Grozljivo odkritje policije: našli truplo ženske, zazidano v steno

Avstrijski mediji poročajo o grozljivem primeru v deželi Spodnja Avstrija. V stanovanjski stavbi v mestu Münchendorf je policija konec maja našla truplo ženske, ki je bilo zazidano v steno. O okoliščinah smrti in ozadju primera je za zdaj znanega le malo.

Policija je v stanovanje vstopila 28. maja. Posredovali so tudi gasilci in reševalci, ki so v stanovanju našli truplo ženske, zazidano v steno, navedbe policije citira dunajski časnik Standard.

Mrtva bi lahko bila že več let

Zakaj je policija vlomila v stanovanje in kako so odkrili truplo, tiskovna predstavnica dunajskega državnega tožilstva Nina Bussek ni želela pojasniti. Potrdila je le, da je primer resničen.

Po navedbah nekaterih avstrijskih medijev so našli upokojenko, ki bi čez nekaj tednov praznovala stoti rojstni dan, mrtva pa bi lahko bila že več let. Za omenjeni medij je Bussek dejala, da ne ve, od kod izvirajo te informacije. Po njenih besedah oblasti za zdaj namreč niso potrdile niti natančnega kraja najdbe niti okoliščin smrti.

Preiskavo vodi dunajsko državno tožilstvo, odredili so tudi obdukcijo. Vse nadaljnje okoliščine – vključno s tem, kdaj je ženska umrla, kako je bilo najdeno njeno truplo in ali je njena smrt posledica kaznivega dejanja – so predmet tekoče preiskave, je še pojasnila Bussek.

To sicer ni prvi primer najdbe trupla, ki je bilo zazidano v steno. Leta 2017 so v mestu Mariazell v jugovzhodni deželi Štajerski v zidu našli posmrtne ostanke ženske.