sprožili smučarji zunaj urejenih prog.

Po prvih poročilih avstrijskih medijev je bilo pod snegom ujetih več smučarjev zunaj urejenih smučišč. Takoj se je začela obsežna iskalna akcija.

Vključenih je več gorskih reševalnih ekip, ki jih podpirajo trije helikopterji, številni reševalci in iskalni psi. Po podatkih gorske reševalne službe so nekaj ljudi že našli, vendar njihovo zdravstveno stanje ni znano.

Tirolska služba za plazove je v sredo izdala opozorilo pred snežnimi plazovi na visoki nadmorski višini, kjer je od ponedeljka zapadlo med 10 in 20 centimetri svežega snega.

"Nakopičene snežne zaplate so nestabilne in se zlahka sprožijo, vendar so večinoma majhne. Nevarna mesta so v visokogorju na zasenčenih pobočjih, zlasti v kotlinah, grapah in blizu grebenov. Ker se bo severni veter v sredo, 26. novembra, čez dan spremenil, so nevarna mesta na vseh straneh visokogorja," so opozarjali.